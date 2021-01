Cómo afectan los sismos a nivel psicológico

Hoy fue la provincia de Córdoba: en la madrugada se registró un sismo de magnitud 4,4 grados de magnitud en la Escala de Richter. El pasado sábado 23 el escenario fue la Antártida (y la zona central de Chile), que sacudida por un sismo de 7,1 en la escala Richter. Y, el primer episodio había sucedido el martes 19, en San Juan, con un terremoto que se sintió en varias provincias.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el terremoto se produjo a las 23.46 hora local (2.46 GMT del jueves), cerca de la localidad sanjuanina de Media Agua, al sur de la capital provincial.6.4 Escala de Richter, se produjo en una estrato muy superficial a 8 km de profundidad, fue el terremoto más grande en las últimas cuatro décadas, desde el terremoto mas importante anterior en 1944 las construcciones en San Juan son en su mayoría construcciones antisísmicas, no hubo víctimas, con treinta replicas, tres importantes, hubo si grandes daños materiales y algunos heridos leves según informo el Gobierno de la provincia.

En términos concretos esto implica un saldo de muchas familias sin techo o con perdida de necesidades básicas, agua luz y servicios sanitarios en varios distritos además de pérdidas económicas, en la producción, servicios, etc. En una zona de nuestro país ya previamente muy maltratada por la situación económica.

En términos humanos y desde la perspectiva de quienes trabajamos en Salud Mental y especialmente como psicoanalistas este evento nos lleva a múltiples reflexiones.

Pensemos también que en la actualidad los medios digitales nos permiten un registro global de estos eventos, ya no nos enteramos por el relato del periódico de mañana, sino que inmediatamente las imágenes de vídeo y el sonido nos ubican en medio de la desesperación y la angustia de lo que esta ocurriendo en cualquier parte. Todos tenemos un celular capaz de captar imágenes de vídeo grabar y enviarlas instantáneamente a cualquier punto del planeta. Las imagines que yo vi fueron muy diversas, pero en las que se vieron personas la mayor parte coincidían en la búsqueda de la cercanía física (paradójicamente limitada en estos tiempos de pandemia).

Este terremoto en particular no causo daños masivos mas allá de los mencionados pero como todo hecho incontrolable de la naturaleza activa y a la vez genera en el devenir psíquico de todos importantes cambios.

En primer lugar estos fenómenos que nuestro planeta manifiesta a través de su suelo, su aire o su agua, producen un efecto caótico, desorganizante y desesperante que consiste especialmente en demostrarnos su existencia. Evidencian que nuestras mas profundas fantasías de fragilidad frente a nuestro medio son ciertas, entonces nuestra mente se confunde y no puede dejar de preguntarse, son fantasías o son ciertas?

El hombre vive en un imaginario catastrófico en el que todo puede pasar en cualquier momento, esto nos ha armado de los mecanismos de defensa mas sofisticados que han sido perfeccionados desde el comienzo de su existencia hasta hoy. Un terremoto, como en este caso da pruebas concretas de estas fantasías. Todo puede vibrar estallar y desintegrarse en cualquier momento, la tierra nos da terremotos, el aire nos da huracanes el agua nos da tsunamis en un escenario en el que además virus indetectables se difunden por el universo de manera irrefrenable enfermándonos y matándonos.

Ni el titulo más osado de la prensa amarilla superaría la realidad que se vivió, como por ejemplo: “San Juan Terremoto en Pandemia”, tal vez subtitulado: “Mientras todo se agita, se despedaza, tambalea, las calles se abren y la gente corre sin saber donde ponerse a resguardo, pequeñas moléculas indetectables virales los persiguen tratando de apoderarse de sus células, enfermarlas y destruirlas”.

Todo esto si nos limitamos a los problemas mas evidentes, de hecho no extendiéndonos a temas ya menores como los de salud, vivienda, educación, seguridad además de que necesitamos alimentos, agua etc. No exagero.

En este contexto los hombres hemos vivido, vivimos y si tenemos mucha suerte sobreviviremos en el futuro. En este contexto nuestra mente se ha formado y nuestros mecanismos de defensa se han desarrollados a lo largo de millones de años pudiéndose afortunadamente adaptar.

Nuestras mentes están preparadas para sostener una realidad fantástica que compite con la realidad. En este contexto hostil el hombre ha podido utilizar su capacidad de simbolizar como herramienta potente frente a lo concreto. Confiamos, tenemos fe, vivimos en función de un futuro, en resumen amamos somos amados y esto nos permitió llegar hasta aquí.

También podemos pensar que tomar conciencia de nuestra fragilidad hasta nos pueda hacer mas indulgentes con nosotros mismos y entender nuestros mecanismos activos, nuestra agresividad, nuestra desconfianza y por supuesto nuestras reservas y sobre todo nuestros miedos.

Terremoto en pandemia, bienvenidos a la vida.