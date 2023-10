La historia del pueblo libertario

—¿Cómo se enteró y qué le interesó de la historia del pueblo de Grafton y los acontecimientos con los osos?

—En realidad, es interesante que no llegué a Grafton con el libertarismo en mente. Estaba trabajando como reportero local para un periódico regional, y estaba informando sobre una historia completamente ajena en ese pueblo. Comencé a escuchar historias sobre el comportamiento extremo de los osos. Y eso me interesó mucho, porque en Nueva Inglaterra todos nos sentimos muy cómodos viviendo al lado de los osos, pero los osos de Grafton se comportaban de una manera muy extraña, agresiva y a veces aterradora. Entonces, cuando comencé a investigar por qué estaba sucediendo eso, finalmente me topé con lo que conocemos aquí como el “Proyecto Ciudad Libre”, un experimento social libertario que estaba ocurriendo en la ciudad de Grafton. Y me di cuenta de que esa era la fuerza impulsora detrás del extraño comportamiento que se había observado en los osos.

—¿Siempre pensó en escribir un libro sobre el tema, o pensaba que sería algo más corto como un artículo, y al llegar al lugar se encontró con una gran historia que podía contarse en un libro?

—Sí, de hecho, inicialmente investigué la historia como un artículo para un medio llamado “The Activist”, y cuando se publicó tenía cinco mil palabras, pero mi borrador inicial tenía treinta y dos mil palabras, y entonces, supe que había muchas cosas que no podía cubrir dentro de los límites de un artículo en el que realmente quería profundizar mucho más. Así, después de que el artículo tuvo mucho éxito, tuve la oportunidad de firmar un contrato como libro y pude elegir el tema que quisiera. Pero en ese momento supe que los osos y los libertarios eran una historia realmente fascinante, era importante, parecía relevante para Estados Unidos en ese momento, y ahora parece que es particularmente relevante para el pueblo de la Argentina.

—Sí, ya verá porqué. ¿Cuánto tiempo estuvo en el pueblo y cuál es la sensación que le dejó a usted el haber estado allí?

—Informé desde la ciudad de Grafton durante varios años, es un pueblo muy pequeño en una comunidad rural de Nueva Inglaterra, en el estado de New Hampshire, hablé con docenas de residentes que estaban allí, un porcentaje considerable de los mil habitantes de la localidad. Y la sensación general que tuve fue que hubo un conflicto realmente inusual dentro de la ciudad de Grafton, que fue el resultado de este experimento social que intentaron los libertarios. Habían llegado aproximadamente en 2004 en un esfuerzo por apoderarse de la ciudad, sus funciones gubernamentales y convertirla en una representación social, ideal, de una sociedad libertaria utópica. Y a la gente que había vivido en Grafton durante mucho tiempo no les gustó eso, se oponían mucho a la idea, ya que creo que cualquiera de nosotros sería un grupo de forasteros que llegarían con el propósito explícito de transformar la sociedad en algo más. No importa lo que pienses sobre lo que podría ser esa otra cosa, eso deja un mal sabor de boca. Y mucho de lo que encontré en las personas con las que hablé fueron sentimientos de ira y resentimiento, relacionados con ese conflicto primario, luego mucho deterioro práctico y físico que había ocurrido en la ciudad como resultado de eso. Había muchas más armas portadas abiertamente en la ciudad, había señales de falta de fondos para el mantenimiento rutinario de algunas de las funciones vitales de la ciudad. Muchos de los residentes sentían el conflicto o el dolor de no contar con esos servicios sociales. Luego también estaba lo que en mi libro profundizo mucho, el problema de los osos, era que había una población local de osos con la que tenían que ser muy cautelosos y cuidadosos. Eso realmente estaba dando forma a las vidas de muchos de los residentes con los que hablé, de hecho, temían por sus vidas cada vez que salían de su casa.

UTOPÍA LIBERTARIA. “El derecho a vivir en una sociedad comunal conlleva una responsabilidad, que se manifiesta en forma de impuestos”, explica Matthew Hongoltz-Hetling.

—¿Por qué este pueblo de libertarios tuvo problemas con los osos y no en los otros pueblos de la zona?

—Los libertarios eligieron esta ciudad, porque tenía una larga historia de evasión fiscal y antiautoritarismo. A finales del siglo XVIII, la ciudad de Grafton votó a favor de separarse de los Estados Unidos de América, para unirse a lo que en ese momento era la República independiente de Vermont, que ahora es otro estado estadounidense, por supuesto. La cultura en Grafton era muy acogedora para los libertarios, cuando entraron y empezaron a hacer lo que querían hacer, cientos de libertarios llegaron a la ciudad y comenzaron a afectar la cultura de maneras que afectaron el comportamiento de los osos locales. No siguieron las regulaciones gubernamentales sobre eliminación de desechos. No siguieron las regulaciones gubernamentales que prohibirían la alimentación de osos, muchos de ellos alimentaban a los osos a propósito, y otros, debido a su mala gestión de residuos, alimentaban a los osos accidentalmente. También la rutina en el estado de New Hampshire y en la mayor parte de los Estados Unidos, es que si ves un oso que muestra un comportamiento agresivo, llamas al Estado, a los funcionarios estatales de Vida Silvestre, hacen una evaluación y recomiendan un curso de acción, medidas para disuadir ese problema. Pero los libertarios de la ciudad se oponían a cualquier tipo de intervención e intentaban resolver el problema de los osos por su cuenta, y no eran muy buenos en eso. Todos estos factores conspiraron para enseñar a los osos a considerar a los humanos como una fuente de alimento y a perseguir ese alimento de una manera más agresiva, que la que se vería en otros lugares.

“El Proyecto Ciudad Libre fue un experimento social libertario en la ciudad de Grafton”

—¿Por qué los libertarios eligieron el pueblo de Grafton en particular y no otro, cuál era la particularidad o la historia del pueblo que atrajo a los libertarios desde distintos puntos del territorio estadounidense?

