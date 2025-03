Javier Milei, el lord Farquaad argentino

El Presidente Javier Milei dio su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Esta vez, el mensaje fue lo más irrelevante, no solo por la repetición de conceptos sino también por su insustancialidad. En la previa, la imagen de doña maquillada, el escalón alfombrado para disimular su corta estatura, la restricción a la prensa gráfica para evitar fotos de su pronunciada papada y los choques con la vicepresidente Victoria Villarruel son un clásico de estos eventos.

Sumemos un hemiciclo vacío que habla de una falta de poder que asusta a cualquier observador, especialmente los del exterior; así como también un rating de TV que se desplomó de 18.5 en 2024 a 7.8 en 2025.

Si a eso le agregamos el papelón vivido entre su asesor Santiago Caputo, a quien se lo vio un tanto frenético o alterado y discutiendo con Facundo Manes. Tampoco debemos olvidar las perlas del discurso de Javi, que por un lado aprovechó la falta de micrófono del diputado Manes para hacerle bullying frente a sus amiguitos y la confesión de que el plan motosierra tiene por fin último eliminar el Estado. En efecto, Javier Milei se ha convertido con sus complejos y falta de gestión en nuestro Lord Farquaad argentino.

Lord Farquaad y el miedo

En las últimas semanas Javier Milei quedó fuertemente involucrado en lo que la revista Forbes calificó como “el mayor robo cripto de la historia” y el New York Times “cripto estafa”. El “Fenómeno barrial” se murió para dar lugar a un escándalo que los medios de los EEUU describieron con el “handshaking” o cobro de US$ 50.000 para conocer al Presidente y hasta una promesa de ganancias por US$ 90.000.000.

El Tech Forum, es el antecedente de esta historia, que fue registrado en agosto y realizado en octubre. No se trató de una feria sobre la que se montó Milei, pues a todas luces el evento era una carnada para atraer empresarios del rubro tecnológico. Las reiteradas reuniones de Karina Milei con Mauricio Novelli, titular del instituto donde Milei daba clases de cripto, sugieren que le dieron forma a esta maniobra. La iniciativa de Manuel Adorni, vocero presidencial, apuntado como uno de los partícipes, habría sido quien instó a recibir a Julian Peh, también parte del escándalo.

Los creadoras de la moneda, según va quedando a la vista, usaron “inside trading”, dando comienzo a la estafa. La estructura de “pump & dump”, es decir comprar la criptomoneda, hacer que su precio suba “pump” con el tuit de Milei, dejar que inversores minoristas compren mientras subía el precio, y finalmente “dump”, la venta quedándose con el dinero de la gente que invirtió después de ellos. En menos de 5 horas “robaron” de entre 100 a 300 millones de dólares. Milei no solo posteó y dejó ese tuit por 5 horas, también lo fijó como prioritario. Fue profesor de una escuela de traders, sabe de cripto y también influencer difusor de proyectos de cripto monedas. Luego dijo que no era experto, por lo que debemos preguntarnos si mintió antes o ahora.

Esta gente lanzó un token, se repartieron el 80% entre sus creadores y el 20% entre pocas manos, todos estos únicos que sabían de la movida. Sumemos que solo Milei tenía el link para acceder. Si esto no resulta poco, los que manejaban información privilegiada programaron bots para comprar en el mismo instante que el token era lanzado, mismos que por su cantidad hicieron disparar el precio. Desde el momento que la moneda salió al mercado y Milei realizó el posteo pasaron 3 minutos. En ese lapso unas pocas billeteras compraron millones de dólares del token. En efecto, acá no hubo “snipers” poniendo unos mangos, eso esta claro.

Como dijo María O'Donnell “La única pregunta que le haría a Milei es: ¿De dónde salió la información en base a la cual él hace ese primer tuit cuando la moneda aún no era pública?”.

En ese momento en que el escándalo se desataba, Milei lejos de ordenar las cosas disparó contra la oposición, “las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar la situación para hacer daño”. Luego vendrían las declaraciones y filtraciones de chats de Hayden Davis, el creador de Libra: “ese dinero es de los argentinos”; “yo controlo a Milei, le envío dinero a su hermana y hace que firme todo”.

Sin embargo el gobierno en su comunicado dijo que aquél nunca tuvo vinculación con la gestión de Milei. Eso sí, Davis estuvo tres veces en Casa Rosada y realizaron una selfie que el propio Javi posteó.

Milei aseguró que los damnificados de $Libra fueron "como mucho 5 mil" y que "si vas al casino" sabés que podés "perder"

Luego llegaría la entrevista de Joni Viale, que mostró a un Javier Milei sin luces, a un hombre básico distinto del que nos han vendido. Las respuestas como “yo no promocioné, yo difundí”, "si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”, “No son 44.000 estafados, son bots y solo 5.000 estafados, “yo no me siento presidente”. En la entrevista Milei no entregó a Davis, a quien mencionó 13 veces, ni a ninguno de los involucrados, ni habla de estafadores ¿Raro, no?

