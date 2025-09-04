El dodecálogo de la cirugía plástica

La cirugía plástica no solo es una rama de la cirugía; es arte, arquitectura, creación, imaginación, cultura, ciencia, ingeniería, ética, moral y compasión hacia los semejantes.
Esta concepción filosófica, científica y artística de la cirugía plástica, engloba innumerables técnicas estéticas y reconstructivas que permiten en algunos casos salvar vidas y en otros recuperar fisonomía y funciones en tejidos y órganos en cualquier área del organismo.
Es oportuno recordar que el primer trasplante renal en una persona viva fue hecho en 1954 por un cirujano plástico estadounidense, el Dr Joseph Edward Murray (Premio Nobel 1990), en Boston en gemelos idénticos.
Ser joven a toda costa y a cualquier precio
Como corolario de estos párrafos y estando en Roslau (Alemania del Este, región de la Franconia Media) en Octubre 2018, intenté resumir los conceptos escritos más arriba en el siguiente decálogo.
Dodecálogo de la Cirugía Plástica
La cirugía plástica se concibe como…
- Un acto médico, pero debe realizarse como una obra de arte.
- Una obra de ingeniería, pero debe realizarse como una de arquitectura renacentista.
- Una cirugía de “bolsillo”, pero solo debe ser realizada, si se tienen los suficientes conocimientos de anatomía
- Una práctica sencilla, pero se la debe realizar como la más difícil
- Una cirugía sin complicaciones, pero se la debe realizar teniendo en cuenta que puede generar secuelas severas, e incluso la muerte
- Erróneamente, la cirugía plástica es concebida como tarea para cirujanos con mínima preparación, pero debe ser realizada por los más preparados
- Se la concibe para muchos médicos pero, correctamente, es realizada por pocos.
- Se la concibe como un negocio, pero solo debe ser una acción médica
- Se la concibe como una cirugía infalible, pero se la debe realizar como la más falible de todas.
- Se cree que es una medicina superficial, pero se la debe realizar con profundo fin terapéutico físico, psíquico y funcional
- Se la concibe para satisfacer a todos los pacientes, pero se la debe realizar solo cuando el resultado se muestra seguro y eficaz.
- Se la concibe como una profesión médica, pero la deben realizar médicos que además tengan conocimientos de historia, arte, escultura, arquitectura, ingeniería y, principalmente, sentido común