La inmoralidad continúa en Gaza

En su carta fundacional de 1988 los palestinos de Hamás (seguramente guiados por sus maestros ayatolas iraníes), establecieron que: “El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten. Entonces, los judíos se esconderán tras las rocas y los árboles, y las rocas y los árboles clamarán: “¡Oh, musulmán! Hay un judío escondido tras de mí. ¡Ven y mátalo!” (Artículo 7).

No fue una simple amenaza antisemita de las tantas que 2000 años de historia nos han acostumbrado a escuchar, sino que movilizaron la intención y acción a partir del 7 de octubre 2023. Con bastante éxito siguieron estas consignas para decapitar, secuestrar, violar y asesinar a cientos y cientos de civiles judíos, musulmanes y cristianos cuyo principal pecado era ser israelíes o vivir en Israel.

Desde luego su “entrenamiento terrorista especial” los moviliza siempre a atacar mujeres, ancianos y niños o civiles desarmados, sabiendo que ante igualdad de medios o “cara a cara” llevarán generalmente las de perder.

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No es solo cobardía sino táctica aplicada, mejor golpear primero y luego aducir “genocidio” para evitar las naturales respuestas. Una de las estrategias más utilizada incluía los túneles para proteger a los terroristas y obligar a los civiles de Gaza, a quedarse arriba de ellos de manera de evitar ser bombardeados.

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Esto apuntaba a invalidar la ética de las FDI, única en la historia de todas las guerras al advertir a los civiles por teléfono y panfletos para que abandonaran los lugares en los que se atacaría (perdiendo así la enorme ventaja de la sorpresa militar, pero ganando en moralidad al intentar limitar "daños colaterales" de inocentes).

Tristemente el mundo occidental les ha dado la razón, “es lamentable” pero se puede matar y asesinar civiles por una idea o religión, pero lo que de ninguna manera es permisible es que los judíos intenten de alguna manera defenderse. Recordemos una vez más que Israel no atacó Gaza, Gaza invadió y atacó Israel generando la mayor matanza de judíos desde el Holocausto.

Otra estrategia muy común fue establecer todos los centros de mando debajo y dentro de hospitales y escuelas, llevando a que cualquier ataque a estas estructuras ayudaría a “justificar” la muy impropia censura internacional.

La inmoralidad continúa en Gaza

La lista de los abusos por parte de los terroristas de Hamas y la Yihad son interminables y aún persisten. El mundo ha escuchado relatos desgarradores de hombres y mujeres israelíes brutalizados sexualmente filmados antes y durante el cautiverio de Hamás, pero ahora surgen nuevos y escalofriantes testimonios desde el interior de Gaza.

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Los habitantes de Gaza que viven bajo el dominio de Hamás comienzan a romper su silencio, describiendo abusos sexuales por parte de varios hombres, chantaje sexual para obtener ayuda o dinero y abusos por parte de personas en posiciones de poder.

Esto ocurre en un momento de creciente preocupación por el restablecimiento del control por parte del grupo, mientras la atención mundial se centra en el conflicto en Irán.

Organizaciones de derechos humanos en Gaza han informado al Daily Mail inglés que hasta 60.000 mujeres son vulnerables, y los informes también indican un aumento de los matrimonios y embarazos infantiles.

El Daily Mail ha obtenido testimonios en video excepcionales, filmados por Jusoor News desde el interior de la Franja, donde hablar conlleva naturalmente riesgo de muerte.

78 años de Independencia

El 22 de abril (5 de Iyar del calendario judío) Israel cumple 78 años de la recuperación de barrios de Haifa, que desembocó en la independencia del país, con 10.244 millones de habitantes (21 % de ellos árabes completamente integrados) y demostrando una capacidad única de resiliencia y superación en la historia de la humanidad.

Creció 146.000 personas en un solo año, esto a pesar de la guerra, los rehenes y una renovada e injustificada hostilidad mundial. Ese sionismo inclusivo o movimiento de liberación del pueblo judío imaginado por Herzl y construido “surco a surco” por miles de personas está ahí presente.

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No bastaron los 6 millones asesinados en el Holocausto; los miles de bombardeos con raquetas y misiles desde Gaza, Líbano, Irán y Yemen; las reiteradas guerras de sobrevivencia (Israel habría sido destruida y todos sus habitantes árabes o judíos asesinados de haber perdido alguna) junto con miles de atentados de todas las formas pensables e impensables (en la Argentina sufrimos trágicamente dos de ellos).

Los antisemitas más encumbrados difamaron siempre refiriéndose “grandes fortunas de los judíos” (a pesar que objetivamente antes los cristianos y ahora los musulmanes concentran esas mayores riquezas); también una supuesta “pretensión de dominar el mundo” (Protocolos de los Sabios de Sion, cúmulo de panfletos nazis, Plan Andinia local, etc. etc.).

Ahora estas diatribas han sido reemplazadas por una desproporcionada propaganda de la inmundicia del proxenetismo de Epstein, un muy miserable proxeneta más, en la lista de tantos de todos los colores y religiones.

Sin embargo, pocas veces se menciona que entre 1901 y 2025, aproximadamente entre el 20% y 22% de todos los galardonados con el Premio Nobel han sido judíos, lo que representa a más de 200 personas (el 40% en Economía, el 26 % en Fisiología o Medicina, el 24% en Física, el 19% en Química, el 14 % en Literatura y 8% de la Paz).

¿Cuánto representan los judíos de la población mundial para alcanzar tantos reconocimientos? Toda la población judía mundial se estima en aproximadamente 15,8 millones de personas, lo que significa alrededor del 0.2% de la población total de la humanidad.

¿Un ADN distinto a los demás humanos? De ninguna manera simplemente un conjunto de valores esenciales que históricamente lo caracterizan y movilizan culturalmente: rechazo de dogmas, necesidad de esfuerzo y estudio, resiliencia, pero ante todo y sobre todo… un monumental pensamiento crítico.