Alcohol y embarazo: Un "cóctel" muy dañino

En los últimos años se ha producido un incremento notorio en el consumo de alcohol por parte de la población y particularmente en la franja etaria de la adolescencia . La cultura imperante en nuestra sociedad favorece el consumo de distintas sustancias psicoactivas y especialmente del alcohol. Las últimas investigaciones muestran que aumenta el consumo, disminuye la alarma social y se minimizan los riesgos del mismo. Asimismo ha bajado la edad de inicio del consumo y se ha incrementado de manera manifiesta en la población femenina. Este panorama nos obliga a pensar en la importancia de abordar la problemática de consumo de alcohol en el embarazo, sobre todo en el embarazo adolescente. No se desarrollan políticas de prevención que alerten a las mujeres jóvenes de los riesgos y las consecuencias del consumo de alcohol en el niño a nacer.

Argentina es el país con mayor número de bebedores de alcohol del mundo

Si tenemos en cuenta estos factores contextuales: aumento del consumo abusivo, en población adolescente y aumento del consumo femenino, debemos establecer que nos encontramos frente a un problema en crecimiento. En una investigación realizada hace unos años por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, los resultados arrojan como dato que más del 12 % de la muestra de la población embarazada cree que se pueden ingerir alcohol durante el embarazo y que el 1.69 % de las encuestadas desconoce si es dañino o no. De la muestra encuestada que consumió alcohol un 59% lo hizo durante el primer trimestre del embarazo; de las menores de 18 años el 28,57% continuó la ingesta más allá del primer trimestre.

Mamás adictas: hay un mayor consumo de drogas durante el embarazo

Si pensamos en las consecuencias sobre la salud del niño, los especialistas en el tema afirman que existe un Sindrome Alcohólico Fetal (SAF), producto del consumo abusivo de alcohol durante el embarazo, que provoca consecuencias físicas y neurológicas severas. El niño presentará retraso en su maduración y crecimiento y, a futuro, dificultades en su desarrollo intelectual.

Los estudios muestran que no hay una dosis umbral mínima para los efectos del alcohol en el feto, por lo cual se recomienda la abstinencia total de alcohol durante el embarazo. Inclusive se ha comprobado que también existe un efecto a futuro aún dentro de parámetros de consumo moderado por parte de la madre. Muchas dificultades a futuro podrían evitarse si se sensibilizara a la población de mujeres en edad fértil sobre este tema. Aún en el ámbito de los Agentes de Salud existe todavía un desconocimiento sobre el tema, o la creencia que una baja cantidad o el consumo social de alcohol no producirá consecuencias durante la gestación. Algunos profesionales de la salud manifiestan que no indagan sobre este tema en la consultas. Si no conocemos esta realidad tampoco podremos actuar sobre ella.

Se conoce la existencia del Sindrome de Abstinencia del Alcohol en el recién nacido y hay trabajos dedicados a ello, pero eso sucede cuando la madre padece una adicción durante el embarazo. No se conoce tanto sobre la incidencia en el consumo moderado.

Frente a este diagnóstico de la situación actual podemos actuar preventivamente. Algunas de las acciones que deberían implementarse incluyen el trabajo con profesionales de la Salud en general, capacitando a los equipos con un abordaje interdisciplinario para comprender y elaborar estrategias de trabajo en esta problemática. También en el Ámbito Educativo debe incluirse esta temática en la escuela Secundaria ya que es en esta edad en la que comienza el consumo y las relaciones sexuales. No hablar del tema no es una solución y sólo agrava el problema.

Pensamos que Cuidar y proteger a los niños es una responsabilidad insoslayable de una comunidad saludable. Y es nuestra tarea profesional sensibilizar, capacitar y acompañar para prevenir, asegurando a los niños su derecho a un futuro mejor.



* Directora Instituto de Prevención de las Adicciones, Facultad de Medicina ,Universidad del salvador