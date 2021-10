Antártida Argenchina

La custodia del continente antártico es un verdadero desafío a la seguridad de la nación y sus espacios estratégicos. El avance de las potencias sobre dicho territorio, en especial la presencia de la República Popular China en suelo que nuestro país reivindica, debe orientar nuestros esfuerzos en la protección de los intereses argentinos sobre este territorio. Existen cuatro aspectos que en principio debemos poner énfasis para tratar con propiedad la defensa sobre esos 965,597 km² de territorio, a saber:

La Campaña Antártica de Verano

La República Argentina lleva adelante cada año en forma ininterrumpida desde 1947 la Campaña Antártica de Verano, durante la cual se releva al personal que invernó allí, se provee de abastecimientos a las bases y se realizan tareas de investigación y observación. La campaña 2020/2021 duró 140 días y brindó apoyo a las bases en sus tareas científicas, con recambio de dotaciones y reabastacimiento de las 6 instalaciones permanentes {1} (Marambio, Esperanza, Carlini, Orcadas {2}, Belgrano y San Martín), que son operativas todo el año. También existen otras 7 temporarias, operativas solo en verano, cuyos nombres son Brown, Melchior, Decepción, Cámara, Primavera, Petrel y Matienzo.

Nuestro país tiene la mayor cantidad de instalaciones permanentes en el continente (6), seguido por Chile y Rusia (5), Estados Unidos y Australia (3), Alemania, China, Corea del Sur, India y Reino Unido (2), Brasil, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Sudáfrica, Ucrania y Uruguay (1). En efecto, podríamos afirmar que las tareas en el continente blanco son una de las pocas actividades en las que nuestro país tiene una verdadera política de estado, sin embargo existen amenazas que no podemos descuidar.

Oeste de China: llega el futuro del gigante asiático

El Polo logístico antártico de Ushuaia

El Polo Logístico Antártico, con sede en Ushuaia, es un proyecto que nació durante la presidencia de Cristina Fernández, y que fue reflotado durante la gestión actual. La iniciativa tiene por fin crear instalaciones que sean una escala obligada en la ruta marítima al continente blanco debido a su ubicación privilegiada. La inversión para dicho proyecto se estima en unos 300 millones de dólares {3}, suma que hace ruido desde que su eventual financiamiento vendría de la República Popular China; y esto nos anticipa un conflicto con el gobierno de Estados Unidos debido a su carácter estratégico. En efecto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Greg Faller {4}, en su reciente visita a nuestro país {5}, pidió viajar a Ushuaia para conocer in situ el lugar donde se emplazaría la base logística y dejó trascender su preocupación por la posible participación de China en el proyecto; que se podría resumirse en la consigna “más que en el financiamiento, el problema es quién operará esa base” {6}. Recordemos que a través de CCCC Shanghai Dredging Co, una empresa ligada al aparato militar chino, estos se perfilan para controlar unos 25 puertos vinculados a la hidrovía, y este caso del Polo Logístico no sería la excepción {7}.

Los estudiantes de China ya son los más listos del mundo

El traslado de la Base Naval Ushuaia a un predio donde se localizaba el viejo aeropuerto comprendería el primer tramo de esta iniciativa. Esto sumado a la construcción de un muelle, viviendas para el personal naval y una planta de tratamiento de efluentes; todo con un costo aproximado de 80.000.000 de dólares. Dicha etapa se solventaría con recursos de la obra pública y del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado para favorecer el equipamiento militar.

Base “Gran Muralla”

Durante las últimas décadas la República Popular China incrementó su actividad tanto en el ártico como en la Antártida. De las dos bases permanentes de este país en el continente, la denominada “Gran Muralla” {8} se ubica en el sur de la península Fildes, a 1.016 km de Tierra del Fuego, en la zona occidental de la isla Rey Jorge/25 de Mayo en las islas Shetland del Sur. El país asiático abrió cuatro (4) bases de investigación, estas son Gran Muralla, Zhongshan, Kunlun y Taishan, y estableció el Instituto de Investigación Polar de China en Shanghai, además de botar el rompehielos Xuelong-2 (Dragon de Nieve).

