Ni santas ni brujas

Vengo de dos familias diferentes, una de artistas y escritores acostumbrados a decir lo que pensamos y defender nuestros conceptos y la otra (por parte de mi madre) de amazonas, mujeres que por distintos motivos quedaron solas y con hijos e hijas que cuidar y educar.

Aprendí de todos ellos a expresar lo que siento y a defenderme cuando era necesario sin dañar a los demás, pero a no permitir que me dañaran.

Hace un tiempo tuve un espacio de modas en un programa de Cablevisión, conducido por Virginia Hanglin. Como siempre me ubicaba en mi rol, y ese era solo de Fashion Expert, para hablar de modas. No era mi programa como en otros canales, era el programa de ella.

Recuerdo un día en que Virginia ( siempre defendiendo los derechos de todos los necesitados) hablaba de discriminación con una psicóloga, al despedirla y darme el pase dijo:

-Ahora con nosotros alguien que nunca debe de haber sido discriminada: “la modelo Maria Raquel Bonifacino nuestra Fashion Expert”.

Sonreí, agradecí el pase y hablé de las nuevas tendencias.

Pero, Virginia se había equivocado, pues yo he sido discriminada muchísimas veces. Discriminada por ser rubia, tener ojos claros, por ser modelo etc., etc., etc., etc.

Pero no solamente discriminada, he sido atacada, me han querido matar, echar ácido en la cara y le quisieron pagar a una empleada mía para que me echara veneno en las comidas.

Y no fue un hombre solamente, fue un hombre movido por una mujer, por su nueva mujer.

Desde el comienzo de nuestra historia las religiones no han ayudado a las féminas

¿Y que hice? Fui a la policía primeramente con un testigo, y no me hicieron caso, citaron a mi ex marido y a su novia, ellos dijeron que no se conocían aunque vivían juntos nadie investigó, ellos amenazaron al testigo y la policía dejo todo en nada, aunque al año ellos se casaron.

Y así sucede a diario, hay denuncias y nadie hace nada. Pero en mi caso en particular era un hombre y una mujer que me atacaban, ella no toleraba que yo apareciera en televisión o en los medios. Y sola, con un niño tuve que abrirme camino demostrando mis conocimientos, sin ayuda de nadie salir adelante, y pelear como una amazona en un mundo de hombres.

Nadie se libra de ser discriminado, ya sea por la edad, la raza, el idioma, la vestimenta, la religión, las costumbres, el ser humano discrimina, por miedo, y ese miedo se llama odio, miedo y odio a quienes piensan diferente o lucen distinto o son de otra generación.

¿Alguien vio el experimento del agua de Emoto? Lo que el odio y el amor logran sobre las moléculas. Tenemos que aprender. Búscalo en internet, es maravilloso.

¿Qué pienso del feminismo? Que muchas veces me da vergüenza. Sé que el mundo en el que vivimos no nos permite competir con intelecto y méritos, entonces muchas mujeres salen a pelear de diferentes formas con las armas que tengan. No estoy de acuerdo con ellas y con sus enunciados, ¿pero, qué pueden hacer para lograr equidad? No hablo de igualdad porque no somos iguales, lo que se necesita es equidad. Hoy es el Día internacional de la mujer, no quiero felicitaciones por este día, es ridículo, no quiero ningún regalo por ser mujer, quisiera leyes que se cumplan, méritos que se respeten, independencia económica y para esto último se necesita todo lo anterior. La historia está hecha por hombres, y detrás de ellos hubieron mujeres que los respaldaron o aconsejaron desde las sombras.

Las religiones nos han dado un lugar terciario y opacado. Adán no tuvo madre, Eva nació de una costilla de Adán y de Lilith ni hablemos pues es demoníaca. Zeus fue el gran violador serial. Desde el comienzo de nuestra historia las religiones no han ayudado a las féminas.

Pero eso no quita que tengamos mujeres maravillosas aunque no sean muy recordadas.

Casos como Marie Curie o Rosa Parks, entre otras, son pocos. Por eso tal vez hoy, necesitemos el Día de la mujer, aún, para decir que estamos en la lucha, que nos escuchen y nos prueben en nuestras capacidades. Personalmente, no lo necesito, supe hacerme respetar y equilibrar en situaciones muy difíciles y complicadas. Sin dañar a nadie, sin dejarme dañar. Sin que me escucharan, me hice oir.

Ojala algún año no sea necesario festejar este día, pues ya estaremos todos en el lugar que nos merecemos por nuestros méritos. Por equidad. Sin paredes discriminatorias. El feminismo parecería el lado opuesto del machismo. No somos iguales, somos diferentes y eso es lo maravilloso y de eso debemos estar orgullosas. Aplaudo la diferencia no acepto la igualdad, necesitamos equidad.