El jurado declaró culpable al policía acusado por el homicidio del pequeño Bastián Escalante

El policía Juan Alberto García Tonzo finalmente fue declarado, este miércoles por la noche, culpable por el asesinato de Bastián Escalante, de 10 años, ocurrido en julio de 2024. Por la tarde, la fiscalía y la querella solicitaron la condena por delito de homicidio simple, mientras que la defensa pidió que se lo declare responsable por homicidio doloso.

Un jurado popular entregó su veredicto ante el Tribunal Oral en los Criminal número 4 de Avellaneda, encabezado por la jueza María Angélica Sayago Del Castillo. Luego de más de tres horas de debate encontraron a Tonzo responsable del delito de tentativa de homicidio agravada con uso de arma y exceso de la legítima defensa de los ladrones por unanimidad y por el homicidio por uso de arma de fuego de Bastián por 10 de los 12 votos.

Previo a la sentencia final también declaró ante los jurados populares la madre de la víctima, Johana Montoya. La mujer sostuvo que el policía “nunca se acercó para socorrerla” y agregó que “vino miró y se fue, ni siquiera agarró el teléfono para llamar al 911. Después acudió al hospital con Bastián, quien ya había fallecido".

"Estamos en paz y muy conformes con el fallo", reveló a la Agencia Noticias Argentinas Johana, tras conocer el veredicto del jurado. Por su parte, Tonzo afirmó que disparó por “miedo y nerviosismo” al momento de ser atacado por motochorros, al tiempo que sostuvo: “Nunca vi al nene”.

Bastián Escalante tenía 10 años al momento del crimen

El juicio por el caso Bastián comenzó este lunes con las declaraciones de cuatro oficiales y la selección de los jurados. Durante la primera de las tres jornadas, cuatro testigos comparecieron ante el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda y una de ellos es la agente Paula Perrino que dio la orden de levantar los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen.

Respecto a la jornada de este martes, declararon testigos presenciales, entre ellos, el dueño de un kiosco que está enfrente de donde ocurrió el asesinato. Además, hablaron peritos y un forense, quienes detallaron la parte técnica del caso.

Entre los especialistas estuvieron Carlos Rafael Giménez, licenciado en criminalística de la Prefectura Naval; Roberto José Mirabile, médico legista de la PFA, cirujano y especialista en flebolinfología; Patricio Leyenda, perito criminólogo de la PFA; y Natalia Almirón, policía y perito química de la PFA.

“Todos los testigos consideran lo mismo, que no vieron armas de parte de los delincuentes y que escucharon al menos 12 detonaciones”, indicaron. Sumado a esta descripción, señalaron que “la visibilidad era óptima, con lo cual el agente no puede decir que no vio a Bastián y a su mamá”.

