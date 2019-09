Sergio Massa: "El acusado de corrupción que tenga condena tiene que ir preso"

"Alberto Fernández le dijo a Mauricio Macri que tenía suerte de que el que venía fuera un presidente que no usaba la Justicia para la política", reconoció Sergio Massa, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, en un tramo de la entrevista concedida al periodista Jorge Fontevecchia referido a la corrupción y la Justicia.

El líder del Frente Renovador dejó en claro su posición ante la corrupción y dejó entrever sus sospechas sobre actos de corrupción en el Gobierno actual: "Es muy simple, hay que mirar a los sectores beneficiados".

Refiriéndose a los exfuncionarios que están presos, Massa dijo que "el acusado de corrupción con condena y preso tiene que seguir preso en la medida que haya pruebas" pero reclamó "juicios justos". La prisión preventiva, dijo, "cuando alguien está a derecho y no entorpece la investigación, carece de sentido", y reconoció que tiene no diferencias con el candidato presidencial de su espacio en este sentido.

A continuación, un fragmento de la entrevista y el video:

—Dijiste en “Página/12”: “Hay veinte empresarios en la Argentina que se llevaron la rentabilidad y la calidad de vida de 20 millones de argentinos: bancos, empresas de luz, de gas y autopistas. Miremos quiénes son”. En otro reportaje mencionaste a “Nicolás Caputo y los italianos de ENEL en el caso de la electricidad venden al mismo valor con energía amortizada en términos de generación”. ¿Quiénes son los otros 18 que tenemos que prestar atención?

—No se trata de acusar con el dedo, de decir éste sí o éste no. Pero es muy simple; hay que mirar a los sectores beneficiados.

—¿Cuáles sectores?

—Autopistas, bancos, petroleras, energéticas. También hay en minería algunos sectores para mirar. Sobre esos sectores va a haber una discusión para una justa competencia, una mejor distribución del ingreso; son esenciales para dinamizar la economía. Lo que no puede haber es prebendas. En la Argentina no puede valer más cara la electricidad de una central que tiene cincuenta años que la de una turbina de energía eólica.

—¿Cuenta con equipos que ya están amortizados?

—Recontra amortizados, concesionados por el Estado. Equipos construidos por el Estado compiten con un valor más caro. Es un tema técnico y casi aburrido. Pero que afecta a los argentinos.

—¿Y beneficiaría a Nicolás Caputo?

—Claro. Al “hermano de la vida”, todo, y a las pobres pymes de la Argentina, nada. Esa es la realidad.

—No estás hablando de causas penales sino de correcciones en la regulación.

—Tenemos que tener transparencia en el mercado eléctrico. Se precisa tener competencia, y una ley que dé seguridad en las inversiones. Pero debe ser con un esquema justo, que no deprede a la clase media argentina. El fraude más grande de este gobierno es que demolió a la clase media. Fue la que más esperanza tuvo en ellos y fue demolida en términos de ingreso y calidad de vida.

—Graciela Camaño dijo: “Lo que piensa Massa sobre justicia y seguridad está en las antípodas de lo que piensa Alberto Fernández. El Frente Renovador llevó adelante la ley del arrepentido y de la extinción de dominio. Incluso hay una mirada diferente sobre las prisiones preventivas”.

—En nuestra propuesta de seguridad y justicia de 2015 intervinieron tanto Graciela Camaño como Alberto Fernández. A veces los procesos electorales hacen que se digan las cosas de manera distinta. Pero también es cierto que en algunos temas yo tengo una posición más inflexible que Alberto. Tengo una mirada más punitiva en términos de extinción de dominio, en cuestiones del Código Penal. Discutimos estos temas con Alberto. Y creo que los matices son parte de la riqueza del Frente de Todos. Hay temas en los que pensamos distinto, y cada uno de nosotros va a tratar de brindar su mirada para que salga algo rico y justo para Argentina.

—¿Cuáles son esas diferencias de matices en extinción de dominio, prisión preventiva o ley del arrepentido?

—En materia de prisión preventiva no tenemos diferencias. La garantía de derecho y debido proceso no es algo que defendamos o no Alberto Fernández o yo. Es algo que se estudia en la facultad. En esto coinciden Miguel Angel Pichetto y Alberto Fernández que, en otras cuestiones, están en las antípodas. Hay un principio del derecho que establece que la prisión preventiva tiene que partir de dos supuestos: el entorpecimiento de la investigación o el riesgo de fuga. Cuando alguien está a derecho y no entorpece la investigación carece de sentido. La preventiva es un remedio de emergencia en el derecho. No es algo que se discuta.

Massa sobre Alternativa Federal: "Era funcional a la continuidad de Macri"

—En un futuro próximo, a Mauricio Macri le podría convenir que ustedes tengan esa posición.

—Alberto le dijo a Macri en alguna de sus charlas que tenía suerte de que el que venía fuera un presidente que no usaba la Justicia para la política. Esta semana misma vimos que un empresario denunció que el Presidente le daría instrucciones a un fiscal para bajar una causa. En temas como la extinción de dominio, sostengo la teoría de que debe ser una acción autónoma. Alberto plantea que tiene que ser consecuencia de la acción penal. Para entenderlo: mi posición es que el juez podría aplicarla en paralelo a la cuestión penal. Hoy por hoy, la ley todavía no es tal porque Cambiemos y Pichetto tienen una posición parecida a la de Alberto.

—¿Y en cuanto a la ley del arrepentido?

—La diferencia es un cuestionamiento a la no aplicación de los sistemas de videograbación y la certificación de un tercer testigo a la hora de usar la ley. Como autor del proyecto, sostengo que es una buena herramienta que está incompleta. Ya lo dije previamente: es una ley incompleta, que debe ser mejorada.

—¿Esas mejoras son diferencias de matices?

—En algunos temas sí. En otros, no lo hablé en detalle.

—Camaño se preguntaba qué vas a hacer cuando se diga que los acusados por corrupción son presos políticos. Recordaba que fue una ex aliada tuya, Margarita Stolbizer, quien inició varias de esas denuncias.

—El acusado de corrupción que tenga condena tiene que ir preso. El acusado de corrupción con condena preso tiene que seguir preso en la medida que haya pruebas. Lo que tiene que haber es garantías de que haya juicios justos. En esto no cambié de opinión, y Graciela lo sabe.

D.S.