Les guste o no, así se muestran cada 2 de abril

Todos los que nos gobernaron usaron y usan políticamente la causa Malvinas, y según les convenga levantan la voz con falso patriotismo. Pero en esta época, otoño, sacan del cajón del olvido a los veteranos de guerra; necesitan fotos, notas periodísticas y poner su hipocresía al mango.

Esto lo practican todos los políticos, en funciones o no, siendo oficialismo u oposición.

De igual manera proceden muchos periodistas, incluso alguno devenido en funcionario público, fanatizado con la historia de la Guerra de Malvinas, en la cual no tiene lugar la post guerra; ¿quizás sea porque empaña lo que parece estar construyendo políticamente?

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Todos expresan lo mismo: que la malvinizacion, que las acciones valerosas realizadas en la guerra, que los reclamos presentados, que hay que honrar a los Veteranos de Guerra, y siguen con sus panegíricos ideologizados, hasta que el invierno o algún evento político distraiga antes y ahí nos vuelven al cajón.

En tantos años:

¿Quién se animó a hablar de las secuelas que dejo la guerra en los veteranos? Casi nadie.

¿Y de los suicidios que siguen ocurriendo? Menos aún. De hecho, para el comienzo de este otoño ocurrió otro.

La Guerra de Malvinas desde la trinchera, la verdadera historia

¿Y de las muertes por enfermedades arrastradas por años siendo comorbilidades, por todo lo poco y mal hecho sobre las secuelas de los que combatieron en Malvinas? Eso ya es tema tabú. El año 2025 nos dejó la triste cifra de 213 veteranos fallecidos, algunos por enfermedad y otros por suicidio, y la cifra quizás sea algo mayor.

El asunto es que el árbol no les deja ver el bosque, o más bien no quieren correrse del árbol.

Existen además pequeñas acciones de particulares que, con muy buena intención y corazón, buscan dar una muestra de afecto cívico. Al igual que esas, hubo otras del gobierno, casi del mismo tenor. Pero con calcos para los autos, reservas de estacionamientos en mercados o aeropuertos, alfajores y una lista larga de acciones parecidas, no se cura ni se atiende al veterano de guerra. No confundan, sirven como paliativos, son placebos, y le son más útiles al que las ejecuta que al propio veterano. Todas ellas pueden ser una pequeña parte, pero no lo más importante.

Pero el contrasentido y vergüenza mayor es decir que nos dan una obra social que cubre todos los rincones del país con todas las especialidades médicas; la realidad es la misma de siempre, las grandes ciudades pueden ser la excepción de algo de esa cobertura. Vale el ejemplo, recorrer 150 kilómetros para ver un especialista es lo más habitual para muchos. Mejorar eso, la provisión de medicamentos y los lugares de atención es lo importante y necesario.

Con el paso de los años, aparecieron varios militares veteranos de guerra, que eran muy jóvenes cuando 1982, Por los medios de difusión, con mucha verborragia, dicen lo que las Fuerzas Armadas hicieron por sus veteranos ex soldados. Fundamentalmente con la salud mental, solo les faltó decir que eso comenzó 20 años tarde y fue pésimo. ¿Dónde estuvieron esos mismos militares antes?

Muchos, quizás, se coman el verso, pero sería interesante saber qué hay detrás con tanto marketing disfrazado de malvinización. Algunos parecen tener una guía de coaching. Hasta en las difusiones que realizan esos militares, se hacen llamar soldados cuando en rigor de verdad fueron y son cuadros militares.

¿Por qué se esconden detrás los verdaderos ex soldados veteranos? Será que hoy la biología nos pone similares de aspecto y por eso aprovechan para lavar sus eventuales miserias, ausencias o incluso vergüenzas?

Sé bien de lo que escribí, sé también de las infaustas diferencias entre los sectores de veteranos de guerra, originadas por las ideologías partidarias. Nos parió una guerra y ella no se fijó en eso, deberíamos ser mejores.

Estuve desde la primera hora junto con varios más para organizarnos como ONG y peticionar a las autoridades, dictadura primero y luego a los gobiernos que siguieron, pero los políticos bastardearon todo; hasta hay uno de ellos que dice haber estado en Malvinas en 1982, el ex funcionario y legislador Julián Domínguez que así lo sostuvo en un video; ni siquiera escuchó un tiro en combate, nunca cruzó a las islas, un miserable. Eso votan. Muchos se sentirán molestos por lo expuesto, pero mírense al espejo y reconózcanse.

¿Cuánto más viviremos los veteranos de guerra? Que al menos lo que nos queda no sea con las condiciones de hoy que son casi mendicantes, no es ético ni normal, es ruin lo que hacen. Si todo eso es por el bienestar de los que expusimos la vida por Malvinas, que flaco favor le hacen a la Patria esos funcionarios.

Pero la rematan al subirse a los actos históricos de Río Grande y de Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde varios políticos peronistas buscaron juntarse para cohesionar su partido, en vez de ser cada uno un ciudadano más en actos que nada tendrían que tener de ideológico.

Todos los gobiernos han sido y son responsables y culpables de lo que pasa con el sector social de los veteranos de guerra. El actual fue informado de cómo era la situación, de cómo se llegó a esto. Todo debidamente investigado y argumentado lo entregué en un libro en la Quinta de Olivos, con acuse de recibo. Ni siquiera figura en la lista de obsequios al Presidente. El mismo libro que en nuestro país no fue atendido, pero algunas de las grandes bibliotecas del mundo sí lo requirieron.

No tenía deseos de escribir para este 2 de abril, pero con tanta desidia, moralina, ego y fanatismo de tantos políticos, militares y periodistas que solo dan pena, y viendo que cada vez somos menos los veteranos de guerra, acá estoy.

Estas son las cosas que me motivan a escribir y mostrar las miserias de los que gobiernan, oficialismo y oposición son la misma descomposición. Les guste o no, así se muestran.

*Ex soldado veterano de guerra, autor del libro “Las dos heridas de Malvinas – La que provocó la guerra y la que la indiferencia social dejó (La post guerra de Malvinas 1982/2020)”