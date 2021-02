Desafíos geopolíticos y matriz energética en 2021

El 2020 tuvo una agenda marcada por el COVID-19. El desafío en 2021 es consolidar una estrategia de desarrollo y crecimiento. Dentro de esta estrategia está la configuración y fortalecimiento de la matriz energética.

Argentina está transitando una coyuntura de inseguridad energética a nivel global, determinada por los hidrocarburos, al menos hasta que las energías limpias, la generación hidroeléctrica, o la nuclear tengan un crecimiento tal que suplanten al petróleo.

Veamos el caso de EE.UU., país instrumentó cambios en su política energética. Meghan L. O’Sullivan (Harvard University), plantea que gracias al boom de la explotación no convencional de gas y petróleo, EE.UU. está cambiando su “larga y sufrida vulnerabilidad” de importador de energía en favor de un nuevo activo estratégico. En la misma línea, en el libro “Warby Other Means. Geoeconomics and Statecraft” se afirma que la política exterior y la estrategia de seguridad nacional de EE.UU. han sido delineadas a partir de la necesidad energética, generando en ocasiones alianzas incongruentes y obligaciones complejas, siguiendo el interés de asegurar el acceso a la energía a un precio razonable.

Esta situación de vulnerabilidad también existe en Argentina por otras razones: precios dolarizados de la energía y, producto de gobiernos con una visión liberal –conservadora contraria a los intereses del país, una estrategia nacional insuficiente que resguarde y contemple el interés nacional sobre la energía.

Al igual que en EE.UU. el fracking en Argentina se presenta como una oportunidad para el autoabastecimiento energético y potenciar el sector externo, favoreciendo el ingreso de divisas en niveles que contribuirían con la estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, el potencial de la explotación off shore en el Atlántico Sur, complementa un escenario promisorio en el plano energético. Tercero, Argentina cuenta con reservas de litio, un mineral fundamental para el futuro de la matriz energética a nivel global, y sobre el cual se enfocan los intereses de países como China, India, Canadá o Japón. En efecto, basta con ver los importantes capitales extranjeros invertidos en la extracción de litio en el Noroeste argentino. En este caso, desde el análisis geopolítico vemos que India proyecta un reemplazo de su parque automotor a vehículos eléctricos en los próximos años, para lo cual es dependiente del litio de China, país con el que tiene una disputa territorial no resuelta. Un riesgo y vulnerabilidad de India, configura una oportunidad para Argentina.

Volviendo a la coyuntura, en las últimas semanas YPF entró en el juego de lo que podría ser una táctica de apalancamiento geoeconómico, en la que fondos de inversión extranjeros como Black Rock o Howard inciden fuertemente en el futuro y sustentabilidad de la petrolera. En un análisis acotado a lo económico solo se perciben cuestiones financieras relativas a la deuda, pero desde la visión de la geopolítica aplicada es posible inferir que existen otros intereses, centrados en la potencialidad de la disponibilidad y reservas de recursos naturales estratégicos de nuestro país.

La geopolítica aplicada al diseño de políticas y la toma de decisiones (tanto para el sector público como para el privado) permite proyectar y adaptarse al cambio. Así está planteado en los países centrales y en las corporaciones que entienden que es necesario tener una lectura que relacione, amplifique y alerte sobre hechos y datos del contexto internacional que sirvan para predecir riesgos y valorar oportunidades, en función de re-orientar la estrategia. En 2018 un interesante artículo de KPMG titulado “The CEO as Chief Geopolitical Officer”, afirma que los asuntos internacionales aceleran los procesos de toma de decisiones, a la vez que en la coyuntura se reducen los tiempos de respuesta.

Este es el desafío, desarrollar una política sectorial sobre los recursos naturales estratégicos, que tenga en cuenta el interés colectivo y un horizonte geopolítico de largo plazo.

* Gabriel De Paula. Titular del Seminario de Análisis de Escenarios Geopolíticos de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador.