Después de que un jurado popular lo encontrara culpable, la Fiscalía y las querellas solicitaron hasta 35 años de prisión para el policía Juan Alberto García Tonzo, condenado por haber matado a Bastián Escalante Montoya, el niño de 10 años que recibió un disparo por la espalda cuando salía con su mamá de un club de fútbol en la localidad de Wilde. Sin embargo, la sentencia se postergó luego de que su defensor pidiera que se lo juzgue por otro delito.

En la audiencia que se desarrolló este jueves en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Avellaneda, la fiscal Mariela Montero, los abogados de la familia de la víctima y la Comisión Provincial de la Memoria hicieron sus solicitudes de pena pero el monto se sabrá recién la semana que viene. Así lo confirmó a la agencia Noticias Argentinas el estudio de Matías Morla, que representa a los padres del pequeño.

El jurado declaró culpable al policía acusado por el homicidio del pequeño Bastián Escalante

En su alegato final, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió 25 años de cárcel para el miembro de la fuerza bonaerense, al considerar que empleó su pistola reglamentaria de manera imprudente. "Lo hizo en un horario de altísima circulación de personas, en una zona donde hay tres colegios y un club. Mostró desprecio por la vida ajena”, expresó.

La fiscal reclamó que García Tonzo "tenía que actuar con máxima prudencia" cuando cuatro ladrones intentaron robarle su moto. “No existe una justificación para el uso de arma de fuego. Realizó disparos innecesarios que terminaron con la vida de Bastián. Además, nunca demostró arrepentimiento", aseguró Montero.

La víctima: Bastián Escalante Montoya tenía 10 años.

En el juicio por jurados, el oficial fue hallado culpable del homicidio agravado del pequeño y "tentativa de homicidio en exceso de la legítima defensa" contra los motochorros que lo habían asaltado mientras esperaba a su hijo a la salida de una escuela nocturna, ubicada a metros del club.

En ese contexto, Franco Laudani, abogado de la familia, solicitó en su contra la pena de 35 años de prisión; mientras que su colega Luz Santos Morón, parte querellante en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, lo hizo por una sentencia de 33 años y 4 meses e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por los mismos delitos.

Se postergó la sentencia por el caso Bastián

A su turno, el defensor oficial del policía pidió que se lo juzgue por el "homicidio culposo" del menor de 10 años, en los términos que prevé el artículo 84 del Código Penal, que tiene un máximo de 5 años de prisión. Su argumento apunta a que el exceso en legítima defensa ya abarcaría el asesinato de Bastián.

Esta solicitud provocó un atraso en el dictamen debido a que al policía se lo había encontrado culpable de homicidio simple con dolor eventual. Por este motivo, la jueza María Angélica Sayago del Castillo fijó para el próximo 8 de octubre la audiencia en la que se conocerá la cantidad de años que le corresponderán al agente.

“En la audiencia de censura no se podía cambiar la carátula, por eso la jueza Sayago del Castillo pidió un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 12.00, cuando se dará a conocer la sentencia”, explicaron las fuentes judiciales.

En esta jornada, García Tonzo habló haciendo uso de sus últimas palabras y refiriéndose al planteo de la fiscal, expresó: “Estoy muy arrepentido. Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado haber sido yo”.

El hecho sucedió el 10 de julio de 2024, cuando el nene había salido en bicicleta de la Sociedad de Fomento del barrio La Carne de Wilde junto a su madre, Johana Montoya. Llegaron hasta la esquina de la calle Caxaraville y Rondeau, donde García Tonzo fue a buscar a su hijo de 19 años y fue sorprendido por cuatro ladrones -tres de ellos menores de edad- que quisieron robarle la moto.

Estaba de franco y vestido de civil, pero dio la voz de alto y exhibió su arma. Los sospechosos huyeron por la calle Caxaraville y se encontraron de frente con Johana y Bastián. La madre abrazó a su hijo para protegerlo pero uno de los disparos que efectuó el oficial ingresó por su espalda, a la altura de su omóplato, y salió por el cuello. Fue trasladado por una patrulla hacia una Unidad de Pronta Atención y luego hasta el Hospital Perón, donde finalmente murió.