—Es interesante, además de su larga y profunda historia de intentos de secesión, los libertarios eligieron Grafton sobre muchas otras ciudades en primer lugar, eligieron el estado de New Ham-pshire, que es muy inusual en los Estados Unidos porque no cobra impuestos sobre las ventas y su lema estatal es “vivir libre o morir”. Sí existe una tradición muy honrada de valorar las libertades individuales como un valor cultural fuerte y que se expresa en varias políticas. No era obligatorio usar el cinturón de seguridad en el estado de New Hampshire, y es el único estado de Estados Unidos que lo hace. También tendían a no tener muchas o, en algunos casos, ninguna regulación de zonificación. Así que no había restricciones sobre qué tipo de edificios podían erigirse o qué estructuras podían habitarse, y eso también es muy inusual en el país. Así, después de visitar veintiocho ciudades diferentes en el estado de New Hampshire, descubrieron que Grafton expresaba más ese tipo de valores y rasgos. Era pequeño, lo que significaba que podían hacerse cargo de él, no tenía requisitos de zonificación, lo que significaba que muchos de ellos podían venir sin ningún recurso y vivir en las tiendas de campaña en el bosque o en las cabañas de madera improvisadas, patios, contenedores de envío o lo que sea. También había una especie de cultura de mantenerse uno mismo, la gente no solía interferir con la privacidad de sus vecinos. A los libertarios les gusta eso, porque no querían un lugar que tuviera un fuerte sentido de orgullo cívico, querían un lugar que ya tuviera este tipo de cultura individualista. Y el otro factor fue que el candidato libertario al cargo de gobernador del estado de New Hampshire, vivía en Grafton. Su nombre era John Babiarz, y él no había tenido tanto éxito, como tengo entendido que lo está teniendo el libertarismo allí. Pero había tenido mucho éxito, según el estándar de los libertarios que se postulan para cargos públicos en los Estados Unidos, obteniendo algo así como el 5% o tal vez el 7% de los votos, y eso fue considerado un gran éxito según sus estándares. John Babiarz, los hizo sentir muy cómodos al venir también. Y por todas esas razones, pensaron que Grafton era el lugar donde podían tener el mayor impacto con el menor esfuerzo.

“‘Los osos y los libertarios’ fue una historia fascinante, y hoy es relevante para la Argentina”

—¿Qué clase de personas fueron las que se instalaron en Grafton, usted dice en el libro, hombres blancos, solteros y partidarios de la posesión de armas de fuego, cómo era la composición económica de estas personas?

—Tendían a existir en los dos extremos del espectro socioeconómico. Como dices, en su mayoría eran hombres jóvenes blancos y tenían movilidad física. En otras palabras, dondequiera que estuvieran antes de que comenzara el “Free Town Project”, no los retenían, por lo que no estaban fuertemente atados a sus familias, a un trabajo o una carrera tradicional. Entonces, en la mayoría de los casos, eso significaba que eran personas que tenían muy poco dinero y estaban entusiasmadas con esta idea, que era muy romántica y emocionante de que “vamos a hacer algo muy importante y especial para esta causa política en la que creemos”. Luego llegaron algunas personas que eran muy ricas, tenían movilidad y no tenían trabas debido a su riqueza. Había un chico en particular que había ganado la Lotería estadounidense cuando era joven, tenía millones de dólares, entró y compró suficiente superficie en la ciudad de Grafton para convertirse en el mayor terrateniente individual, y permitió que los otros libertarios vivieran en sus tierras a un precio muy bajo o, en algunos casos, sin alquiler alguno, de forma gratuita. Entonces, la mayoría de ellos, sin embargo, no eran muy acomodados y simplemente se las arreglaban a duras penas.

—¿Cuántas personas aproximadamente vivían allí y cuántos fueron los libertarios que se mudaron al pueblo, fue un proyecto autogestionado, espontáneo?

—Nohay números oficiales, no había ningún registro ni nada por el estilo. Pero si nos fijamos en el censo que Estados Unidos realiza cada diez años, la diferencia entre el de 2000 y el de 2010, después de muchos años de estabilidad, fue un crecimiento de aproximadamente doscientos. La ciudad creció de aproximadamente mil personas a aproximadamente mil doscientas. Anecdóticamente, parece que doscientos es aproximadamente el número correcto de personas que llegaron, y eso fue suficiente para cambiar gran parte de la demografía de la ciudad, donde gran parte era gente mayor. Estos hombres tendían a ser más jóvenes, la ciudad solía tener bastante equilibrio de género. Ahora, la ciudad estaba llena de hombres, y realmente tuvieron un impacto significativo.

MATTHEW HONGOLTZ-HETLING. Sus investigaciones han puesto de relieve los desafíos del seguro contra las inundaciones para los casinos fluviales de Missouri, la salud materna en Sierra Leona, el posible colapso de la industria de la langosta de Maine, y los problemas de la supervisión en el Programa Federal de Vivienda, que condujo a las reformas nacionales. (FOTO SERGIO PIEMONTE)

—Para compartir con la audiencia, ya que en la Argentina prácticamente no hay osos, salvo en la Antártida, los osos polares o el oso andino que vive en la cordillera, pero son prácticamente desconocidos para la población, Grafton es un pueblo que está en el norte de Estados Unidos, casi en la frontera con Canadá. Allí, la población aprendió a convivir con la existencia de los osos, ¿cómo es esa convivencia habitualmente y cómo se alteró con la llegada de los libertarios a Grafton?

—Sí, el Estado había tenido una historia interesante con los osos, ya que hasta el año 1950 eran considerados el enemigo, así que literalmente pagaba recompensas para que la gente fuera a matar osos. Pero alrededor de 1950 la actitud del público cambió, empezaron a ver a los osos como un magnífico símbolo de la naturaleza, como una parte integral de nuestros recursos naturales. A los deportistas les encanta la oportunidad de cazar osos, a los fotógrafos les encantan, son muy fotogénicos. Así, alrededor de 1950, el Estado dejó de tratar de exterminar a los osos, y comenzó a criarlos. Durante los cincuenta años anteriores al comienzo del “Proyecto “Ciudad Libre”, la población de osos aumentó de aproximadamente tres mil o cuatro mil, a tal vez a unos treinta mil. Entonces, hay treinta mil osos en el estado de New Hampshire, y nunca hubo un problema importante. Ningún oso había atacado nunca a un humano en el estado de New Hampshire desde al menos, el año 1850 aproximadamente, cuando los humanos comenzaron a asustarlos y cazarlos de manera más agresiva. Ahora, tenemos esta situación sin precedentes en la que los osos estaban actuando... Supongo que perdieron el miedo a los humanos. Los osos son mejores que los humanos en los conflictos cara a cara, son mucho, mucho más poderosos y también son mucho más inteligentes de lo que mucha gente cree. Son muy inteligentes. Hay un experto en osos que les atribuye la capacidad de contar hasta doce, mientras que un gorila sólo puede contar hasta tres, realmente son criaturas socialmente hábiles e increíblemente adaptables. Así, la cultura humana de Grafton, fue una especie de bumerán, regresaron a Grafton, las personas proyectaron algunos rasgos en los osos, que ellos asumieron a partir de la señal que los humanos les dieron de comer.

