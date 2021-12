Alberto Fernández: "Máximo tiene una lógica política más parecida a la de Néstor que a la de Cristina"

El presidente Alberto Fernández fue entrevistado por Jorge Fontevecchia y habló sobre la relación que mantiene con el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, señalado como el culpable de que la oposición vote en contra del Presupuesto 2022. Esta noche desde las 21 horas podrá verse la entrevista completa por NET TV.

—¿Cómo es su relación con Máximo Kirchner?

—Muy buena.

—¿En qué se diferencia de Cristina Kirchner?

—Quizá no le hago un favor a Máximo; pero me parece que Máximo tiene una lógica política más parecida a la de Néstor que a la de Cristina. A mi juicio eso es un valor, porque Cristina tiene una suerte de liderazgo carismático muy fuerte que Néstor no tenía. Néstor tenía más un liderazgo racional. Yo intento ejercer un liderazgo más racional. Detesto los personalismos. Son un problema para la democracia. Máximo se parece mucho a Néstor en eso.

—Sergio Massa dijo textualmente: “Máximo Kirchner es más parecido a Néstor Kirchner que Cristina Kirchner”.

—Compartimos.

Lea acá la entrevista completa de Jorge Fontevecchia con Alberto Fernández