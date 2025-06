IA y Recursos humanos: ¿Aliados o enemigos?

Decir que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse resulta una obviedad. Ya no solo la utilizamos como fuente de consulta y apoyo para nuestros trabajos, hoy la IA ya supera los métodos tradicionales de previsiones meteorológicas con su reciente modelo de Microsoft o realiza búsquedas más eficientes en la Web con la innovadora herramienta de Google, por citar tan solo dos avances conocidos esta semana. Así como revolucionó el mundo de diferentes ámbitos profesionales y de gestión, la IA parece haber generado un gran impacto en las áreas de Recursos Humanos, tanto de privados como públicos.

El Talent Trens Report de Randstad da fe de ello. En el mes de abril, en su habitual informe estadístico, realizó una radiografía precisa de un sinfín de nuevas prácticas en el mundo de los HR y entre ellas, se destaca que el 66% de las empresas invirtió en IA para la búsqueda y match de los candidatos. Es decir, más de la mitad de las compañías ya usan la IA en procesos de RRHH. Si estás buscando trabajo, te invito a que te empieces a familiarizar con esta tecnología, porque puede ser un verdadero aliado o el peor de tus enemigos para cumplir con tu tarea.

Cómo impacta la inteligencia artificial en la contratación de personal

Esta claro que para las tareas de reclutamiento la nueva tecnología puede ser realmente valiosa, permitiendo la posibilidad de asociar perfiles con la misión y los valores de una compañía, además de agilizar tiempos y permitiendo que el proceso de reclutamiento sea un proceso de mejor calidad. En ese sentido y, en pos de continuar agilizando costos y tiempos, la empresa Seeds, que busca conectar talentos de Latinoamérica con otras empresas de la región y el mundo, están lanzando una plataforma que parece dar un salto de calidad en la materia. Bajo el nombre de Seedsmatch, Seeds promete revolucionar el mercado laboral, no solo reduciendo de 42 días a solo horas el proceso, sino que permite entregar a las empresas candidatos pre-validados con un 92% de precisión, todo ello gracias a entrevistas conversacionales con IA.

A pesar de ello, al igual que con todo lo que rodea a la inteligencia artificial, todavía hay algunas cuestiones que despiertan interrogantes y alertas. Una de ellas, es el impacto negativo de los sesgos con los cuales son entrenadas estas tecnologías. Un reciente estudio de la empresa Buk realizado en Colombia, Chile, Perú y México sobre tendencias de RRHH para el 2025, desnudó que el 75% de las empresas todavía reportan serias dificultades para encontrara personal calificado, utilizando sistemas de inteligencia artificial. Dicho estudio parece ir en sintonía con el primer caso que despertó alarmas, cuando allá por el año 2018, la empresa Amazon decidió abandonar un proyecto de IA para la contratación por su sesgo sexista. Fueron varios los que se preguntaron (y también se preguntan) cómo pudo haber pasado esto.

Para ello, es necesario entender que los sistemas de IA se entrenan con datos históricos, lo cual puede llevar a replicar desigualdades pasadas y también acrecentarlas con el sesgo algorítmico, que surge cuando los desarrolladores no consideran adecuadamente la diversidad de los propios algoritmos, algo tan complejo como incomprensible para el común denominador de los individuos.

Todo esto también se ve acrecentado por las potenciales sanciones legales o pérdidas de reputación de las compañias, si se evidencia que sus sistemas de IA perpetúan discriminación. Y es aquí donde volvemos al meollo de la cuestión: si hay una limitación humana para comprender como la IA arriba a sus resultados, ¿cómo podemos los individuos hacernos responsables si delegamos todo el proceso en la tecnología?

“El sesgo es más probable que suceda cuando no tenés información, cuando tenés información, podés identificar skills de personas con información empírica” reconoce el CEO de Seeds, Ignacio Basso, destacando que en su plataforma no hay más un filtro, sino que ahora se categoriza a las personas a través de IA. Evidentemente nadie puede dilucidar cual es la mejor manera de contrarrestar los efectos nocivos de la IA y mucho menos en el ámbito de los recursos humanos. Quizás, para hacer frente al impacto negativo de los sesgos, indudablemente el trabajo mancomunado de las áreas de tecnología y de recursos humanos para evitar prolongar esos prejuicios. No obstante, esta solución paulatina podría darse en el marco de grandes empresas, no así en pequeñas y medianas empresas que quizás no cuenten con la propia infraestructura humana para hacer frente a ello.