“Los libertarios eligieron Grafton por su larga historia de evasión fiscal y antiautoritarismo”

—Uno de los personajes principales es el bombero John Babiarz, ¿qué nos puede contar de este personaje, por qué es importante?

—Él es el que mencioné antes, se postuló para gobernador de New Hampshire y había tenido mucho éxito según los estándares libertarios. Era ingeniero de software de profesión, un libertario muy apasionado y devoto que creía en su causa, porque sus padres habían huido de la Polonia comunista, y por eso llevaba consigo el miedo al autoritarismo y al comunismo, por eso era muy cauteloso ante un Estado que se hacía demasiado grande y se involucraba demasiado en la vida de la gente. Él es esencialmente una buena persona, por eso fue un buen abanderado de la causa libertaria, eso fue algo que me atrajo hacia él. La otra cosa que me atrajo de él fue que después de invitar a los libertarios a la ciudad de Grafton, los que se presentaron eran tan extremistas que perdió su influencia dentro de la comunidad libertaria. Como bombero voluntario, reconoció que había límites prácticos al libertarismo y a la filosofía, y no quería que la gente actuara de manera insegura, él era muy consciente de la seguridad como bombero. Entonces, finalmente entró en conflicto con los libertarios con los que estaba hablando, sus antiguos amigos se volvieron contra él y terminaron equiparándolo con el tipo de personas que llamarían dictadores despóticos, decían que era un matón o un estatista, lo cual es un gran insulto en los círculos libertarios. John fue muy interesante para mí, porque él había iniciado este proyecto, pero luego también se convirtió en una víctima, de alguna manera.

“Cientos de libertarios llegaron a la ciudad y afectaron el comportamiento de los osos locales”

—Jessica Soule es otro de los personajes en los que se centra el libro, ¿puede ser que sea la historia de ella, y lo que ocurrió con sus gatos, lo que llamó su atención?

—Jessica era una persona muy interesante, inicialmente llegué a Grafton por ella, era una veterana de la Guerra de Vietnam que había quedado discapacitada, y estaba en conflicto con las autoridades federales, sobre hasta qué punto le permitirían hacer que su casa fuera accesible para discapacitados. Ella quería beneficios para Veteranos, que pagaran eso, y el gobierno no le estaba dando lo que quería, entonces, me llamó como periodista para intentar arrojar luz sobre la situación, en un esfuerzo por presionar a la Administración de Veteranos para que actúe en su nombre. Ella fue la primera persona que me mencionó que los osos estaban actuando de manera inusual. Tenía muchos gatos en su casa y a mí me gustan los gatos, era como charlar con ella sobre sus gatos, estábamos teniendo una pequeña charla y ella dijo: “solía dejar salir a mis gatos hasta que llegaron los osos”, nunca antes había oído a nadie decir eso de esa manera, le pregunté qué quería decir con eso, y me contó sobre algunos incidentes que había tenido con osos, incluido estar en una mesa de picnic afuera comiendo hamburguesas, y había tres gatitos jugando a sólo unos metros de ella cuando un oso salió de la maleza, atrapó a sus gatitos y se los comió delante de ella, esencialmente. Hubo otra vez en la que un oso la amenazó mientras intentaba maniobrar su silla de ruedas para llegar a su buzón, así fue como lo describió, y habló de otros osos jóvenes que perseguían a sus otros gatos y animales pequeños en la ciudad, eso fue lo que realmente me impulsó. Entonces, en cierto modo, ella fue la primera en sugerirme la idea de hacer una historia sobre Grafton en profundidad. Pero la otra cosa es que ella era otra víctima, no era una libertaria, había estado viviendo allí en esa comunidad durante treinta años, y ahora, debido a los problemas de osos que crearon los libertarios, tenía miedo de salir de su casa. Fue muy comprensiva conmigo, sabía que era una buena persona, estaba luchando con sus discapacidades, y ahora tenía encima esta carga adicional. Y los osos no fueron el único impacto que tuvieron los libertarios en la ciudad, sus servicios básicos, como el retiro de la nieve o el mantenimiento de las carreteras, sufrieron. Todos esos cambios también la afectaron negativamente.

—Otro personaje del libro es “la señora de las donas”, ¿podría compartir con la audiencia la particularidad de este personaje?

—La señora de las donas era una abuela muy amable, tenía una verdadera debilidad por los animales, los amaba, tenía vacas, y una vez rescató una cabra de una persona que estaba a unos pocos pueblos de distancia, que tenía problemas para alimentar a sus cabras, era una persona realmente encantadora. Un día vio unos osos afuera de su casa que pensó que parecían hambrientos, entonces, empezó a darles de comer. La razón por la que la llamo la señora de las donas es porque la cantidad que les daba de comer aumentó con el tiempo. Al final, dos veces al día, a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde, salía con dos grandes cubos con un montón de donas azucaradas a su patio trasero, y había una gran cantidad de osos, tal vez siete u ocho esperando a que ella saliera, caminaba directamente hacia ellos y arrojaba estos cubos al suelo con las donas. Es una mujer mayor y no es particularmente frágil ni débil, pero sí un poco avanzada en años, entonces, me la estaba imaginando saliendo allí en invierno, y le pregunté si tenía miedo de caerse mientras alimentaba a estos osos, quedaría tirada en el suelo indefensa entre todos estos osos. Ella dijo que se caía todo el tiempo, pero supongo que había desarrollado una especie de relación especial con los osos y, afortunadamente, nunca le pasó nada malo. Pero fue hablando con ella que aprendí otra cosa realmente interesante sobre el comportamiento de los osos. Aquí en Nueva Inglaterra tenemos inviernos duros y los osos han evolucionado para adaptarse a esas circunstancias hibernando, es famoso que los osos duermen durante todo el invierno, pero en Grafton ya no estaban hibernando porque gente como la señora de las donas los alimentaba durante todo el año. Así había una fuente constante de suministros y calorías que los mantenía activos cuando deberían haber estado durmiendo.

UN LIBERTARIO SE ENCUENTRA CON UN OSO. “Grafton es un ejemplo colorido de lo que puede suceder cuando un pueblo decide renunciar a las reglas de la sociedad, y tratar de actuar por su cuenta”. El consejo de este periodista y escritor.

—En la Argentina tenemos un candidato a presidente que se hizo popular por sus ideas libertarias, aunque también por sus gritos y su cabellera despeinada, pero podríamos decir que antes de su irrupción en la escena política, la mayoría de la población no está familiarizada con las ideas libertarias, ¿a qué se debe que en Estados Unidos haya una tradición de pensamiento libertario al que adhieren muchas personas?

