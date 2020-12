Aborto 2020: ¿Quién ganó el debate en las redes sociales?

Kevin Grunbaum*

Luego de más de 20 horas de debate, a las 7.30 de la mañana del viernes 11 de diciembre con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Al igual que en 2018 la contienda en el Congreso se trasladó a los medios, donde periodistas, expertos y todo tipo de personajes se expresan a favor y en contra del proyecto. A las calles donde una plaza dividida se pintó de verde y celeste esperando el resultado, y a las redes sociales donde ambas comunidades dijeron presente.

En el plano legislativo el primer round fue para la plaza verde que celebró el resultado y espera la decisión del Senado a fin de diciembre. Sin embargo, ¿quién ganó en las redes?.

Para responder esta pregunta descargamos durante 24 horas todos los tweets emitidos con los siguientes hashtags: A favor del proyecto: #AbortoLegal2020, #SeraLey y #AbortoLegalYa En contra: #LaMayoriaCeleste, #SalvemosLas2Vidas y #10DCeleste.

La diferencia entre ambas comunidades fue considerable ya que entre quienes estaban a favor del IVE se registraron más de 200 mil hashtags emitidos mientras que entre quiénes se opusieron solo se registraron 61 mil. Sin embargo, la diferencia se profundiza si analizamos la cantidad de usuarios únicos. 129 mil contra 24 mil.



¿Qué significa esto? Los hashtags registrados por cada comunidad grafican la cantidad de veces que uno de los hashtags analizados fue emitido entre el 10 y el 11 de diciembre. La cantidad de usuarios nos permite ver la cantidad de cuentas participando en la conversación.

Como podemos ver, entre quienes estaban a favor del proyecto hubo más hashtags y más usuarios activos mientras que entre quienes se oponen hubo usuarios más intensos. Los 129 mil usuarios que twittearon a favor utilizaron 1.5 veces cada hashtag analizado mientras que los usuarios en contra 2.5.

Así también hay usuarios más intensos que llegaron a emitir 410 veces los hashtags analizados en tan solo 24 horas.

Sin embargo, dentro del ecosistema digital no todo es una cuestión de tamaño, muchas veces, el tiempo puede ser un factor clave. El momento en el que decidimos emitir uno o varios mensajes puede darnos una ventaja significativa o reducir las diferencias que sabemos que existen.

En el caso del debate por el aborto, la comunidad celeste fue la primera en comenzar a twittear y durante un periodo de tiempo logró “monopolizar” el discurso dentro de la red. Sin embargo al comenzar el debate se revirtió la tendencia luego de que se activara la comunidad verde. Que tuvo su pico al comienzo del debate y luego volvió a subir al conocerse la media sanción.

¿Quiénes fueron los usuarios más mencionados?

Observar los usuarios más mencionados por cada comunidad nos permite comprender la forma en la que se estructuraron los discursos. El hecho que la cuenta de Alberto Fernández figure como la más mencionada entre quiénes se oponen al proyecto y no entre quienes están a favor nos sugiere que mientras que en una comunidad se responsabilizaba al Presidente por la aprobación o no del proyecto, en la otra no sucedía de la misma manera, la responsabilidad estaba enfocada en los y las Diputados/as.

Algo similar ocurre en el polo opuesto al aparecer como destacada la cuenta de Amalia Granata, la actual legisladora provincial por Santa Fe fue el centro de muchos tweets críticos por su postura en contra del proyecto de IVE, sin embargo en el otro extremo no se posicionó como una referente.

A su vez, ver a la cuenta de Vivana Canosa como la segunda más mencionada por la comunidad celeste, antes que la diputada Villa, evidencia cierta “falta” de referentes políticos claros entre quiénes se oponen al proyecto de IVE.

Ganar un round no es ganar la pelea:

Si bien queda más que en evidencia que el primer round de la contienda por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue para la comunidad verde, tanto en el Congreso como en la calle y también en las redes sociales. Esto no significa que la batalla haya terminado o que estos indicadores sean similares luego del debate en el Senado.

El primer round fue para la comunidad verde, tanto en el Congreso como en la calle y también en las redes sociales, lo que no significa que esté resuelto.

El hecho de que en 2018 diputados ya había dado media sanción al proyecto sugería que el resultado en 2020 sería similar y esto puede puede haber sido un factor clave en la forma en la que se activaron las comunidades. En particular las celestes donde se observó una clara disminución en la intensidad de los emitidos a partir del comienzo del debate.

A su vez, el peso de los actores y de la contienda política dentro del debate en el Senado puede que atraiga a los trolls y los bots, los grandes ausentes de la contienda en la Cámara de Diputados. Es probable que estos usuarios diseñados y preparados para atacar cuentas, influenciar opiniones y desviar conversaciones digan ?presente' durante los últimos días de diciembre.

Queda claro que clima legislativo al final del 2020 se viene muy intenso y que los frentes de la batalla por la legalización del aborto no solo serán el senado y las calles, las rede sociales serán un factor clave en este debate y las comunidades darán pelea una vez más.

*Politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política, Flacso. Consultor en opinión pública y estrategias digitales para la consultora Ad Hoc.