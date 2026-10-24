El dueño de Abordo Viajes continuará preso: le dictaron la prisión preventiva

El fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger dictó la prisión preventiva de Gustavo Daniel Teren (57), socio de las firmas turísticas Abordo Viajes y Turismo SAS y RTM SRL, al considerarlo presunto autor del delito de estafa reiterada. Hasta el momento se han detectado posibles defraudaciones millonarias a 58 clientes.

La resolución judicial concluyó que el comerciante estructuró un plan deliberado para captar a múltiples víctimas y despojarlas de sumas en dólares y pesos mediante la venta de paquetes turísticos que jamás contrató.

La falsa solvencia

Según consta en el expediente, Teren operaba desde locales comerciales ubicados en el barrio Cerro de las Rosas y el centro de la capital cordobesa. Durante años logró posicionarse positivamente en el rubro del turismo concretando viajes de manera satisfactoria. Sin embargo, la investigación determinó que con posterioridad comenzó un raid delictivo valiéndose de esa trayectoria y reputación para infundir una falsa apariencia de solvencia.

El acusado captaba clientes a través de redes sociales, páginas web y recomendaciones de conocidos. Exigía la cancelación total e intempestiva de los paquetes —alegando la necesidad de congelar tarifas aéreas o hoteleras— y solicitaba los pagos en dólares en efectivo o mediante transferencias a sus cuentas personales y de billeteras virtuales.

Una vez cobrado el dinero, no emitía los pasajes aéreos ni los vouchers de alojamiento. Al aproximarse las fechas de partida, desplegaba una cadena ininterrumpida de excusas mendaces: supuestas demoras en la emisión de visas (especialmente en viajes grupales a China), paros aerocomerciales, fallas en los sistemas de reserva, afecciones de salud o supuestas estafas sufridas a manos de mayoristas.

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Víctimas particulares, empresas y grupos familiares

Entre los 58 hechos acreditados por la instrucción judicial se destacan estafas a diversos perfiles de damnificados.

En uno de los casos, engañó a una familia que planeaba festejar un cumpleaños en Punta Cana con un grupo de 23 personas, cobrándoles la suma de USD 46.511 por reservas en hoteles y aerolíneas que jamás realizó.

Diversas firmas comerciales de Córdoba, Río Cuarto y Salta (como Grupo SER Informática SAS, Amarela SA y Tecmaq SRL) le abonaron sumas de hasta 15 millones de pesos y miles de dólares para enviar representantes a la Feria de Cantón y Yiwu, en China, quedándose varados días antes de la salida prevista.

Entre los perjudicados hay amigos de Terén de más de 15 años de relación, solicitando préstamos personales por miles de dólares con la promesa de invertirlos en el exterior o simulando negocios de reventa de electrodomésticos e inmuebles.

En varios casos utilizó sin autorización las fotos de las tarjetas de crédito que las clientas le facilitaban para contratar servicios turísticos, realizando consumos personales no autorizados en plataformas de viajes y transporte.

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Las excusas descartadas por la Justicia

Para justificar los incumplimientos ante la ola de reclamos en sus oficinas, Teren llegó a radicar denuncias penales afirmando haber sido víctima de un robo de USD 53.000 en su local y de una estafa por parte de un operador mayorista.

Sin embargo, el análisis pericial del teléfono celular secuestrado al imputado desmintió sus dichos. Los peritos judiciales descubrieron que Teren consultaba a herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para averiguar fechas de ferias y costos en el exterior para armar los folletos de viajes que enviaba a sus clientes, sin tener contacto alguno con proveedores ni realizar las reservas operativas.

Ante el peligro de fuga y la gravedad de los perjuicios económicos ocasionados a decenas de damnificados, la Justicia resolvió ordenar su prisión preventiva, por lo que permanecerá privado de su libertad alojado en un establecimiento penitenciario mientras la causa se encamina hacia el juicio oral.