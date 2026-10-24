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Nuevamente cayó preso "Tuerto Cacho" en un megaoperativo con 52 allanamientos por narcotráfico

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegó un procedimiento en cinco barrios de la ciudad de Córdoba. Hay 19 detenidos, más de 47 mil dosis de cocaína secuestradas y bienes valuados en más de $385 millones.

Tuerto Cacho detenido
La detención de Raúl Cuello, alias "Tuerto Cacho" se produjo en el marco de un megaoperativo en la ciudad de Córdoba. | Cedoc Perfil. FPA.
Perfil Redacción Córdoba
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En el marco de una investigación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desarrolló un megaoperativo que terminó con 52 allanamientos y la detención de 19 personas mayores de edad: 12 hombres y 7 mujeres. Al cabo del operativo estuvo presente el fiscal General Adjunto, Héctor David y el titular de una de las Fiscalías de Narcotráfico, Carlos Cornejo.

Fiscales en operativo antidroga

Entre los arrestados se encuentra Raúl Alberto Cuello. alias el "Tuerto Cacho", señalado como uno de los narcotraficantes más importantes de la ciudad. También fue aprehendido otro referente de la misma organización.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de los barrios Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme.

Operativo narco en Córdoba

Lo secuestrado

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron:

  • 47.013 dosis de cocaína

  • 1.119 dosis de marihuana

  • 12 armas de fuego

  • 7 vehículos (4 automóviles y 3 motocicletas)

  • $10.877.600 en efectivo

  • u$s 7.700

  • 1 chaleco balístico

El valor total estimado de los elementos secuestrados asciende a $385.785.880, según el comunicado de la FPA.

El "Tuerto Cacho" no es un nombre nuevo en los tribunales cordobeses, tanto en la Justicia Provincial como en la Federal. La última condena la recibió en 2021 y fue a cinco años de prisión por comercialización de estupefacientes.

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