—El libertarismo es en esencia, una filosofía muy extremista, han tomado las opiniones fiscales financieras de los conservadores tradicionales y han duplicado la apuesta, las han exagerado hasta una posición muy extrema. Los conservadores quieren que el gobierno gaste el dinero de manera más inteligente, los libertarios esencialmente, no quieren que el gobierno gaste dinero en absoluto. Retóricamente, eso puede sonar bien y muy atractivo. Es atractivo para la gente en los Estados Unidos y estoy seguro de que resulta atractivo para la gente de la Argentina. También es una posición muy peligrosa, porque cuando entran con la mentalidad predeterminada de cortar todo, entonces, terminan desafiando todo, y no siempre piensan en las consecuencias de lo que podrían significar esas reducciones en el gasto, y creen que lo tienen claro, tienen respuestas a estas preguntas. Pero el quid de la cuestión es que dirán que el libre mercado proveerá y los individuos se cuidarán unos a otros, que habrá más donaciones y contribuciones caritativas en el sector privado, y eso de alguna manera reemplazará los servicios que brinda el gobierno. Pero nunca hubo en toda la historia del mundo, en la historia registrada, un estado gobernado por libertarios, nunca ha habido un gobierno libertario. Nunca ha habido una ciudad o comunidad libertaria, que yo sepa, salvo en Grafton. Por eso creo que la razón por la que nunca ha existido tal filosofía en un gobierno a cargo, se debe a que es una filosofía tremendamente impráctica, suena bien sobre el papel, pero es todo académico. A muchos conservadores les gusta menospreciar la idea del cambio climático, no creen que el cambio climático sea real, Estados Unidos en particular. Cuando atacan el cambio climático, dicen que es sólo un modelo predictivo, que en realidad, nadie ha observado estas cosas, y esos modelos son inherentemente teóricos. Yo diría que los ideales libertarios son inherentemente teóricos y sólo son un modelo. Y creo que puede ser muy fácil descartar las víctimas, ya sea que eso signifique una muerte o simplemente un impacto negativo en una población vulnerable o en una población sana e invulnerable. Pero creo que eso es realmente una ilusión por parte de aquellos que quisieran abrazar una filosofía libertaria. Creo que su filosofía no se ha visto atenuada por la gobernanza. Hay muchas otras filosofías que con el tiempo se han diluido, porque han tenido que salir y gobernar, y en el acto de gobernar, han sido moderados y frenados, se les han hecho concesiones prácticas. Pero en la comunidad libertaria hay muy pocas razones para frenar su filosofía extremista, porque nunca han tenido que implementar nada. La gente que vino a Grafton, defendía posiciones como el libre tráfico de drogas y el libre tráfico de órganos humanos, canibalismo legal consensuado, cada posición extremista que puedas imaginar, estaba ahí presionando abiertamente. Entonces, creo que lo que sucede es que alguien desarrolla un poco de rencor contra el Estado porque no le gusta pagar impuestos o porque ha tenido algún tipo de conflicto menor. No les gusta recibir una multa de tráfico o que les digan qué tienen que hacer para que su casa luzca de cierta manera o cumplir con ciertas reglas y regulaciones. Entonces, su queja por esa lesión que sienten que han sufrido, se convierte en una reacción instintiva, que es una reacción exagerada y demasiado amplia, y eso empieza a apuntar a toda la entidad o idea de gobernanza comunitaria como algo malo.

—¿Cómo describiría la lógica libertaria, habiendo tenido el privilegio de experimentarla de primera mano?

—Es una pregunta realmente fascinante, y la describí en mi libro sobre los libertarios en Grafton. También escribí un libro sobre el movimiento de libertad médica llamado “If It Sounds Like a Quack” (“Si suena como un curandero”) y mientras investigaba esos libros, creo que el equilibrio debería ser una medida de lo que la ciencia demuestra que funciona. Entonces, por ejemplo, si tienes una política destinada a frenar el embarazo adolescente, debes reconocer que la ciencia respaldaría algo que tal vez sea contrario a la intuición, como brindar educación sexual a jóvenes que son más jóvenes de lo que nos sentiríamos cómodos al brindar educación sexual, y darles acceso a dispositivos anticonceptivos y ese tipo de cosas. Así que creo que hay muchos casos en los que surge esa pregunta en los que la ciencia señala el camino hacia políticas que, cuando se implementan, crean una buena sociedad funcional, por eso creo que esa debería ser la opción predeterminada. Si funciona, el gobierno debería hacerlo y debería tener la autoridad. El contrapeso, cuando eso se vuelve demasiado y comienza a infringir el derecho del individuo y el derecho a la libertad, que todos apreciamos como un valor humano muy preciado, diría que ese valor debería terminar tan pronto como cause daño a una víctima inocente. Y, si eres un libertario y no quieres pagar con impuestos el mantenimiento de las carreteras, porque puedes darte el lujo de mantener tu propia carretera, creo que eso crea una víctima, entre aquellos que no pueden permitirse tener sus caminos pavimentados. Si crees que no deberías tener que pagar impuestos para apoyar programas sociales, estás creando un daño real, y ahí es donde lograría el equilibrio. El derecho a vivir en una sociedad comunal conlleva una responsabilidad, y esa responsabilidad se manifiesta en forma de impuestos y de cumplimiento de normas que garantizan que todos tengan una oportunidad más o menos decente de alcanzar una vida digna.

“En Estados Unidos mueren más niños por armas de fuego que por cualquier otra causa”

—Usted cuenta en el libro que durante el período del proyecto libertario hubo dos homicidios, los primeros en la historia del pueblo, ¿cuánto tuvo que ver la libre portación de armas con esos homicidios?

—Es difícil decirlo porque, una vez más, los libertarios no llevaban un registro de quiénes contaban como habitantes libres y quiénes no. Grafton no había tenido un homicidio en la memoria viva, al menos desde los años 1950, 1940, nadie había matado a nadie en la ciudad de Grafton, era un lugar muy tranquilo. Después de que llegaron los libertarios y comenzó el “Proyecto Free Town”, hubo un doble homicidio relacionado con una disputa entre compañeros de cuarto que estoy bastante seguro no habría llegado al nivel de asesinato, si no hubiera habido un arma en la casa, de fácil acceso. También hubo otro incidente en el que un libertario muy prominente tuvo un incidente de furia en la carretera, no estoy seguro si las personas en la Argentina están familiarizadas con la idea de la “furia al volante”. Básicamente es la idea de que las personas cuando manejan sus vehículos se enojan excesivamente con otros conductores, es muy universal, y normalmente termina con alguien que le hace un gesto grosero y se marcha. Pero en este caso, los dos autos se detuvieron y los conductores salieron de sus vehículos y un libertario le disparó al otro tipo en el estómago, no terminó en una muerte, gracias a Dios, pero resultó en una lesión muy grave. Esto lo hicieron con sus hijos en los autos, ambos hombres tenían a sus hijos en los autos en ese momento. Por eso creo que la idea de dar acceso ilimitado a las armas es una idea fundamentalmente mala. La historia de las armas de fuego está muy entrelazada con la historia de los Estados Unidos, y creo que esa es la razón por la que nuestro país tiene tantas más muertes por armas de fuego que cualquier otra cosa. En Estados Unidos mueren más niños por armas de fuego que por cualquier otra causa. Y en Grafton había una expresión extremista de esa cultura. New Hampshire tiene muchas armas per cápita, más que la mayor parte de Estados Unidos, llegaron y portaban sus armas de manera muy abierta y agresiva. Creo que eso creó una cultura que hizo más probable que la gente actuara mal, allí surgieron esos tres tiroteos.

