Juan Cabandié: "Néstor fue una persona mágica y como un padre para mi"

Juan Cabandié, legislador por la ciudad de Buenos Aires y dirigente político, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para el ciclo Periodismo Puro, donde habló sobre el kirchnerismo durante los últimos años cuatro años en los que fue oposición, y cómo fue el reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El diputado contó además cómo es el vínculo que lo unió a Néstor y Cristina, desde que los conoció. “Tanto Néstor como Cristina tuvieron conmigo una relación de la que me siento un privilegiado”, dijo.

“Con Cristina estuve siempre, acompañando, estando. Tuve una relación bárbara en estos últimos años. Tanto Néstor como Cristina tuvieron conmigo una relación de la que me siento un privilegiado. Néstor fue una persona mágica: por su carisma, por su estilo, por sus formas, por el cariño que me propició. Fue como un padre”, aseguró el diputado del Frente Para la Victoria.

“Cristina, con un estilo totalmente distinto, fue siempre muy cariñosa y muy afectuosa. Tuve el privilegio de que viniera a mi casa varias veces y de tener una relación muy cercana con ella. Eso siempre me produjo algo. Y me generó muchas enseñanzas. Todavía recuerdo frases de Néstor, su mensaje. Para mí eso es un privilegio”, dijo.

Sobre la reunión entre la senadora de Unidad Ciudadana y el ex jefe de Gabinete, Cabandié contó que fue Máximo Kirchner quien en primer lugar le sugirió volver a acercarse a Alberto Fernández, a mediados de 2016. “En realidad fue Máximo Kirchner quien concretamente me pidió que nos juntáramos con Alberto, que hiciéramos un encuentro en mi casa. Y así ocurrió. Fue después de muchos años sin vernos. Años en los que tampoco Máximo y Alberto se veían. Ese encuentro fue una cena cordial”, contó.

“Después de la elección de octubre de 2017 se me ocurre plantearles tanto a Cristina como a Alberto la posibilidad de tener un encuentro. Y después de un par de semanas, o de meses, fue que a mediados o a fin de diciembre de 2017 se produjo ese encuentro”, sostuvo el legislador. La reunión entre ambos fue en el Instituto Patria. “Fuimos al primer piso, donde está la oficina de Cristina, tuvieron la reunión y el resto es historia conocida”.

"Alberto fue un gran jefe de Gabinete", destacó Cabandié

Respecto de su vínculo con Alberto Fernández, contó que fue él quien lo llamó porque Néstor Kirchner quería que fuera legislador. “Conozco a Alberto desde hace mucho. Desde el mismo momento en que empecé a ser parte de la militancia, del gobierno. Fue a partir del año 2004, del acto de la ESMA. Desde ese mismo momento, empecé mi relación con Néstor, con Cristina. Y también con Alberto. Recuerdo cuando Néstor me llamó y me dijo: “Quiero que seas legislador, te va a llamar Alberto Fernández”. Y agregó: “Desde allí comenzamos a hablar. Me pareció sumamente inteligente. Fue un gran jefe de Gabinete. Esa inteligencia es lo que quedó en la memoria en el momento que restablecimos la relación”, expresó.

Consultado sobre si haber perdido las elecciones en 2015 al kirchnerismo motivó a lograr consensos para 2019, Cabandié sostuvo: “Este tiempo de ser oposición también nos enseñó mucho. Creo que no ser gobierno en particular nos enseñó mucho. Si se reflexiona en cómo perjudicó a las mayorías, es quizá un pensamiento egoísta. Pero también es verdad que, pese al daño, tampoco se puede volver al pasado”.

Para el diputado, ser oposición “fue una enseñanza generalizada para nuestro espacio, nuestra fuerza política”. “Creo que adquirimos una mirada más integral”, sostuvo.

A.G./MC