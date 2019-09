Net TV | Massa sobre Alternativa Federal: "Era funcional a la continuidad de Macri"

El primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, fue entrevistado por el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, para el ciclo Periodismo Puro. El reportaje será transmitido completo esta noche, a partir de las 22, por Net TV.

En un segundo adelanto de esa entrevista, Massa contó por qué se disolvió Alternativa Federal, el espacio fundado junto al cordobés Juan Schiaretti, el rionegrino Miguel Pichetto y el salteño Juan Urtubey, al que luego se sumó Roberto Lavagna.

“En esa última reunión, yo les pregunté a quién votaba cada uno en una segunda vuelta”, explicó el candidato a diputado. Y añadió: “Les dije que yo no iba a ser funcional a la continuidad de Macri”.

-Y en esa votación ¿ganaba que Macri no siguiera?

-No, no ganaba eso pero no importa.

-¿Alternativa Federal era ser funcional a la continuidad de Macri?

-Generar una tercera fuerza de 10 puntos que le robe votos al peronismo era ser funcional a la continuidad de Macri.

Massa explicó además que Roberto Lavagna ya tenía desde enero una posición reacia a una gran interna del peronismo. Y que con el tiempo se demostró que Miguel Pichetto estaba más cerca de Cambiemos.

“Mi relación con Lavagna en lo personal está bien. Creo que estuvo mal asesorado. Y que los que le vendieron espejitos de colores ya no están a su lado”, consideró el candidato en diálogo con Fontevecchia.

En otro tramo de la nota, el de Tigre se refirió a la corrupción en el macrismo. Y opinó que llamar conflicto de interés a determinados casos fue “una forma coqueta de nombrar la corrupción”.



MC