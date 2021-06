"Papá le pintó la cara de azul a mamá", el estremecedor relato de un niño que fue testigo de un femicidio

Parminder Basra (37) y María Lorenza Salinas (33) tuvieron tres hijos. Los nenes tenían 1, 3 y 7 años cuando fueron testigos del femicidio de su mamá, ocurrido en noviembre de 2019 en el barrio porteño de Floresta.

La pareja estaba separada, pero la noche del crimen el hombre entró al departamento -pese a que tenía una prohibición judicial de acercamiento-, discutió con su esposa, la encerró en la habitación y finalmente la estranguló.

A la mañana siguiente, el asesino, de nacionalidad india, abrió la puerta e inmediatamente después llamó al 911. "Maté a mi mujer", dijo y enseguida pasó la dirección para que los policías corroboraran que no estaba mintiendo.

Un año y medio después, en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº24 de la Ciudad de Buenos Aires, se conoció un detalle estremecedor: el crudo relato que hizo el nene más grande de la pareja cuando los agentes encontraron muerta a su mamá y se llevaron detenido a su papá.

María Lorenza Salinas denunció a su marido un mes antes de ser asesinada.

Eran las 11.30 de la mañana del 14 de noviembre de 2019. La noche anterior los chicos habían escuchado los gritos de auxilio de su mamá, pero pensaron que se trataba de un juego. La hermana de la víctima, que durante la instrucción denunció a su cuñado por abuso sexual, recordó el diálogo que esa mañana mantuvo con uno de sus sobrinos.

El chiquito le contó que sus padres habían estado "jugando" y que papá "le había pintado de azul" la cara a su mamá.

María había muerto por estrangulamiento mecánico y el color que refirió el nene coincidía con los detalles que había brindado el policía que esa mañana encontró el cuerpo en la habitación.

La fiscal Ana Helena Díaz Cano, en su alegato, pidió que Basra sea condenando a la pena de prisión perpetua por los delitos “abuso sexual simple, amenazas coactivas reiteradas en dos ocasiones y homicidio agravado por el vínculo y por su comisión contra una mujer por parte de un hombre y mediando violencia de género”.

También requirió que se envié un oficio a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que los tres hijos de María, que actualmente viven en la provincia de Corrientes con la hermana de la víctima, puedan acceder a la reparación económica prevista en la “ley Brisa”.

Los argumentos

La fiscal entendió que el imputado se creyó con el "derecho a decidir sobre la vida" de su víctima e hizo un pormenorizado detalle de los padecimientos de la mujer, antes y después de haber denunciado a su pareja por violencia de género.

Por ejemplo, un mes antes del femicidio, en septiembre de 2019, María le planteó a su marido que quería separarse. Lo había pensado varias veces, pero hasta ese día nunca se había animado a decírselo. Como era de esperarse, su marido reaccionó violentamente. “Tu enfermedad mental me tiene cansado, te voy a matar”, la amenazó.

Al otro día volvieron a discutir. Ella intentó abandonar el departamento con sus tres hijos, pero Basra no la dejó. “Andate vos, a mis hijos no te los llevas y si los venís a buscar te voy a matar”, le soltó.

Ya decidida, la mujer concurrió horas después a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, donde finalmente denunció las agresiones recientes, pero también los padecimientos que venía soportando en los últimos meses. A raíz de ello, el Juzgado Nacional en lo Civil Nº30 dispuso la prohibición de acercamiento de Basra a una distancia menor a 200 metros del domicilio donde vivían y mantener cualquier tipo de contacto con su pareja.

Claramente, el acusado no respetó la medida judicial. Y el 13 de noviembre de 2019 fue decidido a matarla.

Al analizar el contexto de violencia de género en el que se enmarcó el femicidio, la fiscalía recordó el testimonio de una de las amigas de María. La testigo, entre otras cosas, aseguró que el acusado le había dicho a María que “si no era de él, no sería de nadie”.

“El imputado es un hombre que pretendía a cualquier costo imponer su voluntad, dominar a la víctima y convertirla en un objeto de su propiedad”, describió el Ministerio Público Fiscal, según detalla el sitio fiscales.gob.ar.

Parminder Basra, de nacional india, está preso en el penal de Ezeiza.

El acusado, además, no permitía que María tuviera contacto con sus hermanos. Incluso, la fiscal destacó que llegó a encerrarla para que no saliera y mencionó el informe de riesgo elaborado por la OVD que dio cuenta del escenario de violencia y la separación que quería encarar la víctima y que no lograba concretar.

En el alegato, Díaz Cano agregó a la imputación por el femicidio la situación de acoso, abuso sexual y asedio que el acusado presuntamente desplegó contra la cuñada de la víctima, lo que demuestra también la forma en la que buscaba imponer su voluntad sobre las mujeres.

En 2017, la hermana de María había ido a cuidar a sus sobrinos. Cuando estaba en la cocina, el hombre se acercó por detrás suyo y la manoseó a la altura del pecho.

Tras la exposición de la fiscalía, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 1° de julio. Ese día, los jueces del tribunal darán a conocer el veredicto final.

