El coronavirus y la oportunidad de hacernos la pregunta justa

Agustina Lucero Schmidt*

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas”, esta frase del destacado escritor uruguayo Mario Benedetti, nos lleva a pensar cuál sería la pregunta justa para visualizar una oportunidad en una situación de fuerza mayor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia a la infección provocada por el coronavirus y la medida para prevenir los contagios es el aislamiento, algunos países como el nuestro, declararon una cuarentena imponiendo así, el aislamiento forzoso.

El aislamiento forzoso puede generar grandes incertidumbres pero también muchas oportunidades, si la pregunta nos moviliza y nos invita a reinventarnos, entonces probablemente hicimos la pregunta justa, la que nos invita a analizar cómo vivir esta situación y a la vez, la que promueve en consecuencia de su respuesta, una acción.

Hoy, Carolina no se levanta apurada para tomar esa taza de café que se sirve todas las mañanas, tampoco llega en subte a su trabajo, no se apura en terminar pendientes para llegar antes a la facultad, no toma su cafecito en el recreo, ni toma apuntes de esa profesora a la que le encanta escuchar, no corre a la parada del colectivo para llegar temprano a su casa.

Por ahora ya no va a repetir esta rutina, empezó el aislamiento, y todavía ni se imagina cuántas cosas pueden o no cambiar.

Tiene 19 años, hace unas semanas empezó a cursar el segundo año de la carrera que siempre le gustó, desde muy chica tomaba notas en sus cuadernos, soñando algún día ser una gran escritora, el año pasado se postuló en una búsqueda y comenzó a trabajar, quiere destacarse profesionalmente y mostrar lo que mas le gustaría hacer: escribir. Todos los días repite la misma rutina, y al final del día imagina que le proponen especialmente que escriba, pero no toma la iniciativa, porque el desafío le genera miedo, porque no se siente segura o porque no encuentra el momento.

Carolina, para avanzar decide minimizar los sentimientos angustiantes de vivir un aislamiento forzoso y con los días, acomodándose en la nueva situación, retorna a su rutina de manera virtual y haciéndose la pregunta justa encuentra en la repuesta una oportunidad, así transforma la situación, y focalizándose en su sueño, comienza a escribir.

Avanzando en la cuarentena, podemos ignorar la toma de decisiones o avanzar en la mejor opción, podemos caer en la rutina nuevamente o alcanzar una mejor versión, quizás nos conectemos con el miedo, con la angustia, la ansiedad o quizás miramos al otro fortaleciendo nuestros sentimientos de resiliencia, paciencia y solidaridad. Podemos observar lo que nos falta o regalar lo que le hace feliz al otro.

La pandemia del coronavirus nos frenó, nos obligó a mirarnos, a convivir con nuestro interior, a no mirar tanto afuera como todo lo que necesitamos mirar adentro , a pensar cuales son nuestros verdaderos propósitos y cuales nuestros sueños pospuestos, a establecer nuevas y mejores prioridades.Nos dio la oportunidad única de comenzar aquello que queríamos empezar.

Hoy todos tenemos la gran responsabilidad de cuidarnos para cuidar a los demás, pudiendo hacer uso de la resiliencia, la paciencia y la solidaridad. Y además, principalmente tenemos a la vista una gran oportunidad, tenemos la opción de aprovechar esta situación, para que el día de mañana podamos contar que en una situación extrema como la que hoy vivimos actuamos con responsabilidad mirando más allá.

Hoy puede haber una oportunidad, ojalá la sepamos aprovechar.

* Directora Secretaría de Bienestar Universitario, Universidad del Salvador.