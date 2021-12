Domingo Cavallo: "Creen que repudiar la deuda resuelve el problema pero, al contrario, lo agrava"

Jorge Fontevecchia: ¿Un acuerdo hoy con el Fondo, si no cumple con lo prometido, terminaría siendo peor remedio que la enfermedad?

Domingo Cavallo: En 2000, el acuerdo con el Fondo de ninguna manera fue de 40 mil millones de dólares, como dijo Roberto Cachanosky. Fue por 14 mil millones de dólares. El organismo desembolsaría 1.400 por trimestre. Ese acuerdo se incumplió. No se cumplió la meta fiscal en el primer trimestre. Allí renunció José Luis Machinea, asumió primero Ricardo López Murphy y después yo. Renegocié el cumplimiento de las metas exactamente como estaban acordadas. Las cumplimos estrictamente. Ahí el Fondo Monetario nos puso como condición que encontráramos un acuerdo para evitar los grandes vencimientos de deuda en el corto plazo. Se imponía una reestructuración de la deuda. No pudimos hacerla porque el Congreso nos negó la posibilidad de utilizar el impuesto al cheque como garantía de los nuevos bonos. Fue más por el radicalismo que por el peronismo. Si estaban garantizados, podíamos colocarlos a una tasa de interés mucho más baja que con el megacanje. Cumplimos la meta hasta el 30 de junio. En el trimestre siguiente, se descompuso la situación financiera de las provincias, básicamente Buenos Aires. El gran descalabro fiscal de la Argentina lo hizo la provincia de Buenos Aires. No había privatizado el banco, a diferencia de las otras. Aumentó el gasto porque Duhalde era candidato a presidente. Se endeudó con el Banco Provincia, emitió los patacones, entre otras cosas. Fue un descalabro financiero. En julio, empezó a pesar que la provincia de Buenos Aires y otras también no iban a poder pagar sus deudas. Entonces, los grandes depositantes empezaron a retirar los depósitos. En ese momento conseguimos otro apoyo del Fondo. Desembolsó 8 mil millones de dólares, que llegaron el 10 de septiembre, el día anterior al ataque a las Torres Gemelas. A partir de ese momento, en julio/agosto de 2001, empezamos a trabajar en el tema de la reestructuración ordenada. No se incumplió. Al contrario: el Fondo incumplió con nosotros. Habíamos cumplido estrictamente al tercer trimestre, a punto tal que habíamos logrado la ley del déficit cero y reducido los salarios al 13%.

—El incumplimiento fue previo.

—Fue un trimestre, pero enseguida lo reparamos. Horst Köhler empezó a dilatar y demorar los desembolsos, pese a que habíamos cumplido las metas fiscales del tercer trimestre y las del cuarto. De aquí iba gente a pedir que no nos apoyaran porque querían que se produjera el descalabro. Köhler tenía una competencia con George Bush: Bush apoyaba a Turquía. Necesitaba usar el espacio aéreo turco para invadir Afganistán. No estaba dispuesto a apoyar a la Argentina. En esa pelea fuimos el jamón del sándwich. No hubo incumplimiento, al contrario.

"La posición de Fernanda Vallejos y de toda esta gente que rodea a Cristina es puramente ideológica. Creen que repudiar la deuda resuelve el problema. Al contrario, lo agrava".

—¿Qué pasaría si se hace un acuerdo con el Fondo y no se cumple?

—Vimos lo que sucedió. Se firmó el acuerdo de los 44 o 57 mil millones y no se cumplió. Ahora habrá renegociación. El acuerdo al que pueden llegar será muy simple, para diferir las amortizaciones que caen antes de 2024. No creo que plantee las reformas de fondo que necesita la economía argentina. Además, si esas reformas las impone el Fondo, y acá no están convencidos, no influirán para nada en las expectativas de los inversores.

—¿El FMI será tolerante y no pedirá reformas estructurales?

—El acuerdo lo único que significará es el diferimiento del pago del capital. Nada serio. Un buen programa de facilidades extendidas debería implicar no solo diferimiento del pago de los intereses de 13 mil millones, la diferencia entre 44 que se desembolsó y 57 que se habían prometido podría ingresarse para un programa de reformas.

Domingo Cavallo: "De haberse mantenido la convertibilidad, el dólar estaría hoy a 5,50 en lugar de 100 o 200 pesos"

—¿Para no aceptar reformas estructurales, el Gobierno argentino está dispuesto a no pedir esos 13 mil millones de dólares de diferencia y el Fondo Monetario aceptará prorrogar los plazos y las amortizaciones, aun sin ninguna modificación estructural?

—Sí. El Fondo sabe que este gobierno no puede hacerlas. Con su discurso queda claro que no las va a hacer. Parten de una economía totalmente desorganizada y cada vez la desorganizan más: control de precios, de cambio, y supercepo. Se sabe que este tipo de gobierno no puede hacer las reformas que permitirían estabilidad, crecimiento y el aumento del empleo productivo. Es tarea de un próximo gobierno. El Fondo apoyará que no haya caos. Todo dependerá de lo que haga y plantee el Gobierno.

"Kirchner no declaró default con el Fondo. Al contrario, le pagó al Fondo y le pidió plata cara a Chávez para pagarle al Fondo, para decir que se desvinculaba. Fue una tontería". (Foto: Pablo Cuarterolo)

—Hay voces ligadas al kirchnerismo actual, como los diputados Fernanda Vallejos o Juan Carlos Alderete, que vienen proponiendo una estrategia basada en no cerrar un acuerdo con el Fondo durante los primeros años. Dicen que Néstor Kirchner, con default, sin acuerdo con el Fondo, tuvo crecimiento económico. ¿Habría ventajas en hacerlo?

—Néstor Kirchner no declaró default con el Fondo. Al contrario, le pagó al Fondo y le pidió plata cara a Chávez para pagarle al Fondo, para decir que se desvinculaba. Fue una tontería. El default de Néstor Kirchner fue con los acreedores privados. Se demoró hasta el año 2005 para reestructurar esa deuda, después hasta 2010. En ese período, no consiguió crédito. Pero como los precios de los productos de exportación aumentaron... Con la pesificación, había bajado en términos reales el gasto público y se produjo un superávit fiscal. La posición de Fernanda Vallejos y de toda esta gente que rodea a Cristina es puramente ideológica. Creen que repudiar la deuda resuelve el problema. Al contrario, lo agrava. Argentina quedará cada vez más aislada. Se la verá como a Venezuela, Cuba o Nicaragua.

