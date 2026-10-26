Murió un niño de 10 años por la ameba “come cerebros” en Catamarca: investigan dónde se contagió

La muerte de un niño de 10 años en Fiambalá, Catamarca, tras contraer una infección provocada por la llamada ameba “come cerebros”, abrió una investigación sanitaria para determinar dónde estuvo expuesto al microorganismo. El diagnóstico fue confirmado por el Instituto ANLIS-Malbrán y, mientras se esperan los resultados de las muestras tomadas en distintos puntos de la localidad, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del complejo termal.

El menor falleció a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco frecuente, pero de evolución rápida y con una mortalidad superior al 95%. El microorganismo responsable es la Naegleria fowleri, una ameba que puede encontrarse en aguas dulces cálidas y que, al ingresar por la nariz, puede llegar al cerebro y provocar graves lesiones.

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Aunque la enfermedad ya fue confirmada, todavía no se sabe dónde se produjo el contagio. Los equipos del Ministerio de Salud provincial trabajan para reconstruir los lugares que visitó el niño durante los días previos a la aparición de los síntomas. La investigación incluye el análisis de muestras de agua y superficies, además de entrevistas con familiares y personas de su entorno.

Qué se sabe de la muerte del niño de 10 años en Catamarca

El caso se conoció después de que el niño fuera atendido en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde los especialistas en infectología sospecharon que podía tratarse de una meningoencefalitis amebiana primaria.

La sospecha médica llevó a realizar estudios específicos sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. Finalmente, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó la presencia de Naegleria fowleri mediante una prueba de PCR.

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El resultado confirmó la causa de la infección, pero todavía se desconoce dónde el niño estuvo en contacto con el agua contaminada. Para intentar responderla, las autoridades sanitarias comenzaron a reconstruir sus movimientos durante los 12 días anteriores al inicio de los síntomas, el período considerado para la investigación de una posible exposición.

Los equipos técnicos identificaron distintos lugares a partir de la información aportada por familiares y allegados. Allí se tomaron muestras de agua y superficies que serán analizadas para determinar si existe presencia de la ameba.

Hasta el momento, no se informó que los estudios hayan permitido identificar el lugar del contagio.

Por qué cerraron las Termas de Fiambalá

Tras conocerse la muerte del niño, la Municipalidad de Fiambalá dispuso el cierre preventivo del complejo termal local. La medida se tomó mientras avanzan los análisis ambientales y la investigación epidemiológica.

Las aguas termales forman parte de los ambientes que están siendo evaluados, junto con otros sitios de agua dulce templada o caliente.

La ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo, aseguró que se trata de un episodio aislado y destacó que esta infección es “extremadamente poco frecuente a nivel mundial”. También explicó que sería el segundo caso documentado en la Argentina y que todavía se desconoce el lugar donde ocurrió la exposición.

Por su parte, el intendente de Fiambalá, Raúl Ángel Úsqueda, detalló que el municipio realiza tareas habituales de limpieza y desinfección de las piletas del complejo.

Según indicó, entre los turnos se destina una hora a la higienización y, una vez por semana, se desagotan, cepillan, desinfectan con cloro y vuelven a llenar.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Catamarca pidió "evitar conclusiones apresuradas" y advirtió que cualquier vinculación con un establecimiento o una fuente termal debe ser confirmada mediante estudios epidemiológicos y sanitarios.

La ameba “come cerebros” y una infección mortal

La Naegleria fowleri es una ameba microscópica que vive principalmente en ambientes de agua dulce cálida, como lagunas, ríos de corriente lenta, arroyos y fuentes termales naturales. Se la conoce popularmente como “ameba come cerebros” porque puede destruir tejido cerebral cuando logra ingresar al sistema nervioso central.

La infección ocurre cuando el agua que contiene el microorganismo entra por la nariz, por ejemplo, al sumergir la cabeza, nadar o zambullirse. Desde allí, la ameba puede desplazarse por el nervio olfatorio hasta alcanzar el cerebro.

Una vez que llega al sistema nervioso, provoca una inflamación grave conocida como meningoencefalitis amebiana primaria.

Es importante aclarar que no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada. El riesgo está asociado al ingreso de agua con el microorganismo por las fosas nasales.

La enfermedad es extremadamente rara. Sin embargo, cuando se desarrolla, puede avanzar rápidamente y provocar la muerte en pocos días. Según los datos difundidos por las autoridades sanitarias, su mortalidad supera el 95%.

El antecedente de 2017: otro niño murió por la misma ameba en la provincia de Buenos Aires

El caso de Catamarca tiene un antecedente en la Argentina. En febrero de 2017, un niño de ocho años murió tras contraer una infección causada por Naegleria fowleri.

El menor había estado en contacto con el agua de la laguna Mar Chiquita, cercana a la localidad bonaerense de Vedia, donde se había bañado y sumergido.

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Los análisis de las muestras de agua permitieron confirmar la presencia del microorganismo en el lugar. Posteriormente, se colocaron carteles de advertencia sobre los riesgos de bañarse en ese sector.

Síntomas de la ameba “come cerebros” y por qué es tan peligrosa

Uno de los principales problemas de esta infección es que sus primeros síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, especialmente una meningitis.

Entre las manifestaciones iniciales se encuentran la fiebre, el dolor intenso de cabeza, las náuseas, los vómitos y la rigidez de nuca.

A medida que avanza, la enfermedad puede provocar confusión, somnolencia, pérdida del equilibrio, alteraciones neurológicas, convulsiones y pérdida del conocimiento.

La evolución puede ser muy rápida. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica urgente si aparecen síntomas compatibles después de haber estado en contacto con aguas dulces cálidas.

También es importante informar al personal médico sobre cualquier exposición reciente a lagunas, ríos, arroyos o aguas termales.

Para reducir el riesgo, los especialistas aconsejan evitar las zambullidas y mantener la cabeza fuera del agua en ambientes termales naturales. También recomiendan taparse la nariz cuando exista posibilidad de que el agua ingrese con fuerza por las fosas nasales y no realizar lavados nasales con agua sin tratar.

cp