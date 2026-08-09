Una nena de tres años murió este sábado en San Carlos de Bariloche luego de que el auto en el que viajaba con sus padres se despistara sobre una zona cubierta de hielo, provocando que el vehículo caiga por un barranco hacia el lago Nahuel Huapi. Los padres de la pequeña lograron salir, pero no pudieron rescatarla a tiempo.

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado a la altura del kilómetro 15 de la avenida Bustillo, en las inmediaciones del barrio Villa Don Orione. Según indicó TN a partir de los primeros datos de la investigación, la familia damnificada sería oriunda de la misma ciudad rionegrina.

El trágico episodio ocurrió cuando el vehículo circulaba por la avenida y perdió la estabilidad al pasar sobre el asfalto congelado. Tras salirse de la calzada, el automóvil recorrió un tramo de tierra y terminó cayendo por un barranco de más de 20 metros hasta quedar sumergido en las aguas del lago.

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Los padres de la niña lograron salir del auto sumergido y pasaron varios minutos dentro del agua, a pesar de las bajas temperaturas, intentando rescatar a su hija. Sin embargo, no lograron desabrochar el cinturón de seguridad que la mantenía sujeta dentro del vehículo.

Vecinos de la zona escucharon los gritos de auxilio de la pareja e inmediatamente dieron aviso a los servicios de emergencia. Pocos minutos después de la alerta se desplegó un amplio operativo que incluyó a la Policía, Prefectura Naval, Protección Civil, bomberos y equipos médicos.

Los padres de la menor recibieron asistencia en el lugar y luego fueron trasladados hacia el Hospital Zonal Ramón Carrillo, ambos llegaron al centro médico con golpes y un principio de hipotermia como consecuencia del tiempo que pasaron debajo del agua del lago patagónico.

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Tras confirmarse la muerte de la pequeña de tres años, los padres recibieron contención psicológica de parte del personal de salud. A su vez, como parte del operativo, dos buzos de Prefectura Naval descendieron hasta el lugar exacto donde quedó hundido el auto para poder retirar el cuerpo sin vida de la niña.

Si bien las tareas de búsqueda y rescate se complejizaron dada las características del terreno y la baja temperatura del agua, los rescatistas finalmente retiraron el cuerpo alrededor de las 16 y lo trasladaron a la zona del Camping Cirse, donde continuó el trabajo de las autoridades a cargo de la investigación del hecho.

Los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori quedaron a cargo de la investigación que busca establecer las circunstancias del accidente ocurrido en la avenida Bustillo. En este contexto, las primeras investigaciones se encuentran enfocadas en las condiciones de la calzada y la presencia de hielo en el tramo donde el vehículo perdió el control.

AS.