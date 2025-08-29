El primer autoritario democrático de la posguerra

El 78 aniversario de la independencia de la India, que se celebra este mes, ofrece la oportunidad de recordar uno de los momentos más insidiosos de la historia posterior a la independencia del país: La decisión de la Primera Ministra Indira Gandhi en 1975 de declarar el estado de emergencia y suspender las libertades civiles. El nuevo libro del politólogo Srinath Raghavan, Indira Gandhi and the Years That Transformed India (Indira Gandhi y los años que transformaron la India), no sólo repasa aquella fatídica decisión, sino que también analiza su impacto medio siglo después.

La autopsia sin sentimentalismos que Raghavan hace de la India de los años setenta -una de las décadas más turbulentas del país- es un oportuno estudio de cómo el poder político puede utilizarse para doblar el andamiaje de la democracia. Pretende ofrecer "un antídoto contra la ilusión de cada generación de que sus propios problemas son únicamente opresivos", pero los temas del libro resuenan de formas que ni siquiera el autor puede haber previsto plenamente.

Gandhi, hija del primer primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, suele ser descrita como una cínica estratega omnisciente o una dinastía desventurada. Pero Raghavan desmonta astutamente ambas caricaturas. Su Gandhi es un improvisador consumado, que actúa dentro de los "límites" establecidos por la inercia burocrática, las crisis económicas, un partido del Congreso en crisis y la incertidumbre geopolítica de la Guerra Fría. Era un mundo no muy distinto del que el Sur Global parece estar atrapado hoy en día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo usar la IA sin perder la cabeza

Gandhi respondió a estas presiones con audacia, a veces con brillantez, a veces con temeridad, pero siempre con un instinto infalible para consolidar su poder personal. Este encuadre es importante. Raghavan rechaza el perezoso determinismo que sugiere que los líderes "no tienen elección". En su lugar, hace visible la agencia política -y la responsabilidad moral- que siempre determina los legados políticos. Es una lección que los líderes de hoy harían bien en tener en cuenta. También establece la tensión central del libro: la transformación a expensas de los guardarraíles democráticos.

Ningún episodio ilustra mejor esta disyuntiva que la tristemente célebre Emergencia de 1975-77. Después de que un tribunal invalidara su elección al parlamento indio, Gandhi declaró el estado de emergencia, suspendió las libertades civiles, censuró la prensa y sancionó detenciones masivas. El tratamiento que Raghavan da a este episodio es más forense que sermoneador. Pero los hechos hablan por sí solos. Fue la primera gran ruptura democrática de la India, una lección objetiva de cómo las herramientas de una constitución pueden volverse contra su espíritu.

La Emergencia también sirve, de forma inquietante, como espejo para los "hombres fuertes" de hoy en día, que se basan en el mismo tipo de justificaciones legales, la retórica de la seguridad nacional y el vilipendio de los oponentes. Raghavan no es un propagandista de un partido concreto, pero la acogida del libro demuestra que ni siquiera la erudición más meticulosa existe en el vacío. Se ha convertido en una parte más de la guerra cultural de la India, ahora un elemento familiar en las democracias del mundo.

Nuevo compromiso con la seguridad humana en África

Desde que el primer ministro indio Narendra Modi llegó al poder en 2014, el partido gobernante Bharatiya Janata Party ha intentado constantemente desacreditar al partido del Congreso (que ha gobernado la India durante 54 años acumulados) y a la dinastía Nehru-Gandhi. En este contexto, un relato ricamente detallado del giro autoritario de Gandhi, por equilibrado que sea, puede convertirse en un regalo para los poderes fácticos.

No se trata de culpar a Raghavan, sino de reconocer una verdad que con demasiada frecuencia se elude en los círculos educados: una vez que la historia sale del archivo, se convierte en materia prima para el presente. La cita selectiva, despojada de matices, es un deporte bipartidista, y la Emergencia puede utilizarse para ganar puntos políticos con la misma facilidad con que puede estudiarse para comprender la fragilidad de la democracia.

Aun así, la "dama de hierro" de la India es una figura fascinante. Desde su nacimiento como hija muy querida de un padre famoso (y madre de un futuro primer ministro, Rajiv Gandhi) hasta sus 15 años en el poder, pasando por el cultivo de un distintivo sentido del estilo y su asesinato (a manos de sus guardaespaldas sijs en 1984), todo constituye un material biográfico convincente.

Hay que reconocer que Raghavan resiste la tentación de enmarcar su tema puramente como un cuento con moraleja. Así, reconoce debidamente lo que Gandhi llamaría sus grandes logros, desde la rápida victoria en la guerra de 1971 con Pakistán, que dio origen a Bangladesh, hasta la prueba nuclear de 1974, que estableció la independencia estratégica de India, pasando por la nacionalización de la banca y las industrias petroleras indias.

Cómo California puede salvar la democracia estadounidense

No fueron gestos simbólicos. Alteraron la realidad económica y geopolítica de India. Raghavan demuestra que eran inseparables de la centralización de la autoridad de Gandhi en Nueva Delhi y en la oficina del primer ministro. Pero la misma firmeza que permitió el cambio rápido también vació la capacidad del Congreso para el debate interno. El resultado fue una organización más ágil a corto plazo, pero más frágil a largo plazo.

Al reconstruir la década de 1970, Raghavan nos ofrece un estudio de caso sobre el dilema universal del liderazgo político en situaciones de tensión sistémica. Cuando la legitimidad flaquea y las instituciones se tambalean, incluso los líderes democráticos se ven tentados por atajos autoritarios. Hacer lo más conveniente tiene más probabilidades de producir resultados visibles, al menos al principio.

Pero violar las normas y socavar las instituciones alimenta una cultura política preparada para más de lo mismo. Desde América Latina a Europa del Este y más allá, el libro de jugadas es familiar: construir legitimidad a través de la gestión de crisis, enmarcar la disidencia como sabotaje (o "traición"), y centralizar la toma de decisiones para "hacer las cosas". El estado de excepción que se inicia en respuesta a una "emergencia" se convierte con demasiada frecuencia en la nueva normalidad.

La metodología de Raghavan es en sí misma una provocación implícita. Escribe con rigor archivístico y alfabetización política, mostrando cómo las limitaciones estructurales y las decisiones personales chocan en tiempo real. Pero este doble prisma es lo que hace que el libro sea peligroso. Al revelar el funcionamiento del poder, es al mismo tiempo una advertencia y un manual de instrucciones.

Indira Gandhi y los años que transformaron la India es más que una biografía política. Es un estudio sobre la mecánica del poder, la fragilidad de las instituciones y la incómoda realidad de que la transformación y la erosión democráticas pueden compartir el mismo camino. La historia de Gandhi, contada en 2025 (y refrescantemente libre de cualquier romantización "woke" de una formidable líder femenina), es un conmovedor recordatorio de la tenue naturaleza de la democracia. En esta época de creciente incorrección política, resulta perversamente irónico que el primer hombre fuerte de la posguerra fuera una mujer.

(*) Antara Haldar, Profesora Asociada de Estudios Jurídicos Empíricos en la Universidad de Cambridge, es profesora visitante en la Universidad de Harvard e investigadora principal de una beca del Consejo Europeo de Investigación sobre derecho y cognición. / Project Syndicate