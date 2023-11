Atropellan y matan a una mujer en silla de ruedas

María Paz Nom tenía 67 años. Este jueves 9 de noviembre sufrió una muerte absurda: un auto que escapaba de la policía, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, la atropelló en la vereda cuando ella estaba arriba de una silla de ruedas.

“Yo no me quiero imaginar ese momento de ella, qué se le habrá cruzado por la cabeza, de no poder hacer nada, injustamente ahora ya no está”, contó Carlos, uno de los tres hijos de la mujer, en declaraciones a Crónica TV.

El caso ocurrió cerca de las 5 de la tarde en la esquina de Germán Abdala y Perdriel, en el barrio San Alberto.

Pocos minutos antes, en la zona de San Carlos, tres sujetos armados robaron un auto Fiat Cronos rojo, pero inmediatamente se inició una persecución.

En el cruce antes mencionado, los delincuentes perdieron el control del rodado, se subieron a la vereda y atropellaron a María Paz, que quedó aprisionada contra la mampostería de su casa.

La víctima se encontraba en silla de ruedas como consecuencia de un ACV que había sufrido hacía varios años.

De inmediato, dos de los ocupantes del Cronos se bajaron y escaparon a la carrera, mientras que un tercero salió rengueando y fue detenido a las pocas cuadras.

María Paz fue trasladada de forma urgente al hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde falleció a los pocos minutos de haber ingresado.

Carlos, hijo de la víctima, contó: “Yo estaba arriba en el dormitorio, estaba acostado mirando tele y en un momento siento un golpe fuertísimo, salgo a la terraza, me asomo y veo a mi mamá, y bajé corriendo y salgo y veo el auto”.

“No lo puedo creer todavía, no lo puedo creer en la forma, cómo fue, no caigo, de salir y verla tirada, con los ojitos abiertos”, concluyó.