“En Grafton hicieron todo para reducir gastos del pueblo, pero los impuestos no bajaron mucho”

—Respecto a los objetivos concretos del ideario libertario, ¿qué ocurrió en Grafton con los impuestos, lograron eliminarlos o sólo los redujeron?

—Esto es realmente interesante. Cuando llegaron a la ciudad, su objetivo declarado era eliminar todos los impuestos que se imponían a nivel municipal. Muchos de los impuestos son evaluados por el Estado o por el gobierno federal, pero en gran parte de Nueva Inglaterra, se paga un impuesto a la propiedad a la ciudad, y luego esa evaluación se destina a financiar todos los servicios de la ciudad, los agentes de policía, etc. En Grafton hicieron todo lo posible para reducir los gastos por parte del pueblo, pero en realidad, los impuestos no bajaron mucho. Y eso realmente no es tan sorprendente si lo piensas, suena contradictorio, pero cuando llegaron los libertarios, muchas de las medidas de salud de la comunidad sufrieron. Por ejemplo, el número de quejas y disputas entre vecinos aumentó considerablemente, las tasas de reciclaje bajaron mucho, el número de delincuentes sexuales registrados que viven en la ciudad se disparó, era como ocho veces más alto que antes. En Grafton muchos estaban demandando a la ciudad para lograr alguna causa política libertaria, se ofenderían por algo que estuviera haciendo el gobierno del pueblo y presentarían una demanda, a lo largo de toda la ciudad, muchos gastos legales, y así, la ciudad se vio obligada a contratar abogados para defenderse de los libertarios que utilizaban dinero que de otro modo se habría destinado a financiar servicios públicos, por todas esas razones, los impuestos no bajaron mucho. Pero también es muy interesante saber que justo al lado de Grafton hay otra ciudad, un grupo demográfico similar llamado Enfield. Grafton y Enfield tuvieron aproximadamente las mismas posibilidades durante los últimos ciento cincuenta años de administrar sus impuestos. En Enfield, cobraron un poco más por impuestos, tal vez entre un 5% y un 10% más que Grafton, y con el tiempo, eso le ha permitido a Enfield tener un conjunto realmente sólido de servicios municipales que atrajo a más residentes a la ciudad. Así que Enfield tiene ahora tres o cuatro veces más residentes que Grafton, de modo que esa tacañería fiscal ha significado que la carga fiscal tiene menos personas para compartirla, por lo que cada uno debe pagar más. Mientras que en Enfield, todo el mundo paga casi lo mismo que en Grafton, y tienen bonitos campos de juego, un bonito distrito comercial, un departamento de bomberos, servicios de policía bien financiados y todo lo demás. En ese sentido, el proyecto libertario es muy contraproducente.

—Para los libertarios la educación es autogestionada y está a cargo de los padres, que son quienes deciden cómo y dónde educar a sus hijos, ¿qué ocurrió con la escuela en Grafton?

—Los libertarios hicieron un esfuerzo en una iniciativa para retirar a Grafton de su distrito escolar local, lo que, de tener éxito, esencialmente habría creado un sistema de vouchers para los padres, donde recibirían un pago del Estado y luego tendrían que enviar a sus hijos a otros lugares. El monto del bono no habría igualado el valor de la educación de la que se verían privados al restarlos del distrito escolar. Además, perjudicaría a todas las demás ciudades del distrito escolar, porque de repente trabajan con un grupo más pequeño de estudiantes, lo que significa que tienen menos eficiencia. No pueden ser tan eficientes porque, a cuantos más estudiantes enseñen, más fácil será brindar ciertos servicios. Esa iniciativa fracasó y fue un ejemplo de cómo algunos de los antiguos habitantes de Grafton estaban dispuestos a hacer causa común con los libertarios cuando se trataba de reducir impuestos, pero no estaban dispuestos a hacer otras cosas. Así que los libertarios fracasaron en su esfuerzo por retirar a Grafton del distrito escolar. Pero hubo otra ciudad que desde entonces se volvió muy libertaria y que de hecho votó a favor de reducir su presupuesto escolar a la mitad, eso creó un enorme revuelo, vinieron más personas con mentalidad cívica y finalmente revocaron esa decisión. Pero muestra que el deseo de destruir los sistemas de educación pública es muy real, y si existe la oportunidad de implementarlo, la aprovecharán.

“El deseo de los libertarios de destruir los sistemas de educación pública es muy real”

—¿Cómo está hoy el pueblo de Grafton, qué ocurrió con los libertarios, siguen allí, se fueron, cómo quedó el pueblo?