La base de este país se encuentra dentro del territorio reclamado por nuestro país y que forma parte de la gobernación de Tierra del Fuego. La presencia de esta potencia en un punto geográfico también reclamado por el Reino Unido y Chile, nos exhorta a trabajar en conjunto con nuestros vecinos y los británicos ante el desafío que significa la actividad de dicha potencia. Si bien cerca de esta base hay alrededor de otras veintitrés misiones, esta se caracteriza por su hermetismo en relación al permiso de recibir visitas de otros países. Recordemos que este régimen viene consolidando su presencial internacional a través del denominado “Collar de Perlas” que es una serie de bases, puertos e instalaciones estratégicas tendientes a controlar la región Asia-Pacífico y que tiene proyección en otros lugares del planeta, incluidos varios puntos de nuestro país que incluyen puertos y otras instalaciones hasta la Antártida.

La estrategia China en Sudamérica y la decadencia del Mercosur

Las excursiones al continente blanco

Los viajes turísticos al continente blanco también son parte de un plan estratégico y una política de Estado para consolidar la presencia en el mismo. Recientemente una compañía de cruceros de lujo, decidió dejar Ushuaia para mudarse a Chile {9}. La firma forma parte del grupo Royal Caribbean y realizaba viajes desde la Argentina hacia la Antártida. Luego de esta decisión instalará sus operaciones en el país trasandino. Los cruceros Silver Cloud y Silver Windzar pararán desde Punta Arenas, mientras que el tercero de la línea, Silver Explorer, continuará con su plan programado para partir de Puerto Williams, todos desde noviembre de 2021.

Esta lucha por la presencia en el continente blanco tiene un condimento extra, recordemos que desde noviembre de 2005, Chile y China suscribieron un Tratado de Libre Comercio {10}, el que rige desde 2006. Este hecho habla del estrecho vínculo comercial de estos países que fue ratificado y amplificado con la firma de un nuevo acuerdo {11} en 2017, que ubica a los trasandinos como únicos en la región en integrar la nueva “Ruta de la Seda” o normalmente llamado “Belt and Road Initiative” {12}. El anuncio argentino de la creación de un polo logístico antártico, puede en el sentido que lo indicamos, que haya disparado el reclamo soberano realizado recientemente por el Presidente Sebastián Piñera, en el que éste actualizó la carta náutica chilena e incluyó en ella una parte de la plataforma marítima al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos. En efecto, el mandatario metió presión convenientemente en un momento en que convergieron los intereses antárticos y la relación con la potencia oriental.

Referencias :

{1} https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna/antartida-argentina/bases

{2} https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3077401/w-ceballos-argentina-hemos-bajado-costos-campana-antartica-11-millones-dolares

La “Orcadas” es la base permanente más antigua, y opera ininterrumpidamente desde 1904. La Campaña es dirigida por el Ministerio de Relaciones y Culto, que tiene a su cargo el enlace internacional y el área de investigación; y el Ministerio de Defensa que asume toda la responsabilidad logística. El costo de la misma es de aproximadamente 65 millones de dólares y participan unas 1800 personas entre civiles y militares.

{3} https://www.argenports.com.ar/nota/como-sera-el-polo-logistico-antartico-que-argentina-quiere-construir-en-ushuaia

{4} https://www.infobae.com/politica/2021/04/07/quien-es-craig-faller-el-enviado-de-biden-a-la-argentina-combatio-a-los-talibanes-y-rechazo-un-golpe-militar-contra-maduro/

{5} https://ar.usembassy.gov/admiral-faller-visits-argentina/

{6} https://www.lanacion.com.ar/politica/pese-a-la-resistencia-de-eeuu-alberto-fernandez-dijo-que-avanzara-con-la-construccion-del-polo-nid17072021/

{7} https://www.iprofesional.com/negocios/330404-expansion-china-crece-en-transporte-rutas-y-puertos-argentinos

{8} https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/china-aumenta-su-presencia-en-la-antartida

{9} https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/silversea-cruises-cruceros-de-lujo-deja-puerto-ushuaia-argentina-para-mudarse-a-chile-temporada-2021-2022-antartida/

{10} https://www.aduana.cl/tratado-de-libre-comercio-chile-china/aduana/2007-02-28/100917.html

{11} https://conexionintal.iadb.org/2017/12/14/chile-profundiza-acuerdo-libre-comercio-china/

{12} http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/22/c_137998031.htm