Acusan de "estafador" al financista de Puerto Madero: “Le entregué todos mis ahorros y desapareció sin dejar rastros”

Exequiel Mercado Zuliani (34) apareció ahorcado en el baño de su departamento en Puerto Madero en medio de una “reunión de trabajo”. Los primeros informes apuntan a que se trató de un suicidio y hasta habría dejado una carta pidiéndole perdón a sus padres por la decisión. Pero no fue el único mensaje que tiene a este joven como protagonista. En las redes sociales, lo mencionan como estafador, “lacra” y lo acusan de “robarle todos los ahorros” a sus presuntas víctimas.

Erica publicó, en enero pasado, un posteo en el que alertaba sobre el supuesto accionar de Zuliani en La Rioja. También acusó a los padres de éste. “Entre los tres estafan gente en todo el país aprovechando la vida de lujos que siempre aparentaron tener y que hoy en día sustentan con lo que roban a gente honesta y trabajadora. No es justo que estos tipos se manejen como les da la gana y sigan haciendo desastres en todo el país”, escribió la joven en un grupo de Facebook.

La víctima del presunto accionar estafador de Mercado Zuliani indicó que le mandaba audios y mensajes informándole sobre las operaciones que realizaba con el dinero que Erica le había dado para invertir. Luego ella averiguó que en el banco en el que decía trabajar “desconocen la existencia de esta larva”.

El financista murió el jueves en un departamento del Complejo La Porteña

Además destacó que “dejaron Río Grande, donde vivieron muchos años, porque estafaron a medio mundo, dejaron tendales en Córdoba, Buenos Aires, Chilecito, Entre Ríos, etc. Esto tiene que terminar, no quiero que nadie más caiga en las redes de estos tres sinvergüenzas y sufra lo que yo estoy sufriendo. Me robaron los ahorros de una vida de trabajo”.

Pero no fue la única en denunciarlo. Tras este posteo, Zulma también contó su historia. “Hace cuatro años fui estafada junto a familiares y conocidos, por esta misma lacra y perdí todos mis ahorros”. Según el relato de esta mujer, Mercado Zuliani creció en Río Grande, Tierra del Fuego. Allí se conocieron porque el acusado jugó con sus hijos. Por eso era una persona de su confianza.

“Un buen día de visita en mi casa, ya viviendo en Bueno Aires me comenta que trabajaba en un banco muy importante y se dedicaba a la compra y venta de acciones, haciéndome ver que los intereses que producían mensualmente eran superiores a los que me otorgaba el banco donde tenía un plazo fijo”, relató Zulma. Y continuó: “Confié, le entregué todos mis ahorros, me fue entregando ‘recibos’ mensuales donde constaba como crecía mi capital. Nunca me percaté que jamás puso una firma. Cuando lo necesité y se lo pedí, desapareció sin dejar rastro en Buenos Aires y jamás me contestó llamadas, whatsapps, Messenger”.

Dos mujeres lo denunciaron en las redes por quedarse con sus ahorros.

Mercado Zuliani se ahorcó en el baño de su casa ayer por la tarde. Estaba junto a una persona en una reunión de negocios en su departamento de Puerto Madero, según contara este testigo a la policía. Este hombre explicó que almorzaron normalmente y dialogaron sobre el trabajo que podía hacer, pero que en cierto momento, Zuliani le dijo que iba al baño porque le había caído mal el vino que habían tomado.

De acuerdo con su relato a los investigadores, ante la demora, fue a llamarlo al baño y como no respondía decidió ingresar y lo encontró colgado con un cuerda de la ducha. De inmediato llamó a la policía.

