La Justicia de Chubut dictó diez días de prisión preventiva para Miguel Edgardo Battista, el bioquímico acusado de mantener cautivos a su esposa y a sus tres hijos. La medida fue dispuesta tras un allanamiento en una vivienda de la localidad de Esquel, 600 kilómetros al oeste de dicha capital.

La causa comenzó luego de denuncias vecinales por olores nauseabundos, falta de contacto con los menores y un fuerte aislamiento del inmueble. A su vez, la medida responde al pedido de Cecilia Bagnato, procuradora de la fiscalía, quien también solicitó la evaluación psiquiátrica del acusado.

Femicidio en Córdoba: qué se sabe del crimen ocurrido en barrio Cofico

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En las últimas horas la policía provincial realizó un allanamiento en el Pasaje La Cascada al 663. El operativo estuvo encabezado por Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri. Al llegar los uniformados, el imputado, de 71 años, se atrincheró durante varias horas hasta que logró ser reducido.

Luego del allanamiento fue rescatada la esposa del agresor, una mujer de 41 años en estado crítico, junto a los tres hijos, de 13, 17 y 19 años, según detalló la Agencia Noticias Argentinas. En paralelo, se precisó que la familia vivía en la penumbra, en severas condiciones de desnutrición y con graves dificultades de comunicación.

Masacre de Flores: el crimen que dejó cinco muertos y la lucha de Matías Bagnato para volver a ser feliz

La investigación se inició el 10 de octubre tras las alertas comunitarias. Días después, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario elaboraron un informe de riesgo urgente que fundamentó la orden de allanamiento y la posterior detención y acusación por presunta privación ilegítima de la libertad.

La procuradora Cecilia Bagnato acusó al imputó al jubilado por abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

AS.