—Buena pregunta. Como mencioné antes, el “Proyecto Ciudad Libre”, comenzó en 2004, y en 2016, hubo otro proyecto muy similar llamado “Proyecto Estado Libre”, en referencia a la ciudad de New Hampshire, que tiene una población de, creo, un millón de personas. Entonces había un plan que hacer: lo que se había hecho en Grafton, pero a nivel estatal. Así que invitaron a veinte mil libertarios de todo el país, acordaron mudarse al estado de New Hampshire y lograr los mismos objetivos que se habían perseguido en el “Proyecto Ciudad Libre”, pero a una escala mucho mayor. E, irónicamente, el “Proyecto Estado Libre” es lo que acabó con el “Proyecto Ciudad Libre”, porque ahora los libertarios que querían marcar la diferencia de esta manera podían trasladarse a cualquier ciudad de New Hampshire, en un esfuerzo por tomar iniciativas. Grafton había quedado tan arruinado por los libertarios que ya no era un lugar atractivo para vivir. Por eso los libertarios tendieron a ir a lugares con infraestructura pública más sólida, servicios públicos más sólidos, y así la energía que sostenía el movimiento libertario en Grafton, comenzó a menguar, había mucho menos interés en ir a Grafton. Siempre hubo algunos libertarios que se fueron y nuevos reemplazos llegaron con grandes ideas y muy emocionados de implementar un libertarismo en Grafton. Pero ahora, de repente, no había recién llegados, algunos miembros de la vieja guardia se fueron a otras comunidades y dijeron que había mejores lugares para vivir. Así, el movimiento libertario más o menos terminó en Grafton en ese momento. Pero pensé que eso podría brindarle a Grafton la oportunidad de recuperar el tiempo perdido debido a los altos impuestos y restaurar todo lo que se había perdido durante el “Proyecto Ciudad Libre”, pero, de hecho, habían decidido no hacerlo. Aquellos que prefieren el conservadurismo fiscal, han mantenido una fuerte presencia en la ciudad, y la idea de cobrar impuestos adicionales ahora para compensar el terreno perdido se considera algo extremo. Nadie está dispuesto a dar un golpe tan grande como este. Por lo tanto, yo diría que la ciudad no se está deteriorando más, pero tampoco está haciendo mucho para ganar terreno desde donde estaba. Un impacto en la ciudad que no mencioné antes, fue que tenía una iglesia icónica dentro de los límites de la ciudad llamada “Grafton Meeting House”, generaciones y generaciones de habitantes de Grafton habían ido allí para ser bautizados, casados y enterrados, era un lugar muy sagrado. Y la congregación que lo había mantenido durante décadas decidió que se iban a mudar a un nuevo edificio, por eso ofrecieron este edificio, que es algo así como el icónico campanario de la iglesia, esto se ve mucho en Nueva Inglaterra. Cuando piensas en Nueva Inglaterra, piensas en estas iglesias blancas con sus campanarios y todo eso. La congregación ofreció regalar el edificio al pueblo, y la ciudad dijo que no, porque no querían ninguna responsabilidad financiera que pudiera estar asociada con este edificio histórico. Entonces vino un libertario y lo compró por 60 mil dólares, que no es nada, es una ganga. Compró ese edificio e inmediatamente comenzó a pelear con el pueblo sobre si tenía que pagar impuestos porque decía que todavía era una iglesia, a pesar de que él mismo no tenía ninguna formación religiosa formal. Le dijeron que si podía obtener la certificación del IRS, podría evitar impuestos de esa manera. Pero no reconoció al IRS (Servicio Interno de Impuestos) como una autoridad legítima, por eso se negó a hacerlo, se metió en una gran y amarga debacle con la ciudad. Finalmente, mientras él estaba dentro, el edificio se quemó y murió el libertario que lo había comprado de manera muy trágica. Esto se podría haber evitado si la ciudad hubiera estado dispuesta a cuidar su recurso histórico, su activo histórico. También se podría haber evitado si la persona que compró la iglesia hubiera observado los códigos y normas contra incendios, lo cual no hizo; también podría haberse evitado si Grafton hubiera tenido un departamento de bomberos bien financiado, pero ninguna de esas cosas era cierta, como resultado, la ciudad perdió este valioso recurso. Eso sigue siendo una especie de plaga para la ciudad, están trabajando para intentar restaurarlo ahora, pero el camino hacia la recuperación ha sido muy largo y lento.

“Grafton quedó tan arruinado por los libertarios que ya no era un lugar atractivo para vivir”

—El de Tracy Colburn fue el primer ataque de un oso en muchos años, en cien o ciento cincuenta años, pero hubo otros dos cerca de Grafton, ¿qué marcan estos ataques?

—Está muy claro después de ciento cincuenta años sin ataques de osos. De repente tienes tres ataques, todos estrechamente conectados por Grafton, uno fue en Grafton con Tracy Colburn, y luego los otros dos, estaban dentro del territorio de los osos que vivían en Grafton, consideraban estos pueblos parte de su territorio. En los tres casos, la persona que fue atacada por el oso era más o menos inocente, no hicieron nada malo, eran simplemente víctimas. Por eso creo que está muy claro que las minorías que alentaron a los osos a ser más agresivos, ya sea intencionalmente o no, estaban creando una amenaza pública. Y esa amenaza llegó a casa, no sobre los propios habitantes libertarios, sino sobre estas personas que simplemente vivían en sus propios hogares. Los tres ataques ocurrieron en la propiedad de las otras víctimas, dos de ellos ocurrieron dentro de sus casas, el oso literalmente había entrado en sus casas y los había atacado. Este es un ejemplo colorido, pero también muy real y serio, de lo que puede suceder cuando un pueblo decide renunciar a las reglas de la sociedad y tratar de actuar por su cuenta. Hay consecuencias que no son necesariamente fáciles de predecir, pero puedes predecir que las habrá.

RUINAS ILIMITADAS. “Los libertarios están convencidos de que los problemas que surgieron en Grafton fueron porque no había suficiente libertarismo, no porque hubiera demasiado”.

—¿Hubo resistencia por parte de los habitantes tradicionales de Grafton, cuando comenzaron a llegar los libertarios a instalarse para llevar adelante su proyecto e ideas?

—Sí, estaban furiosos, realmente no querían que entraran los libertarios. Celebraron una gran reunión en la ciudad, tuvo tanta asistencia que tuvieron que cambiar el lugar porque había cientos de antiguos residentes de Grafton que se reunieron para decirles a los libertarios: “No los queremos aquí, vayan a casa, no vengan a cambiar mi comunidad”. Ellos vinieron de todos modos. Sin embargo, ésta es una parte intratable del proyecto estadounidense o del proyecto demócrata, vivimos en un lugar donde la única manera de evitar que alguien con una filosofía política diferente se mude a su comunidad sería erigir un muro o hacer algo horrible como eso. Queremos tener ese equilibrio del que hablé antes, donde queremos poder tener debates políticos sin víctimas, queremos poder dar la bienvenida sin sufrir por tener los brazos abiertos. Y creo que en Grafton estaban muy enojados, pero el sistema está configurado de tal manera que no puedes impedir que alguien se mude a tu comunidad. Menos mal que así es el sistema, porque cerrar las puertas a cualquiera basándose en su filosofía política sería muy antidemocrático, muy injusto. Aunque hubo mucha resistencia local hacia los libertarios, en realidad, no hubo ninguna acción que pudieran tomar para detenerlos, y la ciudad sufrió como resultado. En ese sentido, este es un mal resultado de un buen sistema.

“Esta especie de espejismo de impuestos más bajos, en realidad, nunca se manifestará”

—Usted dice en el libro “el fiasco de Grafton fue en parte el resultado de un proceso democrático justo, en el que los residentes con mentalidad comunitaria no se organizaron tan eficazmente como los libertarios”, ¿encuentra una paradoja allí?

