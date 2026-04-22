Milei envió al Congreso la eliminación de las PASO, lamentablemente lo hizo rodeado de insultos

Hay mucha gente que interpreta esto como un intento del Gobierno por retomar la iniciativa política, a propósito del escándalo de Manuel Adorni, no sé si es así, es un proyecto del Gobierno que tiene cierta importancia.

El presidente ha enviado al Congreso, o envía al Congreso a través del Senado, la eliminación de las PASO, la inclusión de la famosa ficha limpia, esto de que una persona condenada en cierta instancia no pueda presentarse como candidato, que produjo un escándalo en un momento porque hubo idas y vueltas bastante extrañas al respecto, y modificaciones al sistema de financiamiento.

Esto va al Congreso, ingresará por el Senado, porque los temas de carácter electoral no pueden ser tratados durante un año electoral. Lamentablemente, el presidente, que no puede con su genio, ha enviado este proyecto con insultos innecesarios. "Se acabó la joda, se acabó la impunidad y viva la libertad carajo", anunció el presidente al enviar estos proyectos al Congreso.

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"Se acabó la joda": Javier Milei anunció la reforma del sistema electoral que elimina las PASO e incorpora Ficha Limpia

Envió la eliminación de las PASO, lo cual está muy bien, que cada partido se haga una elección Primaria como mejor le resulte. Las primarias son muy importantes, pero este experimento que inventó el expresidente Kirchner, convirtió a las elecciones primarias, al ser simultáneas y obligatorias, en una primera vuelta electoral en las presidenciales; Y en casos de elecciones con segunda vuelta, la Argentina tiene el récord de tener tres elecciones para elegir un presidente.

Y las Primarias son importantes, porque contribuyen a la construcción de un proyecto político dentro de las convulsiones internas que viven los partidos políticos.

El único gran ejemplo que hubo en la Argentina de Primarias fue aquella Primaria famosa entre Menem y Cafiero, un caso excepcional que sirvió para consagrar un liderazgo en un peronismo que había perdido una elección presidencial contra Alfonsín, y además sirvió para unificar al peronismo y que el peronismo llegara al poder con cierta arquitectura ordenada.

El Gobierno insiste con eliminar las PASO, pero llega más débil a negociar con sus aliados

Las Primarias son importantes, contribuyen a consolidar liderazgos internos, porque cuando no hay una Primaria y un presidente llega por alguna circunstancia ajena a la construcción política, después la lucha por el poder ocurre igual, en lugar de ocurrir antes ocurre durante una presidencia, y eso es un problemón.

Está bueno que los partidos celebren elecciones Primarias, ni simultáneas ni obligatorias, que quien quiera tener una Primaria que lo haga.

Lamentablemente el Presidente, como no puede con su genio, ha enviado este proyecto importante rodeado de insultos

AS/fl