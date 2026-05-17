La familia como sostén

Las familias son, en su diversidad, el primer territorio donde la vida se nombra, se sostiene y cobra sentido. Son espacios de cuidado, de transmisión y de pertenencia, pero también escenarios donde se tramitan tensiones, incertidumbres y transformaciones. Lejos de ser estructuras estáticas, las familias se redefinen constantemente frente a los desafíos que les toca atravesar.

Cuando una enfermedad crónica compleja irrumpe en la vida de un niño, nada permanece igual. No se trata solo de un diagnóstico ni de un tratamiento: se altera la trama cotidiana, se redefinen roles, se tensan los vínculos. La enfermedad no habita únicamente en un cuerpo; se expande y alcanza a todos los que forman parte de ese entramado cercano que sostiene, acompaña y también, muchas veces, padece.

Hablar de estas realidades es, necesariamente, hablar de familias. De vínculos que, sin haberlo previsto, se ven atravesados por una experiencia que desorganiza y transforma. Porque en estos escenarios, la enfermedad no es un hecho aislado: es una vivencia compartida que deja huellas en cada integrante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este contexto, el cuidado adquiere un rostro concreto: el de una madre, un padre o, no pocas veces, un hermano mayor que asume responsabilidades para las que nadie lo preparó. La vulnerabilidad deja de ser individual para volverse colectiva. Y el dolor, lejos de limitarse a un síntoma, se convierte en una experiencia que interpela y reconfigura los lazos.

Si bien la atención suele centrarse en el paciente, estos contextos invitan a ampliar la mirada e integrar a la familia como parte fundamental del cuidado. Pensarla de este modo no es solo una ampliación del enfoque clínico: es, ante todo, un acto de justicia.

Porque antes que paciente, hay un hijo. Antes que diagnóstico, hay una historia. Y es en la familia donde esa identidad se sostiene, incluso en medio de la fragilidad.

Cuidar a una familia implica reconocer que el cuidado no puede fragmentarse. Supone acompañar, sostener, ofrecer andamiaje. No solo atender lo que duele, sino también aquello que, aun en la adversidad, puede seguir creciendo.

En situaciones de extrema vulnerabilidad, los vínculos no solo resisten: son los que hacen posible seguir adelante.

Por eso, poner en el centro a quienes cuidan no es un gesto accesorio, sino una necesidad urgente. Reconocer su desgaste, su entrega y también sus límites es parte de una mirada más humana e integral. Porque sostener a quienes sostienen es, en definitiva, una de las formas más profundas de cuidar la vida.

*Profesora en la Maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables de la Universidad Austral. Miembro del equipo de Cuidados Crónicos Complejos del Hospital Universitario Austral.