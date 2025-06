Banfield: buscan intensamente a una adolescente de 13 años que se fue de su casa hace 5 días

Una adolescente de 13 años, identificada como Morena Pérez, es intensamente buscada por su familia tras haber sido vista por última vez el pasado 30 de mayo cuando se fue de su casa de Banfield con una mochila, luego de una presunta discusión familiar, y no volvieron a saber nada más de ella.

Este jueves 5 de junio a las 17:30hs, la familia de la niña realizará una manifestación en Plaza Grigera de Lomas de Zamora. "¡EXIGIMOS QUE MORENA APAREZCA YA! Han pasado 5 días desde la desaparición de Morena Pérez y la comunidad está conmocionada", sostiene el mensaje de la convocatoria.

Intensa búsqueda de un niño de cinco años que estaba a cargo de la Secretaría Nacional de la Niñez

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Mañana jueves 5 de junio, nos reuniremos en la Plaza Grigera a las 17:30hs para exigir su aparición. ¡Sumate a la marcha! ¡Vamos juntos a pedir por la aparición con vida de Morena y por la seguridad de todas las mujeres y niñas!", se detalló.

Mario y Mariela, los padres de Morena, explicaron que el día en el que desapareció su hija vestía un jogging color beige, una campera y zapatillas blancas y llevaba una mochila de color bordó en la que metió "mucha ropa".

En diálogo con Arriba Argentinos (El Trece), el padre de Morena explicó que "la mamá tuvo una discusión con la hermana y ella decidió irse, porque la hermana (19) también se iba. En la casa de la madre de Morena encontraron una carta en la que le decía a la hermana que la esperaba en un supermercado chino, que no dijera nada".

"La carta la dejó guardada en su habitación y recién la encontraron ayer. La hermana tampoco la vio, incluso no se fue a ningún lado. Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue", explicó el hombre sobre la última información que tuvo al respecto de su hija.

El padre de la adolescente indicó que "no tenía teléfono" y "solo se fue con ropa". El hombre realizó la denuncia junto a la madre de Morena y, en las últimas horas, dos personas les confirmaron que la vieron caminando por Villa Fiorito, a aproximadamente 30 cuadras de donde vive con su familia.

Caso Lian Flores: a 100 días de su desaparición, su padre hizo un pedido desesperado y evalúan usar un detector de mentiras

"No tengo sospechas, tengo miedo", expresó el hombre y agregó: "Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada, que no hay indicios de nada".

Ante cualquier información, la familia de la menor solicitó que se comuniquen con ellos directamente a los siguientes números de contacto: 1126786386 / 1165861188.

AS.

LT.