Dado que el miedo no es zonzo, lo primero que hicieron fue darle intervención a la Oficina Anticorrupción y pedirle a Mariano Cúneo Libarona que precalentara como abogado defensor. También se aseguró que “La Casta” le cuidara las espaldas en el Senado y no se creara ninguna comisión investigadora. Es decir, no había tanto olor a caca desde que tuvo un encontronazo con Gustavo Petro y Gabriel Boric.

Toda vez que el frente judicial en el exterior es muy negro, Javi apuró la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Supmrea de Justicia de la Nación. Es curioso que este último haya dicho “no hubiera aceptado ser designado por decreto”. Por su parte empresas de EEUU advirtieron que la designación de jueces por decreto "erosiona la confianza y aleja inversiones”.

¿Acaso hay alguien que quiera invertir en nuestro país o prestarle dinero en medio de este escándalo? En efecto, más allá de cualquier escándalo, el principal problema sigue siendo la falta de dólares.

Por su parte, Mauricio Claver-Carone, encargado de Trump para América Latina, anticipó que EEUU investigará el escándalo $LIBRA debido a la gran cantidad de estadounidenses que habrían sido estafados. Sí, Javi tiene un problema grande tocándole la puerta.



La Totoconomía

Se acabaron el “fenómeno barrial”, el casto anti casta, y el experto en economía merecedor del Premio Nobel. El Bank of America estimó una devaluación a $1400 y unificación del tipo de cambio para después de las elecciones. Las reservas netas del BCRA se mantienen en US$ -10.000 millones y en el primer mes del año Toto quemó US$ 1500 millones de reservas para contener al verde billete debido a los viajes al exterior y el uso de la tarjeta de crédito. Por su parte el riesgo país superó los 750 puntos, augurando que se está terminando el amor con los mercados.

El presidente recibió en Casa Rosada a la Orden de Economistas de Brasil (OEB), quienes le entregaron un reconocimiento de la organización junto al premio al “melhor amigo” y la “taça de leite”. Un rato después Javier Milei coronó diciendo “los monopolios no son malos, es más podrían ser maravillosos”, y sin nombrarlo, acusó a Techint de “sacar a su ejército de econochantas para pedir devaluación y desestabilizar”.

En enero de 2025 la deuda bruta total alcanzó los US$ 467.788 millones, teniendo un incrementó de US$ 1.102 millones. Es decir, de los US$ 465.000 millones, US$ 252.000 millones están en moneda extranjera y US$ 213.000 millones en moneda local. De esta forma la deuda en moneda extranjera bajó US$ -3.000 millones, en moneda nacional subió US$ +4.000 millones.

En 2025 el consumo masivo empezó con una caída interanual del -10,6% en el primer mes, es decir que sigue el desplome y la culpa ya no es ni de Sergio Massa o Alberto Fernández. Por su parte las ventas en supermercados frenaron rebote y en mayoristas retrocedieron -13% mensual en diciembre. Mientras una parte de la población no come, la otra quema dólares baratos en Brasil, ya que ese país recibió en enero 870.318 visitantes argentinos, un 92% más que el mismo mes de 2024.



Un Ponzidente suelto en los EEUU

Nuestro Ponzidente, como llaman las redes a Javier Milei, se maquilló como mi tía abuela y se fue corriendo a los EEUU a ver si remontaba la goleada cripto de los últimos días. Los nenotes del gobierno, el princesa del Kremlin y media docena de trolls, es decir todo su equipo de comunicación oficial, festejan que Javier Milei en el último minuto no tuvo que afanarle una foto a Donald Trump, y éste le concedió una brevísima entrevista, una palmadita en la cabeza y un chupetín.

Acaba de finalizar la peor gira no solo de esta gestión, tal vez de los últimos presidentes. Javi ofició de bufón de Elon Musk, a quien se le olvidó un presiduende en el escenario, cual Fernando de la Rua en Showmatch. El empresario lo recibió colocándose sus lentes de sol antes de saludarlo a nuestro presiniño maquillado como Heath Ledger, y le corrió el cuerpo en una escena que nos rompió el corazón más que la muerte de la mamá de Bambi.

En la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Javi se animó a decir "Nosotros sacamos de la pobreza a más de 10 millones de argentinos” cuando fue él quien sumó 4.000.000 alcanzando un indigno 56%, también afirmó que “entre diciembre y diciembre el PBI creció 4%”, cuando sabemos que hubo una caída de -4,5%; y remató afirmando que “Los salarios en dólares se triplicaron”.

Luego nuestro presiniño dijo disparates en la CPAC. Allí anunció “Argentina quiere ser el primer país en sumarse a este acuerdo de reciprocidad en materia comercial. Si no estuviéramos restringidos por el Mercosur la Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con USA”.

Evidentemente esto ha sido más para congraciarse con Donald Trump que como parte de una política de Estado. En efecto, esto para la industria local es un desastre si no hay una profunda baja de impuestos. Sobre el final, el 47th le dio un chupetín y una palmada en la espalda al presiniño diciendo “Estoy orgulloso de vos”, y le dio la foto que el Javi fue dispuesto a afanarse, para que nuestro Ponzidente cerrara la gira de una forma más digna.