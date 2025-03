Las mujeres en el mundo de los negocios

Las brechas de género en el mundo de los negocios continúan siendo un tema sin resolver para las agendas globales. Más allá de los avances, los desafíos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de emprender siguen siendo profundos. Como mujer en el ecosistema tecnológico, me identifico con esas verdades que pocos se atreven a escribir. Me enseñaron a no llorar, a ser menos emocional, a creer que por ser mujer debía postergar la maternidad porque alguien más tomaría mi lugar. También aprendí a callar en una negociación por miedo a no estar a la altura.

Cuestionar y desaprender estas prácticas cotidianas no es fácil; requiere tiempo y representa un verdadero desafío. Pero es precisamente ahí, en el proceso de transformación cultural y en la ruptura de esquemas internos, donde surge la oportunidad de construir nuevas realidades que trascienden lo individual y generan un impacto colectivo.

¿Realmente las mujeres nos enfrentamos a un camino con más obstáculos que oportunidades? Si bien existen barreras como el techo de cristal, los sesgos inconscientes y la falta de referentes, también estamos en un momento clave donde la diversidad e inclusión están en el centro de la conversación. La tecnología necesita perspectivas innovadoras, y el liderazgo femenino aporta soluciones disruptivas, empatía y una visión transformadora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ecosistema emprendedor femenino en América Latina y el Caribe

En América Latina, más del 50% de las emprendedoras que viven en países de bajos ingresos son jóvenes (menores de 35 años), similar a lo que sucede con sus pares masculinos. En estos países, el emprendimiento suele ser una alternativa ante la falta de empleo formal.

En contraposición en países de ingresos medios, el emprendimiento femenino es más diversificado, con una mayor presencia de mujeres mayores de 35 años. Aquí el emprendimiento no solo responde a la necesidad, sino también a la búsqueda de independencia económica y oportunidades de negocio.

"El 8M será multitudinario contra los recortes de Milei en áreas de género", aseguró la ministra de mujeres bonaerense

En Argentina, de acuerdo con el informe “La brecha de género en el ecosistema emprendedor en Argentina”, elaborado junto a ARCAP, el 25,3% de los equipos fundadores incluyó al menos una mujer. Sin embargo, al analizar la composición total de los equipos fundadores, sólo el 13,2% de los emprendedores eran mujeres, evidenciando una brecha significativa en la participación femenina dentro del ecosistema emprendedor del país.

Si se focaliza en los tipos de emprendimiento, el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) señala que las mujeres de nuestra región inician negocios como trabajadoras independientes o solopreneurs (sin empleados). Además, en sectores como servicios, comercio minorista y educación hay una alta presencia de mujeres emprendedoras. Aunque en menor proporción que los hombres, también hay mujeres en emprendimientos de alto crecimiento e innovación.

Por ejemplo, en el caso de Argentina, en 2023 las mujeres ocupaban el 36,5% de los roles de liderazgo en el segmento fintech, superando a regiones como Estados Unidos y Canadá. Si bien este dato es alentador, no obstante, siguen enfrentando barreras donde menos del 25% de los puestos técnicos están ocupados por mujeres.

Los negocios se potencian con diversidad

Hablamos de mujeres, pero también de diversidad cognitiva, porque va más allá de la perspectiva de género y porque impacta directamente en la innovación y el desempeño de toda la empresa.

La diversidad nos permite lograr más puntos de vista para resolver desafíos y aumentar la probabilidad de éxito. Entonces, si la diversidad de género es un tipo de diversidad cognitiva, y trae resultados superiores, ¿no resulta obvio que debemos buscarla en todos los ámbitos de decisión?

Hoy, aunque el 40% de los negocios liderados por mujeres tiene un alto potencial de innovación, muchas veces estas emprendedoras se quedan sin apoyo para llevar sus ideas al siguiente nivel.

Sin embargo, cuando nos encontramos en eventos en los que pensamos en cómo potenciar el liderazgo femenino, parece más relevante hablar de equilibrar nuestra vida personal con la profesional, que entender cómo hacer que nuestros negocios crezcan. ¿Esto es así?

Sólo el 6% de los fondos (Venture Capital y Capital Privado) fueron destinados a empresas lideradas por mujeres.

El 73% de las empresas fundadas por mujeres no tiene acceso , o lo tiene limitado.

, o lo tiene limitado. A pesar de que las empresas lideradas por Female Identifying Founders (FIF) generan mayores ingresos, ha disminuido del 2,1 % en 2022 al 1,8 % en 2023.

El 88.9% de las FIF entrevistadas reportaron experiencias negativas o mixtas al buscar inversión.

Estamos trabajando para romper barreras y desafiar el statu quo, queremos demostrar que podemos liderar, innovar y competir en mercados tradicionalmente dominados por hombres, aportando nuevas perspectivas y formas de hacer negocios.

Sabemos que, para ello, es necesario contar con flexibilidad y conciliación. Para muchas, emprender permite adaptar el trabajo a nuestras realidades personales, especialmente cuando buscamos compatibilizar la vida laboral con la maternidad o el cuidado de la familia.

Muchas mujeres crean negocios alineados con sus valores y pasiones, por lo que sí, queremos y necesitamos hablar de dinero, pero no por eso hay que dejar de construir algo con sentido y propósito.

Emprender es también una herramienta poderosa para la autonomía financiera. Este camino es clave para reducir las brechas de género y permitiéndonos construir nuestro propio futuro sin depender de terceros.



*Fundadora y Directora General deBounty EdTech