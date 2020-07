Periodismo Puro: Jorge Fontevecchia entrevista a Julio Zamora y Thomas Friedman

La edición de este sábado de Periodismo Puro contará nuevamente con dos entrevistados: el intendente de Tigre Julio Zamora, y el intelectual y columnistas tres veces del Premio Pulitzer, Thomas Friedman.

Mirá Periodismo Puro, conducido por Jorge Fontevecchia, este sábado por NET.

JULIO ZAMORA

Habla cotidianamente con Axel Kicillof y con Santiago Cafiero, pero casi no dialogó en este tiempo con Alberto Fernández. Pese a ser intendente por el Frente de Todos, gobierna un municipio con una sociología similar a los de Juntos por el Cambio, como CABA, Vicente López o San Isidro y proviene de un justicialismo que tiene en Tigre mucho de partido vecinal. Por eso, su punto de vista frente a la crisis sanitaria y económica es clave: cree en el rol del estado como motor de la salida y está preocupado por los sectores medios vulnerabilizados en la pandemia. De algo está seguro, que la Argentina que llega necesitará consensos y racionalidad.

THOMAS FRIEDMAN

Mientras la Madre Naturaleza se encarga de demostrar que Donald Trump puede tener control sobre los mercados pero no sobre las pandemias, el intelectual tecnooptimista y columnista más leído de The New York Times dice que los próximos tres años serán los de una fenomenal “destrucción creativa”: trabajos y empleos desaparecerán mientras nacerán otros nuevos. Una era del corazón, de la pasión por aprender. Esa mirada expectante sobre el futuro, no deja de reconocer la dificultad de un presente hiperpolarizado y enfermo. No solo se trata de conseguir una vacuna: se trata de reiniciar todo. Quizás él mismo pueda ser parte de ese cambio en un gobierno de Joe Biden.

Este sábado, por NET.