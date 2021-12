Caso "Gestapo" antisindical: "El lawfare no existe, pero que lo hay, lo hay"

Para el lector que no lo ha visto todavía, en el video se observan y escuchan a 15 personas (ex funcionarios de Vidal, empresarios inmobiliarios y de la construcción, y funcionarios de AFI), sentadas en una mesa, donde los funcionarios garantizaban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con funcionarios del Poder Judicial para impulsar una investigación con el objetivo de enjuiciar sindicalistas del rubro de la construcción.

Quién es Marcelo Villegas, el ex funcionario de Vidal que quería "una Gestapo" contra los gremios

Rememorando la lucha contra las mafias, el relato macrista fuertemente utilizado por Macri - Vidal en la Nación y la provincia de Buenos Aires, al parecer necesitaba construirse y por lo que se puede apreciar, lo hicieron sin ningún tipo de escrúpulos, es más, utilizando las mismas formas que la mafia que tanto perseguían y hasta espiándose ellos mismos. Esto, mínimamente lleva a preguntarse si verdaderamente habrían perseguido e incriminado judicialmente solo por marketing político o también a su vez con el objetivo de recibir "beneficios" de los empresarios por el favor de allanarles el terreno, tranquilamente podría hacerse esta pregunta la justicia.

Mediáticamente, este video podría compararse con el de la rosadita, ya que viene a mostrar a la opinión pública un burdo accionar que previamente era insustancial, debido a que eran solo palabras y denuncias, en este caso realizadas por parte de un sector político bastante descreído. Pero ahora ya no, salvando las distancias entre el Pata Medina y el ex presidente de Brasil, o la propia Cristina, podría trazarse un paralelismo de la persecución y armado de causas judiciales con el caso de Lula en Brasil y con algunas causas locales. Seguramente muchos recuerden la popular frase que mencionaba el chavo del 8 las brujas no existen, pero que las hay las hay, a la luz de los hechos de manera irónica y según la discusión que siempre hubo acerca de la existencia de las persecuciones judiciales, “el lawfare no existe, pero que lo hay, lo hay”.

Pata Medina: tras el video, referentes del oficialismo repudiaron la "mesa judicial" de Cambiemos

Cómo aparece el video y el contexto político, son dos claves a analizar. Si bien el gobierno denuncia el hecho, el video se filtra a los medios, algo que está mal y que lamentablemente ya no sorprende en las prácticas éticas de los procesos político - judiciales. De todas maneras, bastante extraño es también cómo fue descubierto, o alguien podría creer sin la mínima sospecha que un empleado de la AFI (actual) estaba revisando material para borrar y justo encontró esto de pura casualidad, cuando fue la propia AFI la que se habría auto espiado y sabía de esto, cuando Vidal tiene un feroz enfrentamiento con intendentes de la provincia de Buenos Aires y está en juego la continuidad de las reelecciones de estos mismos, cuando Macri fue acusado de espiar a propios y extraños, cuando la interna política de Juntos es feroz. Sinceramente (como diría Cristina) creer en las casualidades en política sería una gran torpeza.