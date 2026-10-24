Nuevamente cayó preso "Tuerto Cacho" en un megaoperativo con 52 allanamientos por narcotráfico

En el marco de una investigación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desarrolló un megaoperativo que terminó con 52 allanamientos y la detención de 19 personas mayores de edad: 12 hombres y 7 mujeres. Al cabo del operativo estuvo presente el fiscal General Adjunto, Héctor David y el titular de una de las Fiscalías de Narcotráfico, Carlos Cornejo.

Entre los arrestados se encuentra Raúl Alberto Cuello. alias el "Tuerto Cacho", señalado como uno de los narcotraficantes más importantes de la ciudad. También fue aprehendido otro referente de la misma organización.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de los barrios Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme.

Lo secuestrado

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron:

47.013 dosis de cocaína

1.119 dosis de marihuana

12 armas de fuego

7 vehículos (4 automóviles y 3 motocicletas)

$10.877.600 en efectivo

u$s 7.700

1 chaleco balístico

El valor total estimado de los elementos secuestrados asciende a $385.785.880, según el comunicado de la FPA.

El "Tuerto Cacho" no es un nombre nuevo en los tribunales cordobeses, tanto en la Justicia Provincial como en la Federal. La última condena la recibió en 2021 y fue a cinco años de prisión por comercialización de estupefacientes.