Caso Nancy Godoy: dictan prisión preventiva a dos peones rurales

Tal como se preveía, el juez de Garantías de la localidad correntina de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, dictó ayer la prisión preventiva sin plazo para dos hombres imputados en la causa que investiga el supuesto femicidio de Nancy Godoy, la docente de 52 años que permanece desaparecida desde los primeros días del mes de octubre en dicha jurisdicción provincial.

La medida procesal recayó sobre Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales de la zona, tras el requerimiento formal presentado ante el juzgado por el fiscal a cargo de las actuaciones, Javier Mosquera, y la querella particular. Ambos hombres se encuentran imputados bajo la figura penal de femicidio, una calificación legal que contempla la pena de prisión perpetua como única sanción prevista en el Código Penal.

Según consta en las actuaciones remitidas por las fuerzas policiales, Zarza ejercía tareas como capataz en la estancia El Curupí, un predio dentro del cual funciona la escuela rural donde prestaba servicios la docente. Las tareas de campo y los testimonios recolectados ubican al acusado en las horas previas a la desaparición dentro de un puesto tipo tapera, localizado a 150 metros del establecimiento educativo. La instrucción sumó además declaraciones que indican que el hombre pernoctaba en esa construcción de manera habitual y registraba episodios de agresividad tras el consumo de bebidas alcohólicas.

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A la situación judicial de Zarza y Sandoval se añade la imputación de otros tres involucrados en el marco de la misma causa. Se trata de Rosa Leguizamón, imputada bajo la figura de homicidio simple; Ezequiel Bordón, señalado por la presunta comisión del delito de falso testimonio; y Nahuel Rojas, quien enfrenta cargos por femicidio.

Respecto de Leguizamón, los investigadores evalúan su presunta participación en la facilitación del hecho a partir de los elementos obtenidos en un allanamiento concretado en su domicilio particular. Durante la inspección del inmueble, los efectivos secuestraron objetos personales que pertenecerían a Godoy y que formaban parte del listado de pertenencias buscadas de forma prioritaria por las autoridades desde el inicio de la investigación.

El abogado representante de la familia de la docente, Gustavo Briend, ratificó la decisión adoptada por el magistrado e indicó que el encuadre procesal actual posee un carácter provisorio sujeto al avance de los peritajes. La querella señaló que, si bien la hipótesis de la fiscalía apunta a la existencia de un móvil específico para el hecho, la acumulación de indicios no contempla por el momento la figura de un crimen ejecutado de manera premeditada.

En paralelo a las determinaciones judiciales tomadas en los tribunales de Esquina, las brigadas policiales y los equipos de rescate mantienen desplegados los operativos de rastrillaje y búsqueda sobre el terreno en el paraje El Malezal, punto señalado como la última ubicación donde se constató la presencia de nancy.

Claves del caso

◆ El juez Jorge Vallejos dictó la prisión preventiva sin plazo para Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval por el presunto femicidio de Nancy Godoy.

◆ Nancy Godoy, de 52 años, es maestra rural y permanece desaparecida desde los primeros días de octubre.

◆ Hay cinco personas investigadas: Zarza y Sandoval (femicidio), Nahuel Rojas (femicidio), Rosa Leguizamón (homicidio simple) y Ezequiel Bordón (falsedad de testimonio).