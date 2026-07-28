Los anticonceptivos son medicamentos, no caramelos

Una de las ideas más comunes que tiene cualquier mujer en edad reproductiva, y que ha iniciado relaciones hetero o bisexuales, es que debe usar pastillas anticonceptivas para no quedar embarazada.

Aunque en realidad existen varios tipos de anticonceptivos: que se clasifican en métodos de barrera: preservativo; métodos hormonales: pastillas (con estrógenos y progestágenos o con progesterona sola), inyectables, parches, anillos vaginales, implantes intradérmicos (CHIP); métodos mecánicos: dispositivo intrauterino (DIU) o sistema hormonal intrauterino (SIU), etc. Y también, métodos quirúrgicos: ligadura turbaría y vasectomía.

También existe el anticonceptivo hormonal de emergencia, de venta libre, en farmacias, al igual que esponja vaginal y los espermicidas también de venta libre. Solo requiere recordar dejarla 6 horas en su lugar antes de extraerla, para que su función espermicida se cumpla.

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También podrán escuchar hablar de LARCS, anticonceptivos de larga duración: implantes subdérmicos de 3 a 5 años, SIU: de 5 a 8-9 años es el DIU con progesterona, inyecciones trimestrales, y otros.

También están los más conocidos y usados o SARCS, de corta duración, pastillas anticonceptivas, anillo, parches, inyectables mensuales.

Pero el método más conocido y usado por las adolescentes o mujeres en general son las pastillas anticonceptivas, que no son tomadas, por lo general, como medicación.

Esto último hace que las pacientes piensen que pueden utilizar cualquier pastilla, en cualquier momento de su vida, que se las puede recomendar cualquier persona desde un farmacéutico hasta la amiga.

El problema es la poca información que tiene las personas que las piden o las reciben y utilizan, así como la falta de accesos y sus mitos.

Las pastillas anticonceptivas son hormonas: estrógenos y progesterona diferente o progesterona sola, a su vez con distinta concentración y tipo de ellos. Actualmente existen pastillas anticonceptivas solo de progesterona, utilizadas por cualquier mujer que su médico lo indique, pero también para mujeres con algunas patologías por las que no se puede utilizar estrógenos.

Estas hormonas actúan sobre distintos partes del cuerpo: por supuesto el sistema reproductor, evitando que se unan el óvulo y el espermatozoide de distintas maneras acorde al anticonceptivo del que hablemos (que los ovarios no liberen el óvulo, acidificando el PH de la vagina, evitando la motilidad de las trompas), y así cumple su función anticonceptiva. Esto hace que la paciente no se embarace, pero no impide que adquiera infecciones de transmisión sexual.

Los anticonceptivos hormonales también actúan sobre los vasos sanguíneos y lugares específicos como mamas, cerebro, factores de coagulación de la sangre, grasa corporal, piel, cabello, etc.

Entonces ¿pensaríamos que los anticonceptivos hormonales son “malísimos”? En realidad no.

Son seguros, si los indica un médico, en primer lugar conociendo a la paciente, sus antecedentes familiares y personales de enfermedad, y luego de tomar la tensión arterial.

Es importante que los profesionales, luego de hablar de la variedad de anticonceptivos, escuchen la preferencia de la paciente. Y ambos elijan la mejor opción.

Las pacientes deben saber los pros y contras del uso de cada uno de ellos, cómo se utilizan y exactamente como actúan. También síntomas que sentirá en los primeros tiempos del uso.

Es impórtate que sepa que debe regresar a la consulta para evaluar: cómo se siente con su uso, si está usando conjuntamente preservativos, si tuvo síntomas como vómitos, diarrea, dolor de cabeza, etc. o si se olvida frecuentemente de tomarlas, por ejemplo, porque esto hace que el médico –o médica, claro- piense que no es el método indicado para ella.

Cualquier método elegido por la paciente o indicado por el médico debe ser acompañado por un método de barrera, el preservativo, para evitar enfermedades de transmisión sexual.

Estos son, entonces, los motivos por los cuales no se puede tomarse cualquier pastilla y las debe recomendar un médico o médica: