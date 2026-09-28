La letra pequeña del amor

Hay personas de las que me alejé para siempre. No por orgullo ni para castigarlas. Me alejé porque comprendí que, si seguía cerca, iba a seguir sufriendo. Algunas fueron parte de mi familia. Otras fueron amigas a las que quise de verdad.

También hubo un hombre con quien compartí una vida. Fui yo quien lo dejó. Lo dejé porque me hizo sufrir demasiado, no porque hubiera dejado de amarlo. No volvería con él, no buscaría una conversación pendiente ni intentaría reconstruir la confianza. Sin embargo, deseo que esté bien. Y, aunque parezca una contradicción, todavía lo amo.

Durante mucho tiempo creí que esto era una debilidad. Se supone que cuando alguien nos lastima debemos borrarlo, superarlo, dar vuelta la página y no mirar atrás. Hay todo un lenguaje de frases rápidas para ordenar los sentimientos: soltar, cerrar ciclos, sacar de nuestra vida a quien no nos hace bien. Algunas de esas decisiones son necesarias. Lo que no siempre funciona es pretender que el corazón obedezca la misma orden que obedecen nuestros pasos.

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Uno puede irse y, aun así, seguir queriendo. Puede cambiar de vereda, de teléfono y hasta de memoria selectiva. El corazón, por desgracia o por fortuna, no trabaja con escribano. No certifica que un afecto quedó extinguido porque dos personas dejaron de hablarse.

También nos enseñaron que quien deja es quien ya no ama. Es una idea cómoda y falsa. Se puede tomar la decisión de irse mientras todavía se ama. A veces, irse es la única manera de no terminar destruyendo lo poco bueno que queda y de no destruirse una misma.

Una relación termina en el mundo concreto. Se acaba la convivencia, el diálogo, la confianza o el proyecto compartido. El amor pertenece a otra zona. Cuando fue verdadero, deja una marca que no depende de la cercanía. Ya no ocupa la mesa ni interrumpe el sueño. Queda en un lugar más callado, donde viven las personas que alguna vez fueron importantes y que ya no pueden formar parte de nuestra vida.

Esto no significa que haya que regresar. Amar a alguien no le concede un permiso permanente para entrar. La confianza necesita hechos, cuidado y tiempo; cuando se rompe, puede no recuperarse jamás. A veces la decisión más sensata consiste en cerrar una puerta sin convertir en monstruo a quien quedó del otro lado.

También aprendí que perdonar no es absolver. No vuelve justo lo que fue injusto ni pequeño el daño que fue enorme. Tampoco exige reconciliación. Para mí, perdonar fue dejar de pedirle al pasado una reparación que ya no podía darme. Fue quitarle al dolor el derecho de seguir decidiendo mis días.

Sé que no todos sienten de la misma manera. Hay quienes necesitan la rabia durante mucho tiempo para poder sobrevivir a una herida. Hay amores que se desgastan hasta desaparecer y otros que, vistos desde lejos, quizá nunca fueron amor. No creo que exista una forma correcta de atravesar una pérdida. Solo puedo hablar de la mía.

En mí, el odio nunca consigue quedarse donde antes hubo amor. Puede aparecer la bronca, incluso el miedo. Puedo recordar lo ocurrido y mantener intacta la distancia. Pero no puedo desear el mal. Sería negar la parte de mi historia en la que esa persona fue refugio, alegría o compañía. Sería obligarme a decir que todo fue mentira solo porque terminó mal.

El amor no se mide por el dolor que soportamos. Quedarse de forma masoquista al lado de quien nos daña, o sostener un vínculo convertido en ejercicio sádico de poder, no ennoblece a nadie. Amar no exige inmolación. A veces, su prueba más difícil consiste en irse antes de que dos personas terminen destruyéndose. Se puede marchar sin destruir al otro, conservar lo bueno sin negar el daño y aceptar que alguien tenga un lugar en el corazón aunque ya no lo tenga en nuestra vida.

Por eso creo que el perdón está escrito en la letra pequeña del verdadero amor. No como una obligación moral ni como una prueba de pureza. Está allí como una posibilidad que aparece cuando dejamos de confundir amor con posesión y perdón con regreso.

He perdonado a quienes amé. No porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque no quise que la herida escribiera por mí el final de la historia. Hay puertas que seguirán cerradas. Hay números que nunca volveré a marcar. Pero detrás de esa distancia no vive el odio.

Vive un amor que ya no espera nada. Y quizá esa sea su forma más silenciosa y más libre: no volver, no olvidar, no permitir otra herida y, aun así, desear que al otro le vaya bien.