Marcha y reclamo de justicia por un atroz femicidio en Baradero

Marcela Adriana Gilbert, de 52 años, murió el viernes por la tarde como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante un ataque en su casa de la calle Mitre al 2000, en Baradero. Por el hecho está detenido Pablo Wirtz, de 27 años, su pareja, y la causa fue recaratulada como homicidio agravado por el vínculo, enmarcado como femicidio.

Tras su fallecimiento, vecinos y familiares realizaron una marcha en la ciudad para reclamar justicia por el femicidio. La movilización se desarrolló sin incidentes y estuvo centrada en el pedido de justicia por la víctima.

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Según la información difundida sobre el caso, el hombre habría ingresado a la vivienda, rociado a la víctima con combustible y prendido fuego. Tras la muerte de la mujer, sus familiares reclamaron justicia y denunciaron que existían antecedentes de violencia de género antes del ataque.

La sobrina de la víctima, Sofía, aseguró que Marcela había denunciado en reiteradas oportunidades a su pareja y que contaba con un botón antipánico. También afirmó que el acusado tenía una restricción perimetral y que la policía se lo había llevado varias veces, pero luego recuperaba la libertad.

“La policía se lo había llevado varias veces, él tenía denuncias por violencia de género hacia mi tía y una perimetral, pero siempre lo volvían a dejar libre”, sostuvo en el medio local Tu Radio Baradero.

La joven cuestionó la respuesta ante las denuncias previas y planteó: “¿Cuál es el límite para que hagan algo? ¿Hace falta que las maten para que recién actúen?”. Además, consideró que el ataque podría haberse evitado si se hubieran tomado otras medidas.

Según relató la familia, Marcela vivía sola en una casa ubicada en un terreno donde también residían su madre y su hermano.

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La hermana de la víctima habló sobre el acusado

Lorena, hermana de Marcela, habló en una entrevista con FM Tiempo y afirmó que tanto ella como su madre habían decidido perdonar al hombre acusado por el ataque, desde sus convicciones religiosas.

“Me van a decir que estoy loca por perdonar a Pablito, que mató a mi hermana, pero Dios nos hace perdonar”, expresó. También describió la relación como “una relación tóxica” y aseguró que Marcela había denunciado a su pareja varias veces.

Lorena sostuvo que su hermana permaneció consciente después del ataque y que, según su relato, identificó a Wirtz antes de llegar al hospital. Además, mencionó el testimonio de una persona que habría visto al acusado salir corriendo por el patio de la vivienda.

“Duele ver a mi mamá, pero ella lo perdonó a este muchacho”, dijo la mujer, quien pidió que no se difundieran mensajes de odio contra el acusado. “No hay que juzgar a nadie, solo Dios puede hacerlo”, agregó.

La causa fue recaratulada como femicidio

Tras confirmarse la muerte de Marcela Gilbert, la causa pasó a investigarse como homicidio agravado por el vínculo, enmarcado como femicidio. Wirtz permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

LB