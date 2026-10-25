Fuerte Apache: un enfrentamiento narco dejó dos muertos y cuatro heridos

Un feroz tiroteo entre bandas narco dejó dos muertos y cuatro heridos en el barrio Fuerte Apache, en Tres de Febrero. Las personas fallecidas tienen 17 y 36 años de edad, mientras que de las personas heridas se indicó que una de ellas es otro adolescente.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado cerca de los nudos 3 y 6 del complejo habitacional de Ciudadela, en el conurbano bonaerense, en medio de una disputa por el territorio. Según los primeros reportes, se registraron al menos 50 disparos compatibles con armas automáticas de alto calibre.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Tiziano Gauna, de 17 años, y R. Quispe, de 36. Ambos murieron tras recibir varios impactos de bala en sus cuerpos. El primero, según trascendió, fue trasladado en motocicleta al Hospital Dr. Ramón Carrillo bajo fuego cruzado, mientras que el cuerpo del segundo fue hallado entre los monobloques.

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Entre los heridos que ingresaron al Hospital Dr. Ramón Carrillo figuran un menor de 17 años, con un balazo en el miembro inferior, dos jóvenes de 18 y 20 años, el primero con un disparo en el tobillo y el segundo con heridas en brazo y pierna, y un cuarto individuo cuya edad no trascendió, detallaron testimonios al Canal A24.

Según testimonios, agresores armados llegaron en un auto y efectuaron más de 50 disparos con armas automáticas antes de huir. La principal hipótesis de los investigadores apunta a una disputa por el control de la venta de drogas entre las facciones de Villa Matienzo y Los Fiolos.

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La causa judicial quedó en manos de la fiscal Fabiana Ruiz, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial de San Martín. Las actuaciones se abrieron bajo las carátulas de averiguación de causales de muerte e ilícito, con peritajes sobre cámaras de seguridad y toma de declaraciones a los testigos.

El Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (CEPAID) confirmó que dos de los involucrados registraban antecedentes policiales. En tanto, la Policía Bonaerense reforzó los patrullajes perimetrales en la zona para prevenir nuevos episodios de violencia.

AS / EM