Un gobierno sin Plan, la heladera llena y virus chino

por Nazareno Etchepare

Te llenaron la heladera

El país esta en un momento crítico donde todos debemos estar unidos, nos toca vivir una situación inédita. Celebro que dirigentes del gobierno y la oposición coincidan y que la gente responsablemente acompañe las medidas que se toman para prevenir la pandemia; pero es necesario que convoquen a los más aptos, redireccionen el gasto público, terminen con las apioladas y no militen más sus errores. Comienza una etapa difícil y necesitamos que actúen como adultos. En casi 100 días de gestión la vida social cambió dramáticamente, los “solidarios” con lo ajeno nos hicieron “llenar la heladera” de la forma menos esperada; y también debimos comenzar una cuarentena para protegernos de un enemigo invisible. El Presidente Alberto Fernández tuvo casi noventa días de tropezones, relato y designaciones a medida de Cristina Fernández; pero esta impactante realidad nos hace madurar a todos.

El acto de apertura de sesiones del Congreso no es un discurso aislado del Presidente de la República, en el se debe reflejar la visión de país que se desplegará durante todo el mandato. Esa es la oportunidad para tomar nota de todo lo que que dice y de lo que omite, ya que allí también radica un mensaje. La primera de sus frases sobre “El valor de la palabra” resulta relevante, pues se trata de la misma persona que luego de salir del gobierno por la puerta trasera durante la crisis del Campo en el 2008, se dedicó y en muchos casos con razón, a destrozar el gobierno de su actual aliada Cristina Fernández. Nos dijo que “Comencemos por los últimos, para llegar a todos”, pero los primeros fueron los políticos, quienes se beneficiaron con dos decenas de ministerios, aumento del gasto público durante los primeros 30 días y ningún recorte dentro de la llamada “ley solidaria” que ajustó a los jubilados y productores. Luego siguió con “Hemos dado pasos para tranquilizar la economía”, pero parece que “la economía” no estuvo de acuerdo con su presentación. Diecisiete días después, de los 2226 puntos básicos de Riesgo país del viernes anterior al discurso, hoy estamos en 4300 puntos y un dólar Blue llegó por momentos a 90 pesos. Es decir que para los argentinos y el mundo en poco más de dos semanas, la palabra presidencial ha resultado de poco valor.

Este Gobierno anda a ciegas, sin presupuesto, sin plan económico, ni proyecto de país; desde su comienzo supeditaron todo a un eventual acuerdo con el FMI y los bonistas sin indicar como iban a cumplir; pero se encontraron con una tormenta perfecta llamada Coronavirus. El 1 de marzo el Presidente utilizó frases como “Programa integral y sustentable”, “No nos pidan austeridad en la recesión”; pero poca referencia hizo a la producción, y nada de eliminación de regulaciones o impuestos. Siendo este cóctel la antesala del drama que nos toca vivir. En efecto, no dudó en pelearse con los productores rurales, pero al mismo tiempo no vieron venir la crisis petrolera que iba a liquidar Vaca Muerta. Esta falta de plan y visión de nación se reflejó especialmente con la llegada de la pandemia. El mensaje del Presidente durante la apertura de sesiones en materia de salud pública no fue más allá de su posición sobre el aborto, pero afirmó sin pudor “Somos un gobierno de científicos, no de CEOs”. Cuando tomamos conocimiento de los peligros del virus, primero nos dijeron que nunca llegaría, luego que al ministro Ginés González García le preocupaba más el sarampión y el dengue, para cerrar afirmando “Yo no esperaba que iba a llegar tan rápido”. Hoy los infectados y víctimas siguen aumentando, y nos informan que están en camino los 50 mil kits de reactivos para detectar el coronavirus, que permitirá que se abran 5 o 6 laboratorios más para el análisis de las muestras. ¿Los “científicos” se anticiparon o corren detrás de la pandemia?

El Presidente, con un criterio retorcido, llamó a una “integración estratégica con China y Rusia”. El primero es una dictadura que viola sistemáticamente los DDHH de su gente, que es señalada de haber ocultado información sensible sobre el denominado Coronavirus o ”Virus chino”, creando una crisis sin precedentes a nivel global; por la que sin duda alguna deberían pagar por el daño ocasionado. Este mismo país es el que posee una base militar en nuestro suelo, que saquea la riqueza ictícola de nuestra plataforma continental con sus pesqueros y que planea traer 800 operarios chinos para la construcción de las represas “ex Kirchner/Cepernic”; mientras la mayor parte de nuestro comercio exterior esta atado a la venta de soja y otros productos primarios a ese país. Rusia por su parte, está gobernado por un señor feudal al que la Unión Europea denunció que alimenta la desinformación sobre la pandemia para generar pánico en Occidente. Esos son los socios que Alberto quiere. Mientras tanto se mantiene alejado de Brasil, nación con la que que debería tener una relación dinámica y efectiva por su proximidad. Por el contrario el resto del discurso se dirigió a hablar de género, AFI, la reforma judicial y demás temas que ya por aquel entonces nada tenían que ver con la verdadera agenda del país.

El futuro le pertenece a un plan para luchar con esta amenaza viral inminente y a nuestras acciones individuales. El gobierno no supo o no quiso hacer lo que debía en los primeros noventa días, pero parece que la realidad lo esta haciendo madurar.

* Abogado. Dirigente del Partido Unite por la Libertad y la Dignidad. Ex candidato a Diputado de la Nación.