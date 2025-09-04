El dodecálogo de la cirugía plástica

La cirugía plástica no solo es una rama de la cirugía; es arte, arquitectura, creación, imaginación, cultura, ciencia, ingeniería, ética, moral y compasión hacia los semejantes.

Esta concepción filosófica, científica y artística de la cirugía plástica, engloba innumerables técnicas estéticas y reconstructivas que permiten en algunos casos salvar vidas y en otros recuperar fisonomía y funciones en tejidos y órganos en cualquier área del organismo.

Es oportuno recordar que el primer trasplante renal en una persona viva fue hecho en 1954 por un cirujano plástico estadounidense, el Dr Joseph Edward Murray (Premio Nobel 1990), en Boston en gemelos idénticos.

Como corolario de estos párrafos y estando en Roslau (Alemania del Este, región de la Franconia Media) en Octubre 2018, intenté resumir los conceptos escritos más arriba en el siguiente decálogo.

Dodecálogo de la Cirugía Plástica

La cirugía plástica se concibe como…

Un acto médico, pero debe realizarse como una obra de arte .

. Una obra de ingeniería, pero debe realizarse como una de arquitectura renacentista.

Una cirugía de “bolsillo”, pero solo debe ser realizada, si se tienen los suficientes conocimientos de anatomía

Una práctica sencilla, pero se la debe realizar como la más difícil

Una cirugía sin complicaciones, pero se la debe realizar teniendo en cuenta que puede generar secuelas severas, e incluso la muerte

Erróneamente, la cirugía plástica es concebida como tarea para cirujanos con mínima preparación, pero debe ser realizada por los más preparados

Se la concibe para muchos médicos pero, correctamente, es realizada por pocos.