—Sí, me sorprendió que los graftonianos con mentalidad cívica, que sí se preocupaban por la comunidad, aquellos que encontré en la biblioteca local, u organizando eventos comunitarios y ese tipo de cosas, no pudieran reunir los votos necesarios para derrotar a los libertarios en todos los aspectos. Si estaban menos dedicados a la lucha política que los libertarios estaban deseando, o si simplemente no lo hicieron. No tengo suficientes cifras, no sé. Pero cuando surgieron los votos, hubo muchos graftonianos de larga data que se pusieron del lado de los libertarios, porque se sentían atraídos por los impuestos más bajos, esta especie de espejismo de impuestos más bajos que en realidad, nunca se manifestará. Así que se recorta programa tras programa, pero nunca se llega a reducir los impuestos, porque las consecuencias de esos programas suelen ser muy costosas. Dejas de darles comida a las familias necesitadas, luego algunas de esas familias comienzan a robar, luego habrá que construir más cárceles y contratar más agentes de policía, este es el impacto fundamental. El argumento fundamental a favor de los sistemas sociales en general, es que parecen caros, pero son mucho menos costosos que el mundo en el que viviríamos si no tuviéramos esos programas implementados, entonces, creo que es un poco una paradoja. Ese es un muy buen punto, y creo que de ese modo podríamos decir que Grafton merecía lo que recibió, porque no había suficientes miembros de su comunidad dispuestos a defender lo que era correcto.

“Los servicios estatales y los servicios federales son como una especie de respaldo”

—Uno de los capítulos del libro se titula “Desbloqueando la utopía”, según lo que experimentó en Grafton y su propia investigación, ¿considera que es una utopía el libertarismo?

—Han ido a varios lugares diferentes para tratar de hacer realidad este sueño de una comunidad utópica, nunca ha funcionado, y no creo que nunca lo haga. Cuando lo haces sin recursos, te estás apoderando de la casa de otra persona, y eso siempre es una mala idea, cuando lo haces en tu propia tierra, entonces, te falta la vitalidad que conlleva la gobernación conjunta, puedes tener una comunidad muy homogeneizada, simplemente tienden a no funcionar muy bien. Por eso, disfruto tener una voz libertaria en la conversación política en Estados Unidos, creo que proporcionan un importante control visceral contra la extralimitación del gobierno, y pueden señalar cuestiones en las que creo que es útil pensar. Sobre gobernar un lugar mediante una filosofía política pura como una utopía libertaria o cualquier utopía que pretenda hacer, creo que es muy improbable que tenga éxito allí.

—Si la implementación de las ideas libertarias en un pequeño pueblo, de unos mil quinientos o dos mil habitantes fue un fiasco, ¿imagina cómo podría ser la implementación en un país con millones de habitantes?

—Es que está realizando un experimento muy arriesgado a una escala dramática. Entiendo que la gente acepta la retórica por algunas malas razones, a veces buenas razones, pero ni siquiera las buenas razones son lo suficientemente grandes o importantes como para superar realmente cómo sería un Estado libertario. Es tan arriesgado cuando tienes una escala tan grande como esa. Cuando piensas en Grafton, las cosas se desmoronaron, fueron cuesta abajo muy rápidamente. Los servicios estatales y los servicios federales son como una especie de respaldo. También había lugares a donde ir si las cosas se ponían muy mal allí. Había poderes superiores a los que apelar, opciones para mudarse y recursos que podrían traerse de otros lugares. Pero si lo estás haciendo en vivo a escala nacional y, por supuesto, de la forma en que entiendo la situación política actual, no habrá un poder libertario sin restricciones por parte de los candidatos que se postulan bajo esa bandera, que habrá cierta cantidad de control, equilibrio y gobernanza compartida. Pero si se implementara a escala nacional, no habría a quién acudir, todas las personas que viven en la Argentina se verían afectadas por igual por esas políticas, y no pueden razonablemente optar por no participar en esa situación. Entonces, creo que el mundo entero probablemente estará mirando para ver cómo va esto. Y, personalmente, no creo que vaya muy bien.

CONTRAPESO. “Disfruto tener una voz libertaria en la política, proporciona un importante control visceral contra la extralimitación del gobierno, cuando comienza a infringir el derecho del individuo a la libertad, que todos apreciamos”. (FOTO SERGIO PIEMONTE)

—La tercera parte del libro dice “Ruinas Ilimitadas”, ¿el culto al individualismo es lo que llevó a Grafton a la ruina?

—Las personas pueden formar las sociedades que quieran formar. Pero volveré al punto que mencioné en nuestra discusión: ninguna comunidad se ha vuelto completamente libertaria en el pasado. Estás hablando de miles y miles de comunidades individuales a lo largo de miles y miles de años.

Y creo que la razón es muy simple: esto no funciona. Creo que es casi como si pensáramos en términos evolutivos, que diferentes construcciones sociales han competido entre sí en el mundo real, esos sistemas en funcionamiento han logrado agruparse y aquellos sistemas que no funcionaron se han extinguido. Que yo sepa, el libertarismo nunca ha llegado al campo de juego, mucho menos ha sido exitoso y digno de emulación por parte de otros. Así que sí, creo que eso es cierto. Hay un culto al individualismo, es una especie de tendencia más amplia en Estados Unidos, y quizás a nivel mundial que ya no queremos escuchar a las instituciones. Si esas instituciones son científicas, religiosas, de gobierno o de medicina, hay mucha oposición por parte de esas instituciones. Parte del problema es que, por ejemplo, en la ciencia médica, siempre se han basado simplemente en estar en lo correcto, en ser capaces de extender la vida humana y aliviar el sufrimiento humano, y nunca se preocuparon realmente por promocionarse. Supongo que se podría decir que las instituciones no son muy buenas a la hora de cuidar a las personas de una manera que las haga sentir satisfechas. Incluso cuando satisfacen las necesidades básicas, tienden a basarse en datos, son burocráticos y frustrantes de manejar. Creo que por esas razones, hay una respuesta muy natural por parte de la gente para presionar por soluciones más individualistas y menos homogeneizadas. Y creo que tal vez veamos si estas tendencias actuales continúan, las grandes instituciones se convertirán en una cosa del pasado y todos estaremos en bloques de influencia mucho más pequeños y esferas de influencia mucho más pequeñas. Eso no me parece bien, pero supongo que sería algo que sucedería en un período lento de tiempo y tal vez los peores impactos se mitigarían de alguna manera. No sé.

