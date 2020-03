Chicos en cuarentena y el exceso de exposición a las pantallas

por Sergio Farinelli

Desde hace algunos días los hogares argentinos pasaron a formar parte del encierro que implica la “cuarentena”. Si bien esto produjo un adaptarse de manera rápida a quedarse en casa, sus implicancias es algo que trazo a toda la familia.

Dentro de este contexto, ¿qué hacer con los niños? se impuso como la pregunta más recurrente para madres, padres y adultos con niños en casa.

En principio hay que considerar que las horas del día que transcurren en la vida de los niños que hoy están en cuarentena con nosotros, no deben estar impregnadas en gran medida por la tablet, la play, la tele y otros dispositivos móviles, es decir las pantallas.

¿Por qué se debe considerar esto? La consideración debe estar dada principalmente porque el exceso de estas pantallas tiene efectos directos y negativos para los niños. Sumado a que “la cuarentena” implica un mayor riesgo de que estos, ahora ocupen más tiempo, haciendo que todos estos factores adversos se incrementen aun más.

Como padres debemos dialogar con los niños explicando que el exceso de exposición a las pantallas no es bueno para ellos, y promover el vínculo familiar con actividades en las cuales se reduzca su uso y se comparta más tiempo, de ese tiempo, del cual ahora disponemos estando en casa. Es por ello que jugar y reír en familia, es una buena opción para todos los integrantes! No hay que olvidarse que la vorágine diaria de los adultos en muchos casos no nos permite disfrutar de momentos en casa con los chicos, por lo cual entonces, es este el momento.

Ahora bien, resulta considerable que muchos padres dentro del contexto actual opten por permitir y extender el uso de pantallas en los niños. Ante esto, lo principal es que se observe la calidad de los contenidos que consumen los niños, y que estos sean acordes a su edad. Esta si es una tarea que debemos ejercer como padres y adultos independientemente de “permitir un tiempo más de lo habitual frente a las pantallas”.

Lo anterior resulta clave ya que el uso de las pantallas y dispositivos móviles en los niños debe estar asociado a juegos y programas adecuados para cada edad.

Todo ello implica también que seamos los adultos quienes utilicemos de forma correcta el uso de pantallas y dispositivos móviles. Dado que en reiteradas ocasiones hacemos uso y abuso de la tecnología frente a nuestros hijos, lo cual termina afectando el tiempo y los momentos que podemos compartir con los chicos en casa, tiempo este que por estas horas vale y mucho poder aprovecharlo en familia y junto a nuestros hijos.

¿Que hacer para evitar el exceso de pantallas en cuarentena?

Jugar e inventar (cualquier actividad por más simple que sea puede ser motivo de juego)

Involucrar a la familia y leer un cuento

Pintar y dibujar

Dialogar con los hijos

Acordar pautas y cantidad de tiempo para conectar online con familiares y amigos

Adoptar perÍodos de silencio (todos en algún momento necesitamos tranquilidad en casa)

Al momento de almorzar o cenar excluir su uso para todos los integrantes de la familia

Uso de pantallas según la edad: menores de 2 años, evitarlas. De 2 a 5 años, una hora. De 7 a 12 años, una hora y media

Efectos del exceso de pantallas en los niños

Obesidad Infantil Sedentarismo Modificación del sueño Hiperactividad

* Especialista en infancia y autor de Dino-Saurus sobre obesidad infanti.