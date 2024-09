Un hombre de 64 años disparó contra un grupo de delincuentes que intentaron abordarlo mientras estaba estacionando su camioneta en la puerta de un supermercado de la localidad bonaerense de Llavallol, en Lomas de Zamora. Tras el hecho, un ladrón de 18 años resultó herido y mantuvo un tenso diálogo con los vecinos mientras lo filmaban.

La victima se encontraba a bordo de su vehículo, un Volkswagen Amarok, cuando fue interceptado por cuatro asaltantes que le cruzaron un auto color gris para evitar que pudiera realizar una maniobra para escapar. El adolescente, identificado como Kevin Sebastián Meza, bajó a punta de pistola e intentó intimidar al conductor, que tenía un arma y realizó dos disparos para defenderse.

Uno de los proyectiles impactó en un hombro de Meza, que cayó y quedó tendido sobre el asfalto. Más tarde, se descubrió que la pistola con la que contaba era una réplica de plástico, y en un video captado por las cámaras de seguridad se ve como sus cómplices lo dejan y se dan a la fuga.

Además, se observa como el joven arroja el arma que tenía y levanta los brazos en señal de rendición. Cuando la policía se hizo presente, se le secuestró al hombre una pistola Bersa calibre 9 mm, propiedad de su hermano, que estaba de vacaciones.

Mientras se movía en el piso esperando a ser atendido y pedía ayuda a los efectivos, algunos vecinos se acercaron al delincuente y comenzaron a increparlo. “Me dieron un solo tiro”, aseguró cuando lo filmaban, a lo cual una de las personas le respondieron: “Uh, ¿encima vas a vivir?”.

Después del intento de robo, Meza fue trasladado al hospital Luisa C. de Gandulfo, ubicado en el partido de Lomas de Zamora. Los médicos le brindaron la atención correspondiente y se informó que se encuentra "fuera de peligro" y con consigna policial, en calidad de detenido, acorde a lo determinado por el fiscal Ricardo Silvestrini, quien quedó a cargo del caso.

“Ojalá te mueras desangrado”

“Qué suerte, uno menos”, comienza diciendo unos de los vecinos que se acercó a donde se encontraba el ladrón herido. El hombre empezó a filmarlo, con el patrullero de fondo, y mantuvo un intercambio con el joven. "¿Cuántos cuetazos te pusieron?", le pregunta.

"Uno solo", fue la respuesta de Meza. "¿Uno solo? ¡Uh! Encima vas a vivir, lacra", le contesta. Después de pedirle ayuda a una mujer que estaba presente, la persona que filma le consulta si estaba armado al momento de intentar cometer el robo. "Nada, esa mierda", dice al señalar la réplica.

“Qué suerte, lástima que no te dejaron tirado. Ojalá que sufras mucho” e "Hiciste sufrir a un montón de gente, que seguramente has matado”, fueron otras de las frases que se escucharon. En otro momento, le indicaron que la Policía no lo podía tocar "hasta que llegué la ambulancia".

“La gente que le habrás hecho mal hijo de p... La gente que habrás matado vos. Merecés morirte desangrado hijo de p… Eso es lo que te merecés. No me mires, la p... que te parió”, añade. En un momento, otra persona le pide que deje de increpar al ladrón, a lo que el hombre le responder: "Es que estamos cansados".

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N°11 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Silvestrini, que quedó caratulada como "tentativa de robo". La víctima del asalto quedó a la espera de la notificación de la formación de una causa por el delito de portación ilegal de arma de uso civil, aunque no quedó detenido.