“Los grupos de libertarios son jóvenes blancos, sanos, con una cierta cantidad de privilegios”

—¿Sigue en contacto con los personajes que entrevistó durante el tiempo que estuvo en Grafton? ¿Alguno de sus habitantes libertarios reconsideró sus ideas luego de la experiencia de largos años en el pueblo?

—Todavía estoy en contacto con algunas de las personas con las que hablé para el libro, no con todas. Han pasado varios años, y a veces me hacen esta pregunta porque cuando alguien lee el libro y lee sobre lo terrible que fueron las cosas en Grafton, quiere esa satisfacción de saber que los libertarios reconocen los problemas y se retractaron. Quieren un mea culpa y no hay mea culpa. Los libertarios están, en general, convencidos de que los problemas que surgieron en Grafton ocurrieron porque no había suficiente libertarismo, no porque hubiera demasiado. Creen que fue un experimento imperfecto porque tuvimos que pelear con todos los estadistas, con la gente de mentalidad cívica, y por eso no pudimos darles a nuestras ideas una oportunidad justa allí. Creo que esa probablemente será la respuesta durante mucho tiempo en el futuro.

—¿Podría decirse que la experiencia en Grafton estuvo “al borde de lo salvaje”?

—Creo que esto probablemente sea cierto en todas partes, pero hablaré de la cultura y la sociedad estadounidenses dentro de estos grupos de libertarios y donde está compuesta principalmente por jóvenes blancos, sanos, que llevan consigo una cierta cantidad de privilegios. Existe una tendencia real a fetichizar y ensalzar la era colonial de Estados Unidos, existe este deseo o esta idea real de, “vaya, lo tuvieron tan bien entonces, apenas había gobierno, podías salir y defender tu propiedad contra intrusos y hacer las cosas como quisieras, y nadie te molestó”. Y creo que esa es una visión realmente distorsionada de cómo era realmente vivir en ese período de tiempo. Creo que había muchos peligros que constituían una amenaza mayor a la libertad personal que la que jamás haya enfrentado el gobierno. Incluso en Grafton, mientras luchaban por la libertad, muchos de los habitantes tuvieron que protegerse de los osos hasta tal punto que habría sido como vivir en un Estado policial mucho peor que el que, según la policía estadounidense, jamás haya tenido.

Literalmente era como atrincherarse o construir cercas y no aventurarse a salir sin una pistola porque temían ser atacados por un oso. Ese es un ejemplo extremo, pero creo que el mismo principio es válido.

—Permítanme poner en contexto las ideas de los libertarios y los conservadores, cuál es la relación entre la idea del libertario y la idea del Tea Party, que está perdiendo apoyo, del 72% al 70% entre 2010 y 2015, ¿existe algún tipo de relación entre esta falsa experiencia de los libertarios con la pérdida de apoyo del Tea Party y los conservadores?

—Creo que están vagamente relacionados. Creo que el Tea Party simplemente perdió su energía, fue más bien una idea atractiva que quedó absorbida por todo el vehículo de Trump. Creo que son muy similares en el sentido de que son tradicionales y fiscalmente conservadores, eso es lo único que tienen en común. También es interesante saber que es posible expresar el libertarismo de una manera muy progresista y políticamente liberal. Los libertarios han sido durante mucho tiempo defensores del derecho de los homosexuales a casarse o celebrar uniones civiles. Hay algunos argumentos académicos libertarios a favor de los mandatos de vacunas, por muy contradictorio que parezca. Así que hay maneras en que los libertarios pueden encontrar una causa común con los progresistas, pero hoy en día en Estados Unidos, se los ha asociado mucho con la derecha.

Eso se debe a que su enfoque en la libertad ha sido visto como una versión más extrema del republicanismo y una versión más extrema en la que también estaba el Tea Party. Quizás sean iguales, diferentes caras de la misma moneda. Pero encuentro que la gente del Tea Party está más dispuesta a trabajar en estructuras tradicionales, mientras que los libertarios están mucho más fracturados y desorganizados que la gente del Tea Party.

—¿Cree que hay algún tipo de conexión también con Trump y sus ideas?

—Creo que a muchos libertarios no les agrada Trump, porque es muy autoritario, y les gusta la idea de que destrozará las instituciones gubernamentales, pero odian la idea de que lo haga. Probablemente sea el presidente que tiene más probabilidades de imponer la ley marcial, o algo así, que cualquier presidente que haya estado en la Oficina Oval de todo un siglo, por eso tenían una visión realmente cautelosa de Trump. Los verdaderos puristas libertarios no lo ven como una solución, aunque había algunas cosas que estaba haciendo que eran atractivas. Creo que las cosas que Trump estaba haciendo que atrajeron a los libertarios, también fueron las cosas que encendieron a muchas personas que tal vez, se describieron a sí mismas como de tendencia libertaria, tal vez les gustó una idea libertaria, por eso creo que esa gente se ha subido al carro de Trump. Y luego la pandemia brindó una oportunidad para que los libertarios se alinearan mucho más estrechamente con los republicanos tradicionales. Eso se debió en parte a que la influencia de Trump había redefinido el republicanismo como una versión más extrema del republicanismo. Nunca quisieron ser el republicano moderado, querían ser el republicano más derechista o más conservador que el republicano que estaba a tu lado. Y los libertarios ya habían delimitado su espacio en muchos ámbitos diferentes, pero particularmente en cuestiones de libertad médica, sabían que todos estaban preparados para oponerse a las vacunas y a los mandatos de máscaras y ese tipo de cosas. Y eso creó una confluencia real entre los republicanos que estuvieron activos bajo Trump y los propios libertarios.

“Es posible expresar el libertarismo de una manera muy progresista y políticamente liberal”

—Solo por curiosidad, ¿encuentra algún tipo de relación entre “Burning Man”, por ejemplo, este tipo de experiencia en medio del desierto y la experiencia libertaria, y al mismo tiempo anarquista?

—Nunca lo pensé de esa manera, pero sí. Así es en gran medida la cultura libertaria, “Burning Man” es una idea de que habrá una especie de sociedad temporal que será increíble, no por ninguna influencia de arriba hacia abajo, sino porque las personas serán increíbles entre sí, y todos tendrán sus ideas excéntricas, peculiaridades y excentricidades, y todos se apoyarán unos a otros en esas excentricidades.

Es una muy buena idea, y creo que se puede lograr en el contexto de “Burning Man”, donde se siente como unas vacaciones. Pero creo que cuando esas personas regresan a casa, les resulta muy difícil mantener ese tipo de cultura a lo largo del tiempo. Y creo que ahí es donde quizás los dos divergen.

—Finalmente es una utopía.

—Sí,”Burning Man” es una breve utopía.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.