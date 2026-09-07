Malvinas, Grabois y el giro de Milei: el tablero geopolítico detrás del oportunismo

En la política argentina, el cambio de postura no es una anomalía; es la regla. Ver a Juan Grabois respaldar públicamente a Javier Milei por su reciente giro respecto a la causa Malvinas —afirmando que prefiere apoyar al Gobierno antes que al "invasor inglés"— resulta llamativo, pero previsible dentro del folclore nacional. Sin embargo, reducir la jugada de la Casa Rosada a un mero acto de oportunismo político para capear turbulencias internas es quedarse corto en el análisis.

Muchos colegas analizan este movimiento como una maniobra astuta de un presidente acorralado o un simple "salvavidas nacionalista". Si bien la búsqueda de oxígeno político siempre está presente en cualquier gestión, limitar la lectura a la coyuntura doméstica no alcanza para entender la complejidad del cuadro internacional.

La doctrina de Washington y el desgaste británico

Para comprender el trasfondo real, hay que mirar más allá de la plaza local. No se trata únicamente de los cambios de opinión de Milei sobre las islas o sobre la figura de Margaret Thatcher. El eje ordenador es la convergencia de los intereses argentinos con la doctrina geopolítica formulada desde Washington por la administración de Donald Trump.

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El escenario internacional expone grietas profundas. Tensión Anglo-Americana: La relación entre Estados Unidos y la Europa continental —particularmente con el Reino Unido— atraviesa uno de sus momentos de mayor deterioro. El factor Trump: Washington viene presionando las esferas de influencia globales y dinamitando alianzas tradicionales, desde el frente europeo hasta los diferendos estratégicos. Crisis en Londres: El gobierno británico de Andy Burnham enfrenta severas presiones internas, problemas migratorios y un foco absoluto en la amenaza de Rusia, dejando al Atlántico Sur en una posición vulnerable.

Las duras sanciones que el Reino Unido podría imponerle a la Argentina tras las declaraciones de Milei por Malvinas

En este contexto, la pretensión del Gabinete de avanzar en la creación de un Consejo Nacional de Seguridad —así como la mayor intervención de la inteligencia estatal— debe mirarse con extrema cautela. Si la búsqueda de defender los recursos soberanos e impedir la explotación petrolera ilegítima en la plataforma marítima es inobjetable, el uso del aparato de seguridad para señalar "traidores a la patria" o acallar el debate periodístico sienta un precedente sumamente peligroso.

Entre la oportunidad y el nuevo mapa global

La coincidencia del discurso oficial con la visión de la Casa Blanca sobre el declive británico no es casualidad. Argentina está reaccionando ante un reordenamiento del tablero global donde las áreas de influencia están en disputa.

Que la causa Malvinas se mantenga como política de Estado es imperativo. Sin embargo, asumir que esta maniobra responde únicamente a una iluminación del Gobierno o a un guiño de la oposición es erróneo. Estamos presenciando los efectos de un temblor geopolítico mayor, donde el opportunismo local simplemente intenta subirse a una ola que se gestó muy lejos de Buenos Aires.