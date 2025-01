Los veteranos de Malvinas, sin remedios y con media obra social

Un año y contando de un nuevo signo político al frente del Gobierno Nacional, se observan diferencias con todos los anteriores que estuvieron, pero también se notan claramente las similitudes.

Uno podrá tener idea de muchas cosas, pero comento sólo de lo que sé, conozco y entiendo. Esas similitudes, las que conozco y entiendo, hacen a este Gobierno la misma cosa falta de integridad y cojones que los anteriores.

Muchos de los que están en alguno de los poderes electivos, sean ellos elegidos por el voto o por el dedo del votado, hablan, discuten, sancionan, legislan, opinan y hasta escupen al cielo. Obvio, esto último les caerá encima, tarde o temprano.

A los que combatimos como soldados en Malvinas nos vienen corriendo el arco desde 1982, y ahora que todos contamos con más de 60 años, estamos más que hartos de tanta hijaputez.

Nos dieron una cobertura médica algo razonable a través de una Resolución en el año 2005, por medio del PAMI. Nunca fue una panacea, y eso fue por culpa de todos los políticos que estuvieron, dado que hicieron con ella lo que se les vino en gana y nada de lo que los ex soldados Veteranos de Guerra de Malvinas necesitábamos.

Los héroes “de trapo” de Malvinas necesitan una cobertura médica eficaz

Ahora la cosa sigue igual de podrida, pero le agregan que nos sacan la mayoría de los medicamentos que teníamos gratis, pero bien que nos descuentan de nuestra pensión, así que de gratis no hay mucho, y si contamos que también pagamos nuestros impuestos, menos.

La mayoría de nuestras dolencias son como resultado de la mala y/o nula atención sanitaria que el Estado Nacional nos brindo por las distintas secuelas de combate, sean físicas o psíquicas; muchas de todas ellas con comorbilidades o derivadas de otras afecciones.

Muchos diplomas en el Senado Nacional, que seguramente son válidos, pero cero con la real atención sanitaria hacia los ex soldados Veteranos de Guerra. Y si bien la titular no puede hacer nada en la práctica, puede y debería informarse y hablar con quien corresponda para que se solucione. 248 Veteranos de Guerra muertos en el año pasado se lo recuerdan.

Los militares por su lado, varios de ellos, andan hablando como si hubieran hecho las cosas bien con nosotros después de la guerra. Puede que algunos durante los combates hayan sido excelentes profesionales, pero pasados los tiros no los vi reclamando junto a nosotros. Es más, sus instituciones castrenses recién se acordaron de nosotros cuando vieron que “la cagada” era grande, y los suicidios así lo demostraron. Tapar el sol con la mano no se puede, y con un discurso entrador tampoco.

La desmalvinización no fue solo política y discursiva, fue también social y práctica, y prosigue. Fuimos los ex soldados los que cargamos con las llagas de los combates, sin tener salud, ni vivienda, ni trabajo digno. Los otros tuvieron su sueldo a fin de mes, su cobertura médica y hasta sus posibilidades de vivienda accesible.

Entonces ahora, el verso político que cada administración en turno esgrime es infantil, ya pasó demasiado tiempo desde 1982. Dejen de hacer que hacen y hagan lo que deban hacer; podrá no haber dinero para muchas cosas, pero a nosotros nos descuentan todos los meses. La cobertura médica debe ser en todo el territorio, el país no termina en la General Paz; hoy eso parece.

Dejen de mentir que “esto de los medicamentos no afecta a los Veteranos de Guerra”, como dijeron en muchos medios de prensa, pues no es así; así que no hagan publicidad barata con los que combatimos en Malvinas. A Dios agradezco poder pagarlos, pero muchos compañeros no pueden.

Pareciera que los funcionarios políticos, que pasan a manejar el PAMI Veteranos de Guerra, de cualquier gestión, estudian en la misma escuela, todos hacen las mismas estupideces, y nos perjudican siempre muy parecido.

Un año y contando desde que asumió este Gobierno Nacional, y cada día en estos asuntos con los Veteranos de Guerra, se parecen más a cualquiera de los anteriores.

* Ex soldado Veterano de Guerra, autor de las dos heridas de malvinas – La que provoco la guerra y la que la indiferencia social dejo

(La post guerra de Malvinas 1982/2020)