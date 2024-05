La Libertad Avanza tiene oposición y Milei debe gobernar

El gobierno libertario de Javier Milei, junto a su ruidosa militancia siguen manifestando con frecuencia maltrato por la Unión Cívica Radical (UCR), situación que le otorga de manera natural al radicalismo el espacio de nítida oposición.

Sin embargo, como es costumbre, “donde hay dos radicales hay tres internas”, el partido centenario se encuentra dividido, sin una clara identidad, dudando si unirse o enfrentarse más a Milei, o si unirse o enfrentarse más al kirchnerismo, o si unirse o enfrentarse más entre sí.

La Coalición Cívica por su parte, decidió por un tiempo unirse al peronismo republicano y cordobés y así se encontró formando filas en el Congreso, pero hace apenas días dispuso que abandonaba el bloque porque comparte parte de las ideas con esta coalición parlamentaria, pero otras no (como la de no delegar facultades al presidente Milei).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El PRO parecía deseoso de unirse a LLA pero Karina Milei está organizando el partido a nivel nacional, y el electorado de LLA compite con el de PRO. Frente a tal situación, un par de interrogantes asoman ¿Se formará una unión entre ambas fuerzas en una concreta coalición? O si se desunen, ¿uno de ambos tal vez sobra y deberá uno absorber al otro? Patricia Bullrich ya se manifestó muy decidida a ser parte de LLA, pero Mauricio Macri, en un enfrentamiento interno con Bullrich, estuvo mostrando en estos días la decisión de continuar comandando al PRO. Si quisiera Macri ser parte de LLA, tampoco la tiene fácil desde el momento en que Karina Milei, “el Jefe”, se encuentra armando el partido por todo el territorio, y cualquier PRO que quiera ser parte de LLA tal vez deba volverse libertario.

También en las filas del PRO, el “larretismo puro” que al igual que el radicalismo padeció de la hostilidad de Milei, que parece representar una clara minoría - ya que la mayoría de los amarillos se alinearon rápidamente a LLA apenas ganó Milei -podría ser tentado a acercarse para formar filas junto a algún sector del peronismo o del radicalismo. Excepto que, tabula rasa, Macri y Larreta vuelvan a ser amigos, en esta nueva cruzada de un PRO diferenciándose de LLA.

Kicillof fue a Quilmes, pero estuvo en Siberia: Cristina no lo nombró ni incluyó en las fotos

Respecto al kirchnerismo, podemos observar a la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ocupando aun el lugar céntrico dentro de esta facción peronista, dando discursos a través de los cuales ridiculiza a Milei, lo expone y lo pelea. Mientras tanto, el hijo biológico y el hijo del corazón de Cristina, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, ante la opinión pública, parecen seguir destetándose. Y así el kirchnerismo también se encuentra particionado, enfrentándose a Milei, pero con una postura para nada nítida ni cohesionada. A no olvidar que el peronismo si se lo propone se une en media hora.

La dualidad de Javier Milei: un líder global desconectado de la realidad local

Entre las indignaciones del momento, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, mientras explicaba en el último debate de la Ley de Bases en la Cámara Baja, que el Partido Radical daría el apoyo (la media sanción), gritaba muy molesto que apoyaría la aprobación de la ley a pesar de que Milei no le daba pelea real a la casta, y manifestaba con mucha vehemencia “… cabe preguntarle al presidente y donde estuvo el cambio, … exageradas moratorias, exagerados blanqueos, … no solamente volver a premiar a los incumplidores, no solamente garantizar que en Argentina el que paga en tiempo y forma es un gil, sino que ahora pasa a ser un héroe el que fuga, me pregunto si para el presidente, Cristina Fernández que declaró haber fugado es una heroína,… y traer de vuelta el impuesto a las ganancias en ese plan platita que ahora advertimos fue de Massa y de Milei, … este gobierno está llevando adelante un ajuste con una voracidad fiscal arrolladora que lo argumenta desde una racionalidad teórica pero que lo ejecuta de una forma cruel, … se jactan de los despidos, se jactan de la interrupción de servicios sin reparar que hay personas atrás de cada una de esas decisiones, … hoy este bloque (la UCR) viene a decirle al gobierno que le da una cosa y que le quita otra, este bloque con una amplia mayoría le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo,.. ha tenido (el presidente Milei) una capacidad comunicacional formidable, lo que ustedes dicen se escucha bien y fuerte pero no sucede en la realidad y entonces ahí aparecen las excusas y hay una que nos toca de cerca (a los radicales) la de que somos nosotros los que impedimos que las reformas se sucedan, … sepa el pueblo argentino que este bloque da su número para que el gobierno tenga las herramientas, y la sociedad después de un ajuste sin gestión que pulverizó jubilaciones y desplomó ingresos, pueda ver la luz al final del túnel, la suerte está echada y ya no hay más excusas presidente”.

Como dijo el presidente del bloque de Diputados del radicalismo, la suerte está echada. Por eso, si la ley es también aprobada en el Senado, ya no habrá “chivos expiatorios” para seguir justificando la inacción (en los últimos días trascendió que existen seis mil kilos de comida que se encuentran en depósitos y el ministerio de Capital Humano no los entrega a millones de ciudadanos que tienen hambre), junto al cruel ajuste de este gobierno que dijo que venía a terminar con la casta y convoca a diario a dirigentes denunciados por corrupción a sus filas, mientras designa al cuestionadísimo juez Ariel Lijo para que forme parte de la Corte Suprema de Justicia.

Si la “Ley de Bases” se termina de aprobar, en muy poco tiempo ya no habrá lugar para más excusas, presidente Milei, entre viajes y selfies para la red social X, deberá gobernar.

Politóloga y Profesora de la Universidad de Buenos Aires