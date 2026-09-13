El ladrillo y su tiempo

El mercado inmobiliario no se activa como un interruptor. Antes de que una obra empiece hay que comprar tierra, cerrar números, conseguir financiamiento, tramitar permisos, vender o preventar, contratar equipos y recién entonces poner cemento. Por eso, la construcción suele contar una historia distinta de la que muestra el dato del mes. No es una foto: es una secuencia.

La coyuntura argentina refleja justamente esa lógica. El primer reloj, el de los costos, se movió rápido. En el Gran Buenos Aires, el costo real de la construcción (medido por el ICC deflactado por el IPC GBA) se ubicó en 80,7 en julio de 2026, tomando diciembre de 2023 como 100. En términos simples, construir cuesta hoy casi 20% menos en términos reales que al inicio del actual ciclo político. La ventana de costos existe.

El segundo reloj es el financiero. Los nuevos créditos hipotecarios UVA, medidos en términos reales, volvieron a crecer con fuerza. Si tomamos 2023 como base 100, el monto anual de 2025 se ubicó en torno a 2,030: más de veinte veces el nivel de 2023 y cerca del dinamismo observado en 2017 y 2018. Es una señal especialmente relevante porque el real estate necesita financiamiento de largo plazo. En la primera mitad del 2026, sin embargo, el indicador se ubica en torno a 650, mostrando un ritmo menor al del año pasado. Es precisamente sobre este frente donde apuntan los anuncios recientes del Gobierno, orientados a darle un nuevo impulso al crédito hipotecario. Pero el crédito no se transforma automáticamente en obra. La secuencia importa: primero amplía la demanda solvente; luego mejora las expectativas de venta; y recién después puede traducirse en nuevos proyectos y mayor actividad de la construcción.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tercer reloj, el de los permisos, empieza a mostrar una señal más adelantada. La superficie autorizada para construir tiene una tendencia de doce meses positiva, en torno al 6% interanual hacia mayo de 2026. Antes de que haya más cemento, empleo o actividad, un proyecto suele aparecer como permiso. Pero un permiso no es todavía un metro cuadrado construido. Es una intención que debe atravesar trámites, financiamiento, regulaciones y expectativas.

Por eso el cuarto reloj, el de la actividad efectiva, se mueve con más rezago. El ISAC desestacionalizado se ubica en 88,7 con base diciembre de 2023 igual a 100. La construcción recuperó parte del golpe inicial, pero todavía está por debajo del nivel previo. La misma cautela aparece en el empleo: tomando el cuarto trimestre de 2023 como base 100, el empleo privado registrado en construcción está en torno a 86, más rezagado que agro, industria, comercio o servicios.

La lectura de fondo es sencilla: el sector inmobiliario no reacciona como un activo financiero. Primero cambian los precios relativos; después vuelve el crédito; luego aparecen permisos y proyectos; más tarde se recupera la actividad; y finalmente llega el empleo. Mirada como una foto, la coyuntura puede parecer contradictoria: costos bajos y todavía poca obra. Mirada como una película, la interpretación cambia: algunas condiciones necesarias ya mejoraron, pero todavía falta que se conviertan en inversión efectiva.

La Argentina tiene hoy una ventana de oportunidad. Los costos reales siguen bajos, el crédito hipotecario reapareció y los anuncios recientes buscan darle un nuevo impulso, mientras los permisos de construcción comienzan a mostrar señales de mejora. La pregunta es si esta secuencia logrará traducirse, finalmente, en más metros cuadrados, más empleo y mayor acceso a la vivienda.

Para entenderlo, no alcanza con mirar el dato del mes. El ladrillo necesita tiempo. Y una política económica que aspire a transformar la recuperación en inversión necesita, además, estabilidad y paciencia institucional.

* Colaborador científico, IAE Business School.