Hay poesía en todas partes, te des cuenta o no. A veces se disimula en una canción que cantan los fans como una sola voz. Es la música, sí, pero es la letra que te dice algo, que es tu propia voz, que te derrite el alma o te conmueve. Lo veía en un recital de Mon Laferte con Mi buen amor. Ya con el título, empezamos bien y esperamos encontrarlo o merecerlo.

Una colega y amiga iba, hace veintitantos años, a esa horrible jaula juvenil que tenía a los chicos encerrados: bravos, transgresores, fieros y aburridos de tanto hacer nada. Pero, no lo creerás, les gustaba leer poesía con ella. Quizás porque les decía algo. Les daba las palabras de las que carecían, para expresar un sentimiento o para saber que ese sentimiento les era propio, sin saberlo. Y ella, con su panza de primeriza, iba alegre y sin temor, para estar con ellos. Era yo quien tenía miedo. Luego desarrolló en la Facultad, en clínica psicológica y psicoterapias, un práctico original: se trabajaba poesía y psicoanálisis. Los estudiantes, como los internos, también lo apreciaban y disfrutaban.

Es que lo decía Freud y lo repitió Lacan: una ”interpretación” vale si es poesía, o sea, si viene desde lo más íntimo del alma del analista -del “centro de nuestro ser” dixit el maestro vienés. Pero mejor lo dice la poeta uruguaya Delmira Agustini: viene de “lo inefable”. No te lo explico, leéla. Se separó apenas casados y su marido muerto de celos, la mata en 1914. Su escultura en Montevideo es centro de peregrinaje del feminismo. Esa interpretación/poesía, viene de lo que algunos saben llamar inconsciente y va al alma del otro. ¿Te pasó alguna vez a vos, que te re analizaste? Bien por ambos, pues esa es la tarea.

Una vez uno de los chicos preso no preso, le pidió arrancar una página para enviarle el poema a su noviecita. ¿Y si lo copias y así lo hacés propio? Esa es la poesía que conmueve: habla por uno o para uno. Y luego el paso siguiente: “escribí uno vos, con tu voz”.

Para que veas cuando algo se hace poesía, incluso en whatsapp, te contaré un evento. Me escribe hace unos días una amiga y comparte su alegría, pues su sobrina recién nacida se duerme amorosamente en sus brazos. Si hubiera dicho “Se durmió Calista en mis brazos”, me informa de un hecho y yo entiendo que es con la cima del amor. Claro, me lo escribe emocionada. Pero no, ¡se equivocó! Pone: “aquí durmiendo Calista en mis abrazos”. Te diste cuenta del error.

En lo que va de ´brazos´ a ´abrazos´ hay una diferencia, apenas una letra. Hay todo un mundo de diferencia: ahí está el efecto poético y es potente. Entonces no se equivocó, sino más bien, expresó desde el alma, sin saberlo, algo tanto más grande. Pero tenía que decirlo a un interlocutor que lo subrayara, lo advirtiera.

Lo que pasa es que a veces uno mismo se da cuenta, leyéndose así mismo o escuchándose.

Aquí vemos la importancia de la conversación sincera y abierta para construirnos personas y es un trabajo que dura toda la vida, afortunadamente. Para construir amistad, con la pareja, con los hijos, tus compañeros de escuela o trabajo o club. Cuando se puede pero, sin lo cual, la vida no vale la pena o se la deja correr.

Y si no lo crees, te doy una confirmación “erudita”. Leonardo Padura hace decir a uno de sus personajes en su novela La transparencia del tiempo: “Porque nada más que escribiendo, uno puede saber qué es lo que escribe…”

Hay los que dicen que “yo con la poesía, no sé, no puedo, me embola”. Les daría la razón pues hay tanta poesía aburrida y sin alma, pero hay de la otra, como el caso de esta pequeña poesía, de mínima expresión: en mis brazos/en mis abrazos.

Por ello estas líneas quieren sugerir que sí, se puede leer y también se puede escribir poesía. Quizás hagas ambas sin darte cuenta. Aún.