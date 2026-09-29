El fitness crece a pesar de la crisis

El sector fitness atraviesa un momento de transformación. Una encuesta a 662 propietarios de gimnasios y estudios en 11 países muestra que, pese al aumento de costos y la competencia, la mayoría logró sostener el crecimiento durante 2026. El 86% aumentó su base de socios y el 56% mejoró su margen de ganancias.

Los datos, relevados entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2026 por una empresa de investigación independiente a pedido de Wellhub, muestran que crecer ya no depende solo de sumar clientes. Los propietarios están revisando sus propuestas, incorporando tecnología y buscando nuevas formas de aprovechar sus instalaciones.

La competencia es uno de los principales desafíos. El 95% afirma que se intensificó durante los últimos tres años y cuatro de cada diez planean abrir nuevas sedes durante los próximos 12 meses. Al mismo tiempo, el 86% señala que sus socios se volvieron más sensibles al precio durante este año.

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Pero esa sensibilidad no se traduce únicamente en buscar opciones más económicas. Entre las demandas más frecuentes aparecen los contratos más flexibles o de menor duración (66%), seguidos por mejores alternativas digitales o híbridas (65%) y servicios de recuperación (48%). Los precios más bajos ocupan el cuarto lugar, con 46%.

Este cambio obliga a pensar el valor de una membresía de una manera más amplia. La flexibilidad, la variedad de experiencias y las herramientas digitales tienen cada vez más peso en la decisión de los usuarios.

La tecnología también gana espacio en la gestión. El 82% de los propietarios ya percibe un aumento en el costo de captar nuevos socios y, como solo el 6% cuenta con un equipo dedicado de marketing o una agencia, el 87% llega a destinar personalmente hasta la mitad de su semana laboral a estas actividades.

En respuesta, el 65% invirtió durante el último año en nuevas tecnologías, como plataformas de CRM, sistemas de reservas, automatización y herramientas de inteligencia artificial. El 52% considera que la IA será esencial para competir por la atención de los socios durante los próximos 12 meses.

Hay otro desafío: aprovechar mejor la capacidad instalada. El 85% afirma que al menos una cuarta parte de sus instalaciones permanece sin utilizar durante los horarios de menor demanda. Sin embargo, solo el 20% cuenta con una estrategia estructurada para transformar esa capacidad ociosa en ingresos.

En este punto, las alianzas con plataformas de bienestar corporativo aparecen como una alternativa para ampliar la demanda. Entre los propietarios que trabajan con este tipo de plataformas, el 76% afirma que representan una nueva fuente de ingresos y no el desplazamiento de socios que ya asistían al establecimiento.

La investigación también muestra una diferencia entre los gimnasios asociados a una plataforma de bienestar corporativo y aquellos que no lo están: el 96% de los primeros aumentó su base de socios este año, frente al 80% de los segundos. Además, mientras el 30% de los propietarios sin una alianza afirma que más de la mitad de la capacidad permanece ociosa en horarios de baja demanda, esa proporción es del 5% entre los gimnasios asociados.

La tendencia de fondo es que el fitness está dejando de ser solo un negocio basado en infraestructura y membresías. La experiencia del usuario, la flexibilidad, la tecnología y la capacidad de generar nuevas fuentes de demanda son cada vez más importantes para sostener el crecimiento.



* Country Manager & Head de Argentina de Wellhub