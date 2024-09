Caso Loan: peritaron la tumba de un cementerio rural con tierra removida

Tras un pedido realizado por María Noguera y José Peña, los padres de Loan Danilo Peña (5), las autoridades peritaron una tumba del cementerio rural, ubicado en la Ruta 12 entre 9 de Julio y San Roque, que tenía el suelo removido. La excavación tuvo lugar a tres meses de la desaparición del niño, quien fue visto por última vez el pasado 12 de junio en el paraje correntino El Algarrobal.

A pesar de las sospechas de la familia del chico, la investigación no ayudó a dar con su paradero, ya que arrojó resultados negativos. Es que, según revelaron, no se encontró ninguna prueba coincidente con la búsqueda.

Además, trascendió que el lecho en cuestión pertenece a un sujeto con el apellido Ávalos, quien falleció en un accidente de tránsito. De esa manera, en dicho lugar se halló una cruz con un corazón que lleva el nombre de la víctima y un ramo de flores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caso Loan: los padres del menor desaparecido desafiaron las acusaciones de Burlando

Noguera y Peña habían solicitado mediante un escrito el procedimiento a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a la par que pidieron también que se preserve la escena con el objetivo de descartar cualquier hallazgo relacionado con Loan. "En el día de ayer por información de vecinos del lugar, hemos tomado conocimiento de la existencia de una especie de sepultura con tierra aparentemente removida al borde de la ruta nacional 12", expresó el documento.

Con críticas a la investigación, que comenzó en junio pero todavía no tiene líneas sólidas, el texto agregó: "No existiendo pista seria y segura acerca de la manera en que dispusieron de nuestro hijo, solicitamos y sugerimos que haga lugar a la medida con el mismo grado de dolor e incertidumbre que el de esperanza de que no se encuentre nada ni nadie allí".

Sumado a esto, exigieron que se realicen las averiguaciones necesarias "con el fin y objeto del posible hallazgo de restos humanos o materia orgánica compatible con ambos" y teniendo en cuenta "seriamente que a Loan lo hayan querido retener, ocultar o directamente disponer de su integridad".

María Noguera y José Peña

Los padres de Loan hicieron un misterioso viaje por una “información clave”

Además del pedido de excavación ante la jueza Pozzer Penzo, los papás de Loan hicieron un viaje secreto el viernes por una “información clave” que recibieron.

De esa manera, Noguera y Peña se dirigieron hacia un lugar desconocido ya que, aunque confirmaron la noticia, decidieron no revelar detalles para evitar cualquier maniobra. “Tenemos que viajar. No podemos decir adónde vamos, pero hay información clave”, sostuvieron ante la prensa.

A su vez, y con relación a la crítica del exabogado Fernando Burlando, la mamá del niño expresó: “Nosotros no estamos de brazos cruzados. Todos los días buscamos a Loan”. En esa línea, aseguraron que a su hijo “se lo llevaron” y “no se perdió” como se creyó en un comienzo de la investigación.

